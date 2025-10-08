Gold Rate: बेलगाम सोने की नहीं रुक रही रफ्तार, कीमत ₹1,22,170 के पार, सस्ता होने की फिलहाल उम्मीद नहीं

Gold Rate: सोना खरीदना शुभ माना जाता है. शादी ब्याह हो या तीज-त्योहार लोग सोने की खरीदारी करते हैं. सोना पीढ़ी दर पीढ़ी सोने की वैल्यूएशन बढ़ती जा रही है. सोने के भाव में आई तेजी के चलते आज ये अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ चुका है. सोने की कीमत इस साल में 59 फीसदी से अधिक बढ़ चुकी है. जो सोना 78-80 हजार रुपये प्रति 10 ग्राम के बिक रहा था, वो अब 1 लाख 22 हजार के आंकड़े को पार कर चुका है. सोने के दाम में आई इस तेजी पर ब्रेक नहीं लग पा रहा है.

आज क्या है सोने की कीमत

अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सोने में बुधवार को जोरदार तेजी देखी गई और कीमत 4,000 डॉलर प्रति औंस के पार पहुंच गई है. यह इतिहास में पहला मौका है, जब सोने की कीमत ने इस आंकड़े को पार किया है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमेक्स पर सोने के दिसंबर फ्यूचर्स की कीमत भारतीय समयानुसार सुबह 10 बजे 4,040 डॉलर प्रति औंस थी. सोने की कीमतों में तेजी की वजह वैश्विक अस्थिरता है, जिसके कारण निवेशक सोने में निवेश को प्राथमिकता दे रहे हैं.

इसके अलावा, अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में अतिरिक्त कटौती की संभावना ने इस तेजी को और हवा दी है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने के 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट दाम 0.87 प्रतिशत बढ़कर 1,22,170 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया है. सोने के साथ चांदी में भी तेजी देखने को मिल रही है। चांदी के 5 दिसंबर के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 1,47,354 रुपए प्रति किलो हो गया है. इसकी कीमत में बुधवार को 1.07 प्रतिशत का इजाफा हुआ है. ये किस संकट की है तैयारी ? सातवें आसमान पर भाव फिर भी अंधाधुन सोना खरीद रहा है यह मुस्लिम देश, चीन-अमेरिका सब पीछे छूटे...कौन है गोल्ड का बेताज बादशाह

कॉमेक्स पर चांदी की कीमत 1.44 प्रतिशत बढ़कर 48.20 डॉलर प्रति औंस हो गई है. इस साल की शुरुआत से अब तक सोने ने 55 प्रतिशत से अधिक और चांदी ने करीब 70 प्रतिशत का रिटर्न दिया है. दुनिया के बड़े निवेश बैंकों में से एक गोल्डमैन सैश का कहना है कि सोना अगले साल तक 5,000 डॉलर प्रतिशत औंस तक जा सकता है, जो कि फिलहाल 4,000 डॉलर प्रति औंस से अधिक है. एक्सपर्ट्स का कहना है कि अगर वैश्विक अनिश्चितताएं बनी रहती हैं और फेडरल रिजर्व आने वाले महीनों में ब्याज दरों में कटौती की ओर बढ़ता है, तो सोने की रिकॉर्ड तोड़ तेजी जारी रह सकती है.

बढ़ती वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच निवेशकों द्वारा सुरक्षित निवेश विकल्पों की तलाश के कारण सोने की कीमतें 4,000 डॉलर प्रति औंस से ऊपर पहुंच गई हैं. उन्होंने आगे कहा अमेरिका में सरकार का शटडाउन होना, फ्रांस में राजनीतिक उथल-पुथल, जापान और अर्जेंटीना में आर्थिक चिंताएं और रूस-यूक्रेन युद्ध में वृद्धि, कीमती धातुओं में खरीदारी को बढ़ावा दे रही हैं. आईएएनएस