/56 साल के इस अमेरिकी ने दिखाया रेड फ्लैग और सोना हुआ क्रैश, ₹5000 टूटा, सितंबर में बड़ी तबाही का दिया सिग्नल

Gold Silver Price Crash: अगस्त का आखिरी हफ्ता सोने-चांदी के लिए काफी उठापटक वाला रहा है. सोने-चांदी की कीमत कभी चढ़ रही है, तो अगले ही पल उसमें बड़ा क्रैश देखने को मिल रहा है. 1.64 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम की कीमत तक वापसी कर चुके सोने में 28 अगस्त को अचानक बड़ा क्रैश देखने को मिला. देर रात MCX पर सोने की कीमत 1. 63% से अधिक गिरकर 1.56 लाख रुपये पर पहुंच गया. 28 अगस्त को MCX पर सोने ने 1.60 लाख रुपये के डे हाई को छू लिया था, लेकिन अमेरिका में एक भाषण में कुछ ऐसी बातें कही गई, जिसने भारत में सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट ला दी.
सिर्फ सोना ही नहीं, इस भाषण का असर सोमवार को शेयर बाजार पर भी दिखेगा. ये स्पीच किसी और की नहीं, बल्कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चीफ केविन वॉर्श की थी. फेड चीफ बनने के बाद ये उनकी पहली आधिकारिक स्पीच थी. केविन वॉर्श सख्त फैसलों के लिए जाने जाते हैं, वहीं रूख उन्होंने जैक्सन होल की अपनी स्पीच में दिखाया और साफ कर दिया कि सितंबर में फेड की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी की जा सकती है.
28 अगस्त को MCX पर गोल्ड की कीमत 2596 रुपये गिरकर 156400 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट के साथ बंद हुआ. उसी दिन सोने ने 160356 रुपये से आंकड़े को छू लिया था . इंटरनेशन मार्केट की बात करें, तो 28 अगस्त को कॉमैक्स गोल्ड की कीमत 1 फीसदी से अधिक गिर गई. गोल्ड के रेट 4563.05 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. जबकि 25 अगस्त को गोल्ड के रेट 4696.18 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गया था.
भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें , तो अमेरिका में फेडरल चीफ के भाषण से पहले बाजार बंद हो चुका था. सोमवार को सर्राफा बाजार पर इस फैसले का असर दिखेगा. फेडरल चीफ के भाषण और अमेरिका में रोजगार के ताजा आंकड़ें सोमवार को सोने की कीमतों पर असर दिखाएंगे.
इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक 25 अगस्त से 28 अगस्त के बीच सोने की कीमत में करीब 4118 रुपये प्रति 10 ग्राम की गिरावट देखने को मिली है. अगर सिर्फ शनिवार को सोने-चांदी की कीमत की बात करें, तो ibja की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक....
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 158226 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 144935 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 118670 रुपये प्रति 10 ग्राम.
14 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 92561 रुपये प्रति 10 ग्राम .
चांदी की कीमत 240382 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई .
अमेरिकी फेडरल रिजर्व के चीफ की कुर्सी संभालने के बाद से पहली बार Kevin Warsh ने अपने भाषण में महंगाई को लेकर अपना सख्त रवैया दिखाया. सितंबर 2026 में को फेडरल रिजर्व की बैठक में फिर से ब्याज दरों को लेकर मंथन होना है. कैविन के रवैये को देखने के बाद उम्मीद की जा रही है कि इंटरेस्ट रेट में 25 बेसिस प्वाइंट की बढ़ोतरी की जा सकती है. वॉर्श ने स्पष्ट चेतावनी दी कि महंगाई में कोई खास कमी नहीं आ रही है. उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर महंगाई 2% के तय लक्ष्य पर नहीं आता है, तो फेडरल रिजर्व को ब्याज दरों में बढोतरी करनी पड़ेगी .
अमेरिका ने अगर ब्याज दरों में बढोतरी की , तो सोने-चांदी की कीमतों पर असर दिखेगा. ब्याज दरें बढ़ी, तो डॉलर मजबूत होगा. दूसरी करेंसी में सोना खरीदना महंगा होने लगेगा. ब्याज दर बढ़ने निवेशकों का रुझान सोने और अमेरिकी डॉलर और बॉन्ड की ओर बढ़ेगा. जिससे सोने के कीमत पर भारी दवाब आएगा और सोने की कीमतों में गिरावट देखी जा सकती है.
सिर्फ सोना ही नहीं फेडरल रिजर्व के फैसले का असर शेयर बाजार और डॉलर पर भी दिखेगा. ब्याज दर बढ़ने से कर्ज महंगा हो जाएगा. कर्ज महंगा होने से विदेशी निवेशक अपना पैसा निकाल सकते हैं. जिससे बाजार में गिरावट आ सकती है. वहीं ब्याज दर बढ़ने से डॉलर में मजबूती आएगी.
अमेरिका में फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी किए जाने का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहता. जिसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत के शेयर बाजार, भारत में सोने-चांदी के दाम और भारतीय करेंसी रुपये पर दिखेगा. महंगाई को काबू में करने के लिए अगर फेडरल रिजर्व ब्याज दर बढ़ाता है, तो भारतीय करेंसी और कमजोर होगी. अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कमजोर होगा. ब्याज दर बढ़ने से डॉलर मजबूत होने से रुपये में गिरावट भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक असर डालेगी. डॉलर मजबूत होने पर आयात बिल बढ़ेगा. बता दें कि 16 और 16 सितंबर को फेडरल रिजर्व की बैठक हैं, जिसमें ब्याज दर को लेकर बड़ा फैसला लिया जा सकता है.