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Gold Silver Price Today: 7 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सोना फ‍िर हुआ धड़ाम, ग‍िरकर आज क्‍या रह गया रेट?

Gold Silver Prices Today 10 August: प‍िछले हफ्ते इंटरनेशनल मार्केट के साथ ही घरेलू बाजार में भी सोना चढ़कर 7 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. लेक‍िन अब हफ्ते के पहले कारोबारी द‍िन ही इसमें ग‍िरावट देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 10, 2026, 08:16 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 10:53 AM IST
Gold Silver Price Today: 7 हफ्ते के र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सोना फ‍िर हुआ धड़ाम, ग‍िरकर आज क्‍या रह गया रेट?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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