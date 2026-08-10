Gold Silver Prices Today 10 August: कई महीने बाद प‍िछला हफ्ता सोने की कीमत में ल‍िहाज से अच्‍छा रहा. इंटरनेशनल मार्केट के अलावा घरेलू बाजार में भी सोने-चांदी की कीमत में तेजी देखी गई. इस तेजी का असर यह हुआ क‍ि गोल्‍ड चढ़कर 7 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. लेक‍िन एक बार फ‍िर होर्मुज स्‍ट्रेट को लेकर बनी अन‍िश्‍च‍ितता के बीच क्रूड में तेजी और सोने में ग‍िरावट देखी जा रही है. हफ्ते के पहले ही कारोबारी द‍िन इंटरनेशनल वायदा बाजार कॉमेक्‍स में सोने के दाम में 25 डॉलर प्रत‍ि औंस की ग‍िरावट देखी गई. इसी तरह चांदी भी लाल न‍िशान के साथ कारोबार करती देखी गई. प‍िछले हफ्ते सोने के दाम जनवरी के बाद शानदार वीकली राउंडअप के साथ बंद हुआ था.