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Gold Price: तेल पस्त, सोना मस्त, दो दिन में ₹6700 चढ़े गोल्ड के भाव, कहां जाकर अब रुकेगी सोने की कीमत ? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price: सोने की कीमत में जारी गिरावट का दौर खत्म हो गया है. सोने के दाम आज भी बढ़े है. कीमतों में तेजी से सुधार देखा जा रहा है. जो गोल्ड 4 हजार डॉलर से नीचे पहुंच गया था, आज फिर से 4,177.65 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 03, 2026, 04:31 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:59 PM IST
Gold Price: तेल पस्त, सोना मस्त, दो दिन में ₹6700 चढ़े गोल्ड के भाव, कहां जाकर अब रुकेगी सोने की कीमत ? एक्सपर्ट से समझिए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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