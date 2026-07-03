/Gold Price: तेल पस्त, सोना मस्त, दो दिन में ₹6700 चढ़े गोल्ड के भाव, कहां जाकर अब रुकेगी सोने की कीमत ? एक्सपर्ट से समझिए

Gold Price Prediction: सोने की कीमत में जारी गिरावट का दौर खत्म हो गया है. सोने के दाम आज भी बढ़े है. कीमतों में तेजी से सुधार देखा जा रहा है. जो गोल्ड 4 हजार डॉलर से नीचे पहुंच गया था, आज फिर से 4,177.65 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. सोने की कीमत में तेजी ने लोगों के मन में ये सवाल उठने लगे हैं कि क्या सोना अभी चढ़ना जारी रखेगा या फिर इसमें फिर से गिरावट आएगी? क्या सोना खरीदने का यह सही समय है ?
सोने की कीमत में बड़ी वापसी देखी जा रही है.सोना लगातार महंगा होने लगा है. गोल्ड के भाव ने बीते दो दिनों में 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम रुपये से 1.46 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. सोने की कीमत दो दिन में 6700 रुपये महंगा हो चुका है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट को देखें तो 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं....
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 145520 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 133830 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 109580 रुपये प्रति 10 ग्राम.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चेयरमैन केविन वॉर्श का रुख बाजार की उम्मीदों के मुकाबले कम ब्याज दरों को लेकर कम सख्त रहा. ऐसे में ब्याज दरों में उस तरह की बढ़ोतरी की उम्मीद है, जिसका डर लोगों को सता रहा था. वहीं अमेरिका के रोजगार आंकड़ों ने लोगों को काफी हैरान किया है. अमेरिकी श्रम विभाग (US Department of Labor) के मुताबिक, 27 जून को खत्म हुए हफ्ते में बेरोजगारी के आंकड़े 2.15 लाख रहेस जबकि बाजार के कयास 2.20 लाख थे. रोजगार पर बेहतर आंकड़ों ने निवेशकों का भरोसा बढ़ाया.
अर्थशास्त्री, मार्केट एक्सपर्ट और CA शरद कोहली के मुताबिक सोना अगले कुछ महीने तेजी ओर बढ़ सकता है. सोने की कीमतों को अमेरिका से आई महंगाई और बेरोजगारी के आंकड़ें प्रभावित करेंगे. शरद के मुताबिक कच्चे तेल की कीमत गिरने लगी है. अमेरिका में उम्मीद से कम बेरोजगार आंकड़ों के चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में वृद्धि जारी रखने की संभावना कम हो जाती है. ब्याज दर में कम बढ़ोतरी के साथ- साथ कमजोर डॉलर इंडेक्स ने सोने के दाम को सपोर्ट कर रहा है. अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन के चलते राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप महंगाई को नियंत्रित रखने की भरपूर कोशिश करेंगे. ब्याज दरों में बड़ी बढ़ोतरी की संभावना भी कम है. ऐसे में सोने को बल मिलेगा .ये फैक्टर्स सोने की कीमतों में बढ़ोतरी ला सकते हैं.
शरद कोहली मानते है कि अगले कुछ महीने सोना 4000 से 5000 डॉलर प्रति औंस के बीच रह सकता है. शरद कोहली मानते हैं कि सोना खरीदने के लिए SIP वाली रणनीति अपनानी चाहिए. यानी जब भी करेक्शन हो, थोड़ा-थोड़ा करके खरीदारी करनी चाहिए. शरद मानते हैं कि सोना लॉग टर्म में निवेश वाली चीज है. सोने में लॉग टर्म निवेश हमेशा से बेहतर रिटर्न देता है.
डिस्क्लेमर: जी न्यूज अपने लेख के जरिए आपको सोने-चांदी, शेयर आदि निवेश की सलाह नहीं देता है. सोने-चांदी में निवेश से पहले सेबी रजिस्टर्ड वित्तीय सलाहाकारों के निवेश की सलाह जरूर लें.