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Gold Price: डेढ़ लाख पार जाने के बाद सोना फिर धड़ाम, अमेरिका में महंगाई में नरमी के बाद भी क्यों टूटा गोल्ड?

Gold & Silver Price: अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े आए तो सोने और चांदी के दाम में रिकॉर्ड तेजी देखी गई और सोना चढ़कर दो महीने के हाई पर पहुंच गया. लेकिन निवेशकों के बीच मुनाफावसूली बढने से यह एक बार फिर से धड़ाम हो गया.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Aug 14, 2026, 10:56 AM IST|Updated: Aug 14, 2026, 10:56 AM IST
Gold Price: डेढ़ लाख पार जाने के बाद सोना फिर धड़ाम, अमेरिका में महंगाई में नरमी के बाद भी क्यों टूटा गोल्ड?
Image Credit: file pic

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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