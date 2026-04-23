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Hindi NewsबिजनेसGold Price: ट्रंप के बयान के बाद सोना-चांदी धड़ाम, आपके शहर में क्‍या है 24K और 22 K के रेट?

Gold Price: ट्रंप के बयान के बाद सोना-चांदी धड़ाम, आपके शहर में क्‍या है 24K और 22 K के रेट?

Gold Price in Delhi: जब से ट्रंप की तरफ से दूसरे सीजफायर का ऐलान क‍िया है. इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड ऑयल के साथ ही सोने-चांदी पर भी दबाव देखा जा रहा है. बुधवार को शेयर बाजार के साथ ही सोने-चांदी के रेट में भी ग‍िरावट देखी गई-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 23, 2026, 07:16 AM IST
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Gold Price Today: म‍िड‍िल ईस्‍ट में ईरान और अमेर‍िका के बीच तनाव जारी है. मंगलवार को अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने नाकेबंदी के साथ सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान क‍िया था. पहली बार दोनों देशों के बीच सीजफायर पर सहमत‍ि बनी तो जंग थमने की आहट से सोने-चांदी के रेट में तेजी देखी गई. लेक‍िन अब दोनों देशों के बीच आरोप-प्रत्‍यारोप लगने के बाद सोने का रेट फि‍र से नीचे आने लगा है. इंटरनेशनल मार्केट में 23 अप्रैल को सोने के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही है. सोना 6.54 डॉलर प्रत‍ि औंस की ग‍िरावट के साथ 4,732 डॉलर पर देखा गया. चांदी के दाम में भी ग‍िरावट देखी जा रही है.

MCX पर सोने के दाम

एमसीएक्‍स (MCX) पर भी बुधवार रात को सोने-चांदी दोनों के दाम ही ग‍िरावट के साथ बंद हुए थे. सोना 1168 रुपये की ग‍िरावट के साथ 150000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ. वहीं, चांदी में भी ग‍िरावट देखी गई और यह 2.4 लाख रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई थी. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेट के अनुसार बुधवार को सोना और चांदी दोनों ही टूटकर बंद हुए. 24 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 152116 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर और चांदी 248682 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर देखी गई. IBJA की वेबसाइट पर द‍िन में दो बार रेट जारी क‍िया जाता है. बुधवार शाम 5.30 बजे बंद हुए रेट के अनुसार IBJA पर 23 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 151507 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. 22 कैरेट वाले सोने का रेट 139338 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया.

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चार महीने के दौरान सोने-चांदी का हाल

साल 2026 में सोना 1 जनवरी से अब तक चार महीने के दौरान 19000 रुपये और चांदी 20000 रुपये प्रत‍ि क‍िलो तक चढ़ गई है. अमेर‍िका और ईरान की जंग के कारण सोना के दाम में 28 फरवरी के बाद से गिरावट आ रही है. 29 जनवरी 2026 को सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे. उस समय सोना चढ़कर 1.82 लाख प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया था. इसी द‍िन चांदी चार लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी. इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को सोने के रेट 1.33 लाख रुपये प्रत‍ि 10 का था.

आपके शहर में सोने के रेट (24 कैरेट)

  • आगरा---154900 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अहमदाबाद----154800 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अमृतसर---154900 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अयोध्‍या---154900 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भुवनेश्‍वर---154750 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भोपाल---154800 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • चंडीगढ़---154900 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • इंदौर---154800 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • लखनऊ---155440 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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