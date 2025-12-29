Advertisement
Gold Price: फ‍िर से र‍िकॉर्ड लेवल पर सोने के दाम, चांदी में ग‍िरावट के बाद अब गोल्‍ड का क्‍या रुख रहेगा?

Silver Price Update: सोने और चांदी कीमत हर द‍िन नया रिकॉर्ड बना रही है. आज चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंचकर 21000 रुपये तक टूट गई. लेक‍िन सोने के दाम में रैली बनी रहेगी या फ‍िर इसमें भी ग‍िरावट आएगी, आइए जानते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 29, 2025, 02:50 PM IST
Gold Price Update: गोल्ड (सोना) इन द‍िनों न‍िवेशकों का सबसे पसंदीदा एसेट बना हुआ है. ग्‍लोबल और घरेलू मार्केट में सोने की कीमत र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई हैं. कॉमेक्‍स (COMEX) पर सोना 4,500-4,540 डॉलर प्रत‍ि औंस के करीब ट्रेड कर रहा है. MCX पर यह भारत में 1,39,000 से 1,40,000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम के आसपास ट्रेड कर रहा है. 2025 में सोने ने 70% से ज्यादा की बढ़ोतरी की है, यह 1979 के बाद गोल्‍ड के ल‍िए र‍िटर्न के ल‍िहाज से सबसे शानदार साल रहा.

सोने की कीमत में उछाल का कारण

सोने के दाम में रैली क‍िसी एक कारण से नहीं, बल्‍क‍ि कई कारणों से बनी हुई है. इसका सबसे पहला कारण ज‍ियोपॉल‍िट‍िकल टेंशन के बीच सुरक्ष‍ित न‍िवेश की तरफ बढ़ता रुझान है. यही कारण है क‍ि न‍िवेशक जंग और ट्रेड वॉर के बीच सोने में न‍िवेश की तरफ भाग रहे हैं. इसके अलावा दुनियाभर के सेंट्रल बैंक रिकॉर्ड लेवल पर सोना खरीद रहे हैं. वे अपने रिजर्व को डाइवर्सिफाई करने के लिए सोने को तवज्‍जो दे रहे हैं. अमेरिकी फेड और अन्य बैंकों से इंटरेस्ट रेट कटौती की संभावना बढ़ रही है. कम रेट से गोल्ड जैसे नॉन-यील्डिंग एसेट्स की तरफ से रुझान बढ़ जाता है. गोल्‍ड ईटीएफ में भी न‍िवेशक जमकर पैसा लगा रहे हैं.

चढ़कर कहां तक जा सकता है सोना?
एक्सपर्ट का कहना है क‍ि COMEX गोल्ड 4,515-4,540 डॉलर प्रत‍ि औंस की रेंज में मजबूत कंसॉलिडेशन दिखा रहा है. इस लेवल पर खरीदार आ रहे हैं. MCX गोल्ड फ्यूचर्स 1,40,183 रुपये के करीब ट्रेड कर रहा है. ग्लोबल संकेत मजबूत होने से रुपये की गतिविधियां भी सपोर्ट कर रही हैं. यद‍ि गोल्‍ड में 1,40,500 रुपये के ऊपर ब्रेकआउट हुआ तो रैली तेज होकर 1,45,000 रुपये से 1,50,000 रुपये तक पहुंच सकती है. नीचे सपोर्ट 1,38,000 रुपये और फ‍िर 1,36,400 रुपये पर है.

2026 में क्‍या है सोने का फ्यूचर?
नए शुरू होने वाले साल 2026 एक्‍सपर्ट का मानना है कि सोने की तेजी आने वाले समय में बरकरार रहेगी. दुन‍ियाभर के देशों के सेंट्रल बैंकों की खरीदारी जारी है. हालांकि, सोने की इतनी तेजी के बीच करेक्शन की भी उम्‍मीद कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है क‍ि कीमत के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद खरीदारी नहीं करें. कीमत ग‍िरने का इंतजार करें और उस समय इन्‍वेस्‍टमेंट करना आपके ल‍िए बेहतर रहेगा.

अभी खरीदारी करें या इंतजार करना बेहतर?
सोने की खरीदारी को लेकर लोगों के बीच असमंजस की स्‍थ‍िति है. शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए उठा-पटक की ज्‍यादा उम्‍मीद है क्‍योंक‍ि प्रॉफिट बुकिंग का रिस्क बना रहता है. लॉन्ग-टर्म इनवेस्‍टर के ल‍िये गोल्‍ड अन‍िश्‍च‍ितता के खिलाफ हेज और पोर्टफोलियो स्टेबलाइजर बना हुआ है. ज्यादातर एक्सपर्ट की राय लॉन्ग-टर्म में ट्रेंड बुलिश को लेकर है. लेकिन खरीदारी कब की जाए, इसकी टाइमिंग अहम है. रिकॉर्ड हाई पर पहुंचने के बाद ज्‍यादा खरीदारी से बचें.

(ड‍िस्‍क्‍लेमर: आर्टिकल में एक्‍सपर्ट की तरफ से द‍िया गया सुझाव उनका अपना है. जी मीड‍िया की तरफ से अपने पाठकों को क‍िसी तरह के न‍िवेश की सलाह नहीं दी जाती. क‍िसी भी प्रकार का न‍िवेश करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है.)

