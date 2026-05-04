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Hindi NewsबिजनेसGold Rate: चुनावी नतीजों के हलचल के बीच सस्ता सोना खरीदने का गोल्डन चांस, अब तक ₹32000 गिरा गोल्ड, चांदी ₹1.76 लाख तक सस्ती

Gold Rate: चुनावी नतीजों के हलचल के बीच सस्ता सोना खरीदने का गोल्डन चांस, अब तक ₹32000 गिरा गोल्ड, चांदी ₹1.76 लाख तक सस्ती

Gold Rate Today 4 May Latest Update:  पांच राज्यों में चुनावी नतीजों के बीच सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है.  4 मई को सोना 1906 रुपये गिरकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. सोना अपने ऑल टाइम हाई से 32000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. 

Written By  Bavita Jha |Last Updated: May 04, 2026, 02:19 PM IST
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Gold Rate: चुनावी नतीजों के हलचल के बीच सस्ता सोना खरीदने का गोल्डन चांस, अब तक ₹32000 गिरा गोल्ड, चांदी ₹1.76 लाख तक सस्ती

Gold-Silver Rate Today: पांच राज्यों में चुनावी नतीजों के बीच सोने की कीमतों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. एक बार फिर से चांदी के दाम गिर गए हैं. ग्लोबल मार्केट से लेकर MCX पर सोने के दाम गिरे है. सर्राफा बाजार में आज बी सोना सस्ता हो गया है.ऐसे में चुनावी नतीजों के हलचल के बीच आपके पास सस्ता होना खरीदने का मौका है. 4 मई को सोना 1906 रुपये गिरकर 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. सोना अपने ऑल टाइम हाई से 32000 रुपये तक सस्ता हो चुका है. 

MCX पर आज सोने का भाव  

कॉमैक्स गोल्ड की कीमत में 22 डॉलर की गिरावट आई और यह 4588 डॉलर पर ट्रेड कर रहा है.  MCX पर गोल्ड का फ्यूचर रेट 0.23 फीसदी की गिरावट के साथ 1,51,005 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा है. वहीं सिल्वर के भाव में 0.15 फीसदी की गिरावट आई और चांदी 2,50,549 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.  

सर्राफा बाजार में आज कितने का बिक रहा है सोना ?  

4 मई को इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक सोमवार को सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं. 

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- 24 कैरेट वाले सोना की कीमत 1,48,357 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
- 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,35,895 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
- 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,11,268 रुपये प्रति 10 ग्राम.
- 14 कैरेट वाले सोने की कीमत 86,789 रुपये प्रति 10 ग्राम.  

जहां सोना सस्ता हुआ तो वहीं चांदी की कीमत में गिरावट आई. चांदी आज 3,906 रुपए की तेजी के साथ 2.44 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर कारोबार कर रहा है.  

पढ़ें- बंगाल में BJP की वापसी, तमिलनाडु में थलापति का दिखा दम, शेयर बाजार में बमबम, घंटेभर में ₹600000 करोड़ की कमाई

 

सोना-चांदी कितना सस्ता बिक रहा है ? 

सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है. ईरान युद्ध के बाद से सोना लगातार सस्ता हो रहा है. हालांकि साल 2026 में सोने की कीमत की तुलना करें तो अभी भी करीब 15 हजार महंगा है, लेकिन अपने ऑल टाइम हाई वैल्यू से सोने की कीमत 32000 रुपये तक गिर चुकी है. 29 जनवरी 2026 को सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था. सोने के कीमत 1.80 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई थी. अगर इस कीमत से तुलना करें तो आज सोना 1.48 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर बिक रहा है. यानी सोना करीब 32000 सस्ता बिक रहा है. इसी तरह से चांदी की कीमत की तुलना की जाए तो सिल्वर 29 जनवरी को 4.20 लाख रुपये तक पहुंच गया था. आज चांदी की कीमत 2.44 लाख रुपए पर है. यानी चांदी अपने रिकॉर्ड हाई से 1.76 लाख रुपये तक सस्ती बिक रही है.  ये मौका आपके पास सस्ता सोना खरीदने का है.  

 

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Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

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