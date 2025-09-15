Gold Rate Today: अमेरिका के एक फैसले से थम सकती है सोने की रफ्तार, सबको 17 सितंबर का इंतजार, कहां तक जाएगी कीमत?

Gold Rate: सोने की चढ़ती कीमत लोगों की और खासकर ज्वैलर्स की मुश्किल बढ़ा रही है. सोने के दाम में आ रही तेजी ग्राहकों ज्वैलर्स के शोरूम से दूर कर रहा है. सोने-चांदी के गहनों से सजी दुकानों को ग्राहकों का इंतजार है, लेकिन जिस तरह से सोने-चांदी की कीमतें आसमान छूने लगी हैं लोगों ने खरीदारी बंद कर दी. जिनके घर शादी-ब्याह है वो लोग परेशान है कि ज्वैलरी का खर्च कैसे उठाएंगे. खैर इन सब टेंशनों के बीच सोने की कीमत में मामूली गिरावट आई है.

सस्ता हुआ सोना

सोमवार, 15 सितंबर को सोने की कीमत में मामूली गिरावट देखने को मिली है, सोने की कीमत गिरकर 109603 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. MCX पर 3 अक्टूबर डिलीवरी वाले सोने की कीमत 0.1 फीसदी गिरकर 109266 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. बीते एक महीने में सोने की कीमत में 10 फीसदी तक की बढ़ोतरी देखने को मिली है लेकिन अब सोना गिरने लगा है. लोगों के मन में सवाल है कि क्या आगे भी सोने की कीमत में तेजी देखने को मिलेगी, या फिर बड़ा ब्रेक लग सकता है?

क्या सस्ता होगा सोना ?

सोने की कीमत अभी चढ़ेगी या गिरने वाली है ये 17 सितंबर को पता चलेगा. दरअसल 16-17 सितंबर को अमेरिकी सेंट्रल बैंक फेडरल रिजर्व की बैठक होने वाली है. इस बैठक में ब्याज दरों को लेकर अहम फैसले होंगे. फेरडल के फैसलों पर निर्भर होगा कि सोने की कीमत में और तेजी आएगी या फिर सोना सस्ता होगा. 17 सितंबर को फेडरल के फैसले सोने की आगे की चाल को निर्धारित करेंगे. उम्मीद की जा रही है कि 17 सितंबर तो फेडरल रिजर्व के फैसले से पहले सोने की कीमत पर दवाब बना रह सकता है. सोने की कीमत में तेजी कुछ थम सकती है. हालांकि जानकार मानते हैं कि सोने की कीमत में बहुत राहत नहीं मिलने वाली है. सोने की चमक बरकार रहेगी. पश्चिम एशिया और रूस-यूक्रेन में भू-राजनीतिक तनाव के चलते सोने की कीमत में बल मिल रहा है. रूस-यूक्रेन युद्ध हो या पश्चिम एशिया में फैला तनाव, दुनियाभर के देशों में युद्ध और विद्रोह की स्थिति बनी हुई है. भूराजनीतिक तनाव के चलते निवेशकों की पहली पसंद सोना बना हुआ है. निवेशक फेडरल रिजर्व के फैसले का इंतजार कर रहे हैं, जिसके बाद सोने की आगे की दिशा तय होगी.