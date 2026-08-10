Gold Silver Prices Today 10 August: पिछले हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही घरेलू बाजार में भी सोना चढ़कर 7 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. लेकिन अब हफ्ते के पहले कारोबारी दिन ही इसमें गिरावट देखी जा रही है.
Gold Silver Prices Today 10 August: कई महीने बाद पिछला हफ्ता सोने की कीमत में लिहाज से अच्छा रहा. इंटरनेशनल मार्केट के अलावा घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखी गई. इस तेजी का असर यह हुआ कि गोल्ड चढ़कर 7 हफ्ते के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. लेकिन एक बार फिर होर्मुज स्ट्रेट को लेकर बनी अनिश्चितता के बीच क्रूड में तेजी और सोने में गिरावट देखी जा रही है. हफ्ते के पहले ही कारोबारी दिन इंटरनेशनल वायदा बाजार कॉमेक्स में सोने के दाम में 25 डॉलर प्रति औंस की गिरावट देखी गई. इसी तरह चांदी भी लाल निशान के साथ कारोबार करती देखी गई. पिछले हफ्ते सोने के दाम जनवरी के बाद शानदार वीकली राउंडअप के साथ बंद हुआ था.
इंटरनेशनल वायदा बाजार कॉमेक्स पर (Comex) सोमवार सुबह स्पॉट गोल्ड 25 डॉलर प्रति औंस से ज्यादा की गिरावट के साथ 4,374.20 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रहा है. इसी तरह चांदी की बात करें तो यह गिरकर 63.30 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड कर रही है. बाजार से जुड़े जानकारों का कहना है कि मिडिल ईस्ट में शांति बहाल होने की किसी ठोस उम्मीद के बाद सोने के दाम में स्थिरता देखी जाएगी. जब तक होर्मुज पर किसी तरह का लिखित फैसला नहीं हो जाता, तब तक सोने-चांदी में उठापटक बनी रहेगी. पिछले दिनों जंग के हालात के बीच सोना 3900 डॉलर प्रति औंस तक टूट गया था.
पिछले हफ्ते अमेरिका और ईरान के बीच जब बातचीत की खबर आई तो उम्मीद की गई कि दोनों देशों में चल रहा संघर्ष जल्द खत्म हो जाएगी. इसी उम्मीद में सोने के दाम में तेजी देखी गई. अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी ईरान के साथ जारी संघर्ष जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई थी. इसके अलावा सितंबर में अमेरिकी फेड रिजर्व की तरफ से ब्याज दर बढ़ाए जाने की संभावना कम होने से भी बाजार को सपोर्ट मिला. बाजार की मजबूत हुई धारणा से दूसरी धातुओं में भी तेजी देखी गई.
इंटरनेशनल मार्केट में गिरावट आने के बाद आज घरेलू बाजार में भी नरमी बनी रहने की संभावना है. पिछले हफ्ते के दौरान 5 कारोबारी सत्र में 24 कैरेट वाला सोना 7000 रुपये प्रति 10 ग्राम से ज्यादा और चांदी करीब 13000 रुपये प्रति किलो उछल गई थी. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से शुक्रवार शाम को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान जारी रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना करीब 149621 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ था. इसके अलावा 22 कैरेट गोल्ड का भाव चढ़कर 137053 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट गोल्ड 112216 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया था. चांदी की बात करें तो यह 231381 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
(डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.)