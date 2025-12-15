Gold ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, भाव ₹1.33 लाख के पार, महंगा होता सोना क्यों है खतरे का संकेत ? कहीं हो न जाए साल 1973 वाला हाल

Gold Today Rate, December 15: सोने-चांदी की कीमत रुकने का नाम ही नहीं ले रही है. सोना अपने ऑल टाइम हाई की सीमा को पार करते हुए नया रिकॉर्ड बना चुका है. चांदी की कीमत अपने पहली बार 2 लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई है. सोने-चांदी की इस ब्रेक फेल कीमत ने जहां खरीदारों की चिंता बढ़ा दी है, वहीं एक्सपर्ट को इसे खतरे की घंटी मान रहे हैं.

सोने की आज की कीमत

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक आज सोने की कीमत में 3300 से अधिक की तेजी देखने को मिली.

24 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 133440 रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो गई.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत आज 122230 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई.

18 कैरेट वाला सोना आज 100080 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

वहीं चांदी की कीमत मामूली गिरावट के साथ 192222 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.

महंगा सोना, खतरे की घंटी

सोने की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी खतरे की घंटी है. महंगा सोना शुभ नहीं बल्कि चेतावनी है. चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट हिमांशु पंड्या ने सोने की लगातार बढ़ती कीमत पर चिंता जताते हुए कहा कि कीमत बढ़ने को सिर्फ मुनाफे से नहीं जोड़ना चाहिए, बल्कि इस तरह की तेजी डर और अनिश्चितता का संकेत है.वर्तमान दौर पर सबसे ज्यादा सोना केंद्रीय बैंक, सॉवरेन फंड और संस्थागत निवेशक खरीद रहे हैं. ये खरीदारी मुनाफे के लिए नहीं बल्कि किसी बड़े संकट का संकेत हो सकता है. केंद्रीय बैंक सोना खरीद रहे हैं, ताकि वो मुश्किल दौर में देश की अर्थव्यवस्था को बचा सके. संस्थागत निवेशक खरीद रहे हैं, ताकि वो मुश्किल वक्त में अपने पोर्टफोलियो को संभाल सके.

सोने की कीमत बढ़ना क्यों खतरनाक

सोने की बढ़ती कीमत के साथ ही लोगों का रिटर्न बढ़ता है. लोग सोने को सुरक्षित निवेश के तौर पर देखते हैं, जबकि लोगों का भरोसा पारंपरिक निवेश साधनों और करेंसी पर भरोसा घट रहा है. पहले लोग अनिश्चितता के दौर में अमेरिकी डॉलर और सरकारी बॉन्ड खरीदते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल गया है और लोग सोना खरीद रहे हैं. सोने पर लोगों की बढ़ती निर्भरता लोगों को सरकार द्वारा समर्थित संपत्तियों से दूर कर रही है. लोग उस संपत्ति में निवेश बढ़ा रहे हैं, जिनपर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है. केंद्रीय बैंकों की ओर से सोने की अंधाधुन खरीदारी वैश्विक खतरे का संकेत दे रहे हैं.एक साल में सोने की कीमत में 63% की तेजी आई है. चीन, भारत जैसे देश जो पहले सोना बेचते थे, अब वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहे हैं.इन देशों के लिए सोना जमा करना डॉलर पर अपनी निर्भरता को कम करने की रणनीति है.

क्यों याद आ रहा 1970 का दौर

हिमांशु ने लिंक्डइन पर लिखे अपने पोस्ट में सोने की कीमत में जारी मौजूदा तेजी को 1970 के दशक में तेल की कीमतों में आई अप्रत्याशित तेजी से जोड़ा. वे मानते हैं कि जो 1970 के दशक में तेल के साथ हुआ, वैसा ही कुछ आज सोने के साथ देखने को मिल रहा है. साल 1973 में पहले तक दुनिया के अधिकांश देश तेल के लिए मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर थे. उस वक्त तेल की कीमतें कम थी. साल 1973 में अरब-इजराइल में युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका ने इजरायल का समर्थन किया. जिसके चलते OPEC (Organization of Petroleum Exporting Countries) के अरब देशों ने अमेरिका और उसके समर्थन वाले देशों को तेल बेचना बंद कर दिया. इस संकट के चलते तेल की कीमतें 4 गुना चढ़कर 3 डॉलर से 12 डॉलर पर पहुंच गई.अमेरिका समेत दुनियाभर के देश महंगाई, बेरोजगारी में फंस गए. तेल का ये खेल ग्लोबल इकोनॉमी के इतिहास की सबसे बड़ी चुनौती बन गया.