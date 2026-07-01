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₹50000/10g सस्ता हो चुका सोना, फिर भी नहीं मिल रहे खरीदार, 70% गिरी गोल्ड की मांग, क्यों हो रहा मोहभंग?

Gold Demand Fall: सोने की कीमत में गिरावट आ रही है. सोना अपने पीक प्राइस से 50 हजार तक सस्ता हो चुका है, लेकिन खरीदारी में आई गिरावट ने सबको हैरान कर दिया. सोने की मांग में 70 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई है.

Written ByBavita Jha
Published: Jul 01, 2026, 04:12 PM IST|Updated: Jul 01, 2026, 04:21 PM IST
₹50000/10g सस्ता हो चुका सोना, फिर भी नहीं मिल रहे खरीदार, 70% गिरी गोल्ड की मांग, क्यों हो रहा मोहभंग?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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