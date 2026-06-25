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Gold Rate: सोने में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट! चांदी रह गई आधी...10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव, आगे क्या होगा?

Gold-Silver Price Record Fall: सोने-चांदी की कीमत में बड़ी गिरावट आई है. दिसंबर 2016 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है, जब किसी तिमाही में सोने में इतनी बड़ी गिरावट आई हो. जून तिमाही में सोना 12% तक सस्ता हो गया.

Written ByBavita Jha
Published: Jun 25, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 07:20 PM IST
Gold Rate: सोने में 10 साल की सबसे बड़ी गिरावट! चांदी रह गई आधी...10 ग्राम गोल्ड का आज का भाव, आगे क्या होगा?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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