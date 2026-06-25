Gold Rate: पिछले साल सोना खूब दहाड़ा, जनवरी 2026 तक सोने की तेजी से सबको हैरान किया, लेकिन जैसे ही खाड़ी युद्ध की शुरुआत हुई सोना अपनी चमक खोने लगा. अब सोने में 10 सालों में सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है. पिछले 10 सालों में ऐसा पहली बार हुआ है, जब सोना इतनी तेजी से गिरा है. जून तिमाही में सोना 12 फीसदी गिरा, जो दिसंबर 2016 के बाद सबसे बड़ी गिरावट है.
जून में चांदी 17.6 फीसदी तक गिर गया, जो जून 2022 के बाद की सबसे बड़ी गिरावट है. जो सोना 5,417 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गया था, वो 24 फीसदी से अधिक सस्ता हो चुका है. इसी तरह से चांदी 117 डॉलर प्रति औंस से अपने ऑल टाई हाई से 47 फीसदी तक सस्ती हो चुकी है.
बीते 10 सालों में यह पहला मौका है, जब किसी एक तिमाही में सोने इतनी तेजी से गिरा. दिसंबर 2016 के बाद जून तिमाही में सोने में सबसे बड़ी गिरावट आई है. गोल्ड 12 फीसदी फिसल गया. 24 जून को ग्लोबल मार्केट में सोना 4,000 डॉलर प्रति औंस के नीचे फिसलकर 3,899 डॉलर प्रति औंस पर गिर गया. जबकि 28 जनवरी 2026 को इसी सोने की कीमत 5,417 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड हाई पर थी. इसी तरह से चांदी, जो 117 डॉलर प्रति औंस पर थी, 24 जून को वो गिरकर 57 डॉलर प्रति औंस से नीचे आ गई.
भारतीय बाजार की बात करें, तो इस साल सोना लगातार गिर रहा है. 29 जनवरी को 24 कैरेट वाले 10 ग्राम सोने की कीमत 1.76 लाख रुपए के ऑल टाइम हाई पर थी. अब उसमें 36000 रुपये से अधिक की गिरावट आ चुकी है. चांदी का हाल और बुरा है. 29 जनवरी 2026 को 1 किलो चांदी की कीमत 3.86 लाख रुपए थी, जो 1.69 लाख रुपए तक सस्ती हो चुकी है.
25 जून को भी सोने-चांदी में गिरावट दर्ज की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक (IBJA) के मुताबिक, आज 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं...
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,39,313 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,28,124 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,04,905 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,16,541 रुपये .
25 जून तो चांदी के दाम 5494 रुपए गिर गए. बीते तीन दिनों में चांदी 21000 रुपये सस्ती हो चुकी है. वहीं 24 कैरेट वाला सोना आज एक झटके में 2305 रुपए गिर गया. जून महीने में सोना 16 हजार रुपये से अधिक सस्ता हो चुकी है , जबकि चांदी में 46000 रुपये तक की गिरावट आ चुकी है.
सोने-चांदी की कीमत कई फैक्टर्स पर निर्भर करती है. मौजूदा वक्त में बढ़ते जियो पॉलिटिकल तनाव के चलते सोना सस्ता हो रहा है. अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम समझौते ने वॉर के खतरे को कम कर दिया है, डॉलर इंडेक्स की मजबूती ने निवेशकों को सोने से पैसा निकालकर बॉन्ड में लगाने के लिए आकर्षित किया है, जिसकी वजह से गोल्ड में बिकवाली हावी हो गई है. वहीं फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दर में बढ़ोतरी की आशंका से सोने की चमक को कम कर दिया है. इसके अलावा सोने में मुनाफावसूली भी इसकी गिरावट की बड़ी वजह बन रहा है.
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.