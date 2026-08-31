/Gold Price: फेड चीफ के बयान के बाद लगातार दूसरे सत्र में टूटा सोना, चांदी भी गिरी; अब कहां जाकर रुकेगा गोल्ड?

Gold and Silver Price Today: अगस्त महीने के मिड में सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी देखी गई. लेकिन अगस्त के आखिरी कुछ दिन दोनों कीमती धातुओं के लिए अच्छे नहीं रहे और इंटरनेशनल लेवल पर काफी उठापटक देखी गई. पिछले कारोबारी सत्र के बाद आज फिर (31 अगस्त) सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में 4700 डॉलर प्रति औंस के करीब तक पहुंचने वाला सोना फिर से गिरकर नीचे आ गया. एमसीएक्स (MCX) के साथ ही घरेलू बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर सोने के रेट में सोमवार को बड़ी गिरावट देखी गई और यह कॉमेक्स पर 70 डॉलर टूटकर 4,460 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया.