कहां जाकर रूकेगा सोना, चांदी ने तोड़ दिए अब तक के सारे रिकॉर्ड....अमेरिका-चीन के झंझट में गोल्ड के बिगड़े तेवर

Gold Rate: अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड जंग ने भारत में सोने-चांदी की चाल को और बिगाड़ दिया है. सोने और चांदी दोनों अपने ऑल टाइमपर हाई पर चल रहे हैं. धनतेरस-दिवाली पर सोना खरीदना लोगों के लिए मुश्किल हो रहा है. सोने की क़ीमतों का जो हाल है उसे देखकर तो लगने लगा कि इसकी डिमांड थमने का नाम नहीं ले रही. दुनियाभर के सेंट्रल बैंक अपना गोल्ड रिज़र्व बढ़ा रहे हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश बढ़ रहा है. जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से सोने की कीमत में तेजी आ रही है. दुनिया की दो महाशक्तियों के बीच ट्रेड जंग के चलते निवेशकों के बीच डर का माहौल है. सहमे हुए निवेशक बाजार से पैसा निकालकर सेफ हेवन यानी सोने में निवेश कर रहे हैं. सितंबर महीने में गोल्ड ईटीएफ़ में रिकॉर्ड निवेश हुआ. जुलाई-सितंबर तिमाही की बात करें तो गोल्ड ईटीएफ़ में रिकॉर्ड निवेश हुआ है.

सोने-चांदी की कीमत ऑल टाइम हाई पर

मंगलवार को सोना फिर से चढ़ा. सोमवार को 123769 रुपये प्रति 10 ग्राम बिकने वाला सोना मंगलवार को 125682 रुपये पर पहुंच गया. चांदी कीमत 173125 रुपये प्रति किलोग्राम से बढ़कर 176175 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई. ग्लोबल मार्केट में चांदी की कीमतें मंगलवार को 52.50 डॉलर प्रति औंस के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गईं. लंदन में ऐतिहासिक शॉर्ट स्क्वीज और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता के बीच सुरक्षित निवेश परिसंपत्तियों की मजबूत मांग के कारण चांदी की कीमत में वृद्धि दर्ज की गई.

बढ़ते भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण सोने की कीमतें भी लगातार आठ हफ्तों की बढ़त के साथ एक नए रिकॉर्ड पर पहुंच गईं. चांदी में यह तेजी लंदन के बाजार में लिक्विडिटी को लेकर चिंताओं के बीच आई है, जिससे दुनिया भर में इस धातु को सुरक्षित करने की होड़ मच गई है. लंदन में कीमतें न्यूयॉर्क की तुलना में रेयर प्रीमियम पर कारोबार कर रही हैं, जिससे व्यापारी उच्च कीमतों का लाभ उठाने के लिए अटलांटिक पार चांदी की छड़ें भेज रहे हैं, जो आमतौर पर सोने के लिए एक महंगा कदम होता है.

हाल के हफ्तों में भारत से भारी मांग के कारण उपलब्ध सप्लाई में कमी आई, क्योंकि अमेरिकी टैरिफ की आशंकाओं के बीच न्यूयॉर्क को शिपमेंट पहले ही हो गए थे. भू-राजनीतिक तनाव, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और केंद्रीय बैंकों व निवेशकों की जोरदार खरीदारी के कारण सोने की कीमतें इस वर्ष लगभग 60 प्रतिशत बढ़कर पहली बार 4,100 डॉलर के स्तर को पार कर गई हैं .