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Gold Price: फेड चीफ के बयान के बाद लगातार दूसरे सत्र में टूटा सोना, चांदी भी गिरी; अब कहां जाकर रुकेगा गोल्ड?

Gold MCX Price: फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाए जाने की उम्मीद के बाद सोने और चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. सोमवार सुबह लगातार दूसरे कारोबारी सत्र में सोना कॉमेक्स पर 70 डॉलर प्रति औंस तक टूट गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 31, 2026, 10:36 AM IST|Updated: Aug 31, 2026, 10:36 AM IST
Gold Price: फेड चीफ के बयान के बाद लगातार दूसरे सत्र में टूटा सोना, चांदी भी गिरी; अब कहां जाकर रुकेगा गोल्ड?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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