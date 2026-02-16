Gold-Silver Rate: चांदी ₹1.75 लाख हुई सस्ती, हाई से भरभराकर ₹38000 क्रैश हुआ सोना,क्या अभी और गिरेगा गोल्ड-सिल्वर का भाव ?

सोने-चांदी (Gold-Silver) की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. वेडिंग सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमत में आई इस गिरावट ने उन खरीदारों को बड़ी राहत दी है, जिनके घरों में शादियां या फिर फंक्शन है. महंगे सोने-चांदी के चलते वेडिंग शादियों का खर्च काफी बढ़ रहा है.
Gold-Silver Price: सोने-चांदी (Gold-Silver) की खरीदारी का प्लान बना रहे हैं तो ये खबर आपके लिए है. वेडिंग सीजन से पहले सोने-चांदी की कीमत में आई इस गिरावट ने उन खरीदारों को बड़ी राहत दी है, जिनके घरों में शादियां या फिर फंक्शन है. महंगे सोने-चांदी के चलते वेडिंग शादियों का खर्च काफी बढ़ रहा है. हालिया कीमत में आई गिरावट से उन्हें थोड़ी राहत मिलेगी. अगर ऑल टाइम हाई से तुलना करें तो सोना 38000 रुपये (Gold Price Today) तक सस्ता हो चुका है तो चांदी की कीमत (1 Kg Silver Rate) 1.75 लाख रुपये तक गिर चुकी है.
सोने-चांदी की कीमत में गिरावट, कितना सस्ता हुआ Gold-Silver
चांदी की बात करें तो एक दिन में सिल्वर के रेट में 17000 रुपये की गिरावट आई है. वहीं गोल्ड रेट 3000 रुपये तक लुढ़क गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (IBJA) पर जारी रेट लिस्ट देखें तो 24 कैरेट वाला सोना 1,52,765 प्रति 10 ग्राम पर आ गया है. चांदी की कीमत 2,42,433 रुपये प्रति किलो तक सस्ती हो गई है. EU, अमेरिका के साथ ट्रेड डील के बाद भारत की इकोनॉमी को लेकर गदगद करने वाली रिपोर्ट, चीन-जापान सबको पीछे छोड़ेगा भारत!
24 कैरेट से 18 कैरेट वाले सोने की कीमत
24 कैरेट वाले सोने की कीमत 152,765 रुपये प्रति 10 ग्राम.
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,39,933 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट सोने के कीमत 1,14,574 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,42,433 रुपये पर पहुंच गई.
कितनी सस्ती हुई चांदी, सोना कितना गिरा
29 जनवरी 2026 को MCX पर मार्च डिलीवरी वाली चांदी की कीमत (Silver Rate on MCX) 4,20,800 रुपये प्रति किलोग्राम के ऑल टाइम हाई रेट पर पहुंच गई थी. आज वो करीब 1,76 लाख सस्ती होकर 2,44,999 रुपये पर बिक रही है. इसी तरह से सोने (Gold Rate MCX) में आई गिरावट को देखें तो 29 जनवरी को गोल्ड का ऑल टाइम हाई वैल्यू 1.94 लाख रुपये था, जो आज 38000 रुपये से अधिक सस्ता होकर 1.52 रुपये क पहुंच गया है.
क्यों गिरे सोने-चांदी के रेट
सोने-चांदी की कीमत में गिरावट की असली वजह मुनाफावसूली है. सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था, जिसके बाद निवेशकों ने उसमें प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से कीमतें अचानक से क्रैश हो गई. वहीं ग्लोबल मार्केट में उठापटक भी सोने की कीमत में गिरावट के लिए जिम्मेदार है. अमेरिका में उम्मीद से बेहतर आए रोजगार और महंगाई के नतीजों ने डॉलर को मजबूत किया है. डॉलर की मजबूती का सीधा असर सोने की कीमतों पर होता है. निवेशक सोने से पैसा निकालकर गोल्ड बॉन्ड में लगाना शुरू कर देते हैं. जिसकी वजह से सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट आने लगती है.सोने-चांदी में निवेश को लेकर मार्केट एक्सपर्ट की माने तो उनका कहना है कि इस हफ्ते भी सोने-चांदी के भाव में उतार-चढ़ाव जारी रह सकता है.
क्या करें अभी खरीदें या करें और इंतजार ?
सोने-चांदी में खरीदारी को लेकर मार्केट एक्सपर्ट डॉ शरद कोहली कहते हैं कि सोने में थोड़े करेक्शन और आ सकते हैं. अगर खरीदारी करनी है तो थोड़ी-थोड़ी करके करें. जिन घरों में शादियां है, वो हिस्सों में बांटकर थोड़ा-थोड़ा खरीदें. सोने-चांदी की कीमतों में अगले कुछ दिनों तक उठापटक जारी रह सकती है. सोने-चांदी में लॉग टर्म में बने रहने की सलाह दे रहे हैं.