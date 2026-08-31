/Gold Price: फेड चीफ के बयान के बाद लगातार दूसरे सत्र में टूटा सोना, चांदी भी गिरी; अब कहां जाकर रुकेगा गोल्ड?

Gold and Silver Price Today: अगस्त महीने के मिड में सोने और चांदी के दाम में जबरदस्त तेजी देखी गई. लेकिन अगस्त के आखिरी कुछ दिन दोनों कीमती धातुओं के लिए अच्छे नहीं रहे और इंटरनेशनल लेवल पर काफी उठापटक देखी गई. पिछले कारोबारी सत्र के बाद आज फिर (31 अगस्त) सोने के दाम में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में 4700 डॉलर प्रति औंस के करीब तक पहुंचने वाला सोना फिर से गिरकर नीचे आ गया. एमसीएक्स (MCX) के साथ ही घरेलू बाजार में भी सोने की कीमत में गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल लेवल पर सोने के रेट में सोमवार को बड़ी गिरावट देखी गई और यह कॉमेक्स पर 70 डॉलर टूटकर 4,460 डॉलर प्रति औंस पर देखा गया.
सोने के दाम में गिरावट अमेरिकी फेड रिजर्व के चीफ केविन वॉर्श के उस बयान के बाद देखी जा रही है, जिसमें उन्होंने इशारा किया था कि ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत पड़ सकती है. उनके इस बयान के बाद सितंबर के महीने में ब्याज दर में इजाफे की संभावना बढ़ गई है. फेड चीफ की तरफ से दी गई पहली आधिकारिक स्पीच के बाद कॉमेक्स पर 28 अगस्त को सोना गिरकर 4563 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया था. इसके बाद सोमवार को बाजार खुलने पर गोल्ड में फिर से बड़ी गिरावट आई और यह कॉमेक्स पर 70 डॉलर टूटकर 4,460 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड करते देखा गया. इसी तरह चांदी भी गिरकर 65 डॉलर प्रति औंस के करीब आ गई.
31 अगस्त की सुबह इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही MCX पर भी गोल्ड की कीमत में भारी गिरावट देखी गई. 5 अक्टूबर को डिलीवरी वाला सोना 2263 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर 154018 रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेंड कर रहा है. इससे पहले यह 156281 रुपये प्रति 10 ग्राम के लेवल पर बंद हुआ था. चांदी की बात करें तो 4 सितंबर को एक्सपायरी वाली चांदी 2737 रुपये प्रति किलो गिरकर 233967 रुपये प्रति किलो पर ट्रेंड करते देखी गई. कारोबारी सत्र के शुरुआत में इसे दिन के हाई लेवल 235089 रुपये प्रति किलो पर देखा गया.
बुलियन मार्केट की तरफ से सोमवार सुबह जारी सोने और चांदी दोनों के दाम में बड़ी गिरावट देखी जा रही है. फेड चीफ की स्पीच के असर से 24 कैरेट वाला सोना 2400 रुपये प्रति 10 ग्राम टूटकर 153,890 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया. 22 कैरेट वाले सोने का रेट 141,066 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रह गया. इसी तरह 999 प्योरिटी वाली चांदी 238,490 रुपये प्रति किलो पर ट्रेंड कर रही है. दरअसल, शुक्रवार को अमेरिका में फेड चीफ के भाषण से पहले ही बाजार बंद हो गया था. इसका असर दोपहर 12 बजे IBJA की तरफ से जारी किये जाने वाले रेट पर भी दिखाई देने के आसार हैं.
केविन वॉर्श की पहचान सख्त फैसलों के लिए होती है. जैक्सन होल की स्पीच में भी वॉर्श ने सितंबर में फेड की तरफ से ब्याज दर में बढ़ोतरी का इशारा दिया था. वॉर्श ने पिछले हफ्ते शुक्रवार को कहा था कि यदि नीति निर्माताओं को यह भरोसा नहीं मिलता कि महंगाई दर 2% की तरफ जा रही है तो अमेरिकी केंद्रीय बैंक को इस पर “काम करना होगा”. उन्होंने दबाव कम करने के लिए ब्याज दर बढ़ाने की जरूरत को पहले से ज्यादा साफतौर पर माना.
सीएमई फेडवॉच टूल के अनुसार बाजार मौजूदा समय में फेड की सितंबर में होने जा रही अगली पॉलिसी मीटिंग में ब्याज दर बढ़ाने की 57% संभावना देख रहा है. वॉर्श की स्पीच से पहले ब्याज दर बढ़ने की उम्मीद 36% थी. आपको बता दें, ब्याज दर बढ़ने से सोने की कीमत पर दबाव बढ़ता है. ब्याज दर बढ़ने से बिना ब्याज वाले एसेट को रखना कम आकर्षक हो जाता है. इस हफ्ते अमेरिकी लेबर मार्केट की कई रिपोर्ट्स आने वाली हैं. इनमें जॉब ओपनिंग्स, एडीपी रोजगार रिपोर्ट, वीकली बेरोजगारी क्लेम और नॉनफार्म पेरोल डेटा शामिल है.
अमेरिका फेड रिजर्व की तरफ से यदि सितंबर में ब्याज दर बढ़ाई जाती हैं तो इसका असर सोने-चांदी की कीमत पर असर दिखाई देगा. ब्याज दरे बढ़ने से डॉलर मजबूत होगा और दूसरी करेंसी में सोने की खरीदारी महंगी हो जाएगी. ब्याज दर बढ़ने का असर यह होगा कि निवेशकों का मोह सोने से भंग हो सकता है. वे सुरक्षित निवेश के लिए दूसरे विकल्पों पर फोकस करना शुरू कर देंगे. इससे सोने के दाम पर दवाब आएगा और कीमत में गिरावट देखी जा सकती है.