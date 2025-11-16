Advertisement
Gold Rate: ₹8800 गिरे सोने के भाव, क्या और बड़ी गिरावट आएगी ? वेडिंग सीजन में गिरेगा गोल्ड या फिर होगा चढ़ेगा दाम ? क्या कहते हैं जानकार

Gold Rate Today: सोने में जारी उठापटक लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसकी कीमत अभी ऊपर जाएगी या फिर अभी सस्ता होगा. उन लोगों के मन में सवाल है, जिनके घर शादी-ब्याह की तैयारी चल रही है. सोने की खरीदारी की तैयारी कर रहे लोग इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि क्या अभी कीमत और गिरेगी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 16, 2025, 12:43 PM IST
Gold Rate: सोने में जारी उठापटक लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा है कि इसकी कीमत अभी ऊपर जाएगी या फिर अभी सस्ता होगा. उन लोगों के मन में सवाल है, जिनके घर शादी-ब्याह की तैयारी चल रही है. सोने की खरीदारी की तैयारी कर रहे लोग इस बात के इंतजार कर रहे हैं कि क्या अभी कीमत और गिरेगी. जिस तरह से बीते कुछ दिनों में सोने के दाम कभी कम तो कभी ज्यादा हो रहे है. आखिरी कारोबार के दिन सोने की कीमत में बड़ा क्रैश देखने को मिला. एमसीएक्स पर 24 कैरेट वाला 10 ग्राम 3351 रुपये यानी 2.64 फीसदी लुढ़क गया.   सोना अपने हाई लेवल से 8000 रुपये तक लुढ़क गया है.  5 दिसंबर एक्सपायरी वाले सोने की कीमत  1,23,400 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. सोने की ये कीमत अपने हाई वैल्यू 1,32,294 रुपये रुपये पर पहुंच गई है.  यानी सोना अब तक 8894 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता हो गया. जबकि चांदी की कीमत अपने ऑल टाइम हाई 1,70,415 रुपये से 14,885 रुपये सस्ता होकर 1,55,530 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.  

20 दिन में 7224 रुपये सस्ता ,क्या सोने में आएगी बड़ी गिरावट  

अगर  बीते 20 दिनों का हाल देखें तो सोना 1,30,624 रुपये से सस्ता होकर 1,23, 400 रुपये प्रति 10 ग्राम तक सस्ता हो चुका है. सोने की कीमत में 7224 रुपये तक गिर चुकी है.  सोने की कीमत में गिरावट को लेकर जानकारों का मानना है कि बड़ी गिरावट के संकेत नहीं है. जो गिरावट आ रही है वो टेक्निकल करेक्शन है. ये गिरावट लगातार बढ़ रही कीमत में ठहराव है. जानकारों की माने तो सोने का स्ट्रक्चरल लेवल अभी भी मजबूत बना हुआ है, जो गिरावट है वो टेक्निकल प्रोसेस का हिस्सा है. जानकारों के मुताबिक सोने का घरेलू और ग्लोबल चार्ट्स अभी भी बढ़ते पैटर्न के अंदर ही है, जो बताता है कि भले ही बीच-बीच में गिरावट आ रही हो, लेकिन फिलहाल सोने की कीमत की अंदरुनी स्थिति अ्छी बनी हुई है. एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर ने कहा कि सोने की कीमत में हालिया गिरावट एक मजबूत ट्रेंड के संकेत है.  

आगे सोने की चाल कैसी रहेगी 

एक्सपर्ट के मुताबिक एमसीएक्स पर 1,21,800 रुपये पहला बड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे अगले सपोर्ट 1,19,250 रुपये से 1,17,600 रुपये के बीच हैं. सोना अपने तत्काल सपोर्ट से ऊपर बना हुआ है। मौजूदा दौर में एमसीएक्स पर 1.25 लाख से 1.27 लाख के बीच रह सकता है. वहीं भारत में इसकी कीमत 1.30 लाख से ऊपर जा सकती है.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत.

