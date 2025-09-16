 सोने का ब्रेक फेल, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत ₹110540 के पार,अब तक ₹3437​​​​​​​8 चढ़ चुका है सोना, कब रुकेगी रफ्तार ?
सोने का ब्रेक फेल, 10 ग्राम गोल्ड की कीमत ₹110540 के पार,अब तक ₹3437​​​​​​​8 चढ़ चुका है सोना, कब रुकेगी रफ्तार ?

GOLD Price Today:  सोने की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही है. गोल्ड प्राइस के तेजी की स्पीड देखकर हर कोई हैरान है. साल 2025 में सोना 34378 रुपये महंगी हो चुकी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Sep 16, 2025, 02:27 PM IST
Gold Rate: सोने की कीमत रुकने का नाम नहीं ले रही है. गोल्ड प्राइस के तेजी की स्पीड देखकर हर कोई हैरान है. साल 2025 में सोना 34378 रुपये महंगी हो चुकी है. सोने की कीमत हर दिन नए रिकॉर्ड बना रही है.16 सितंबर को भी सोने की कीमत अब तक के ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ₹110540 प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर गई.  

अब तक कितना चढ़ गया सोना

अगर आंकड़ों को देखें तो बीता 9 महीनों में सोने की कीमत 34378 रुपये चढ़ चुकी है. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक  सोने के दाम 109511 रुपए से चढ़कर 110540 रुपये पर पहुंच गया. वहीं चांदी  ने 1 लाख 28 हजार 989 रुपए प्रति किलोग्राम की सीमा पार कर ली. सोना और चांदी दोनों की खरीदारों को हैरान कर रहे हैं.  दिल्ली में अमेरिका-भारत के बीच ट्रेड पर मुलाकात, बमबम हुआ शेयर बाजार, 4 वजहों से आज दौड़ रहा सेंसेक्स

 क्यों महंगा हो रहा है सोना 
वैश्विक अनिश्चितता के साथ अमेरिकी फेड की ओर से ब्याज दरों में कटौती की संभावना के बीच सोना महंगा हो रहा है. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर सोने का दाम बढ़कर 1,10,180 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के डेटा के मुताबिक, अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमत 3,679 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई है, जो कि पहले 3,685 डॉलर प्रति औंस पर थी. अमेरिकी फेड की बैठक, जिसके नतीजों की घोषणा 17 सितंबर को होगी, में ब्याज दरों को घटाया जा सकता है.  इसके साथ ही डॉलर भी कमजोर हो रहा है. इससे वैश्विक स्तर पर सोने और चांदी की कीमतों को सपोर्ट मिल रहा है.  

चांदी की कीमत 
 
चांदी की कीमतों में भी तेजी बनी हुई है. एमसीएक्स पर चांदी की कीमत 1,29,600 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई है. इसके अलावा, विश्लेषकों ने मौजूदा तेजी को इलेक्ट्रिक वाहनों और सौर ऊर्जा से चांदी की बढ़ती औद्योगिक मांग से भी जोड़ा है. बाजार के पूर्वानुमानों के अनुसार, अमेरिकी फेडरल रिजर्व की आगामी बैठक में ब्याज दरों में 25 आधार अंकों की कटौती की 96.4 प्रतिशत संभावना है.  वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के अनुसार, भारत में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड (ईटीएफ) में अगस्त 2025 में 23.3 करोड़ डॉलर का शुद्ध निवेश हुआ, जो जुलाई में दर्ज 13.9 करोड़ डॉलर से 67 प्रतिशत अधिक है. अगस्त के नवीनतम मुद्रास्फीति आंकड़ों में, सोना एक महत्वपूर्ण कारक बना रहा जिसने मुख्य मुद्रास्फीति को उच्च बनाए रखा, जिसमें सालाना आधार पर 40 प्रतिशत की कीमत वृद्धि ने महंगाई दर को करीब 43 आधार अंक बढ़ाया है. आईएएनएस

 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

