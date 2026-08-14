/Gold Price: डेढ़ लाख पार जाने के बाद सोना फिर धड़ाम, अमेरिका में महंगाई में नरमी के बाद भी क्यों टूटा गोल्ड?

Gold Price 14th August: अमेरिका में महंगाई दर के आंकड़े अनुमान के मुताबिक रहने और ब्याज दर के पुराने लेवल पर बने रहने की उम्मीद के बाद सोने में जबरदस्त तेजी देखी गई थी. बाजार में तेजी का आलम यह रहा कि सोना चढ़कर दो महीने के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया. लेकिन मुनाफावसूली के कारण अब इसमें बड़ी गिरावट देखी जा रही है. इंटरनेशनल मार्केट में 4400 डॉलर प्रति औंस के पार जाने वाले सोने में हफ्ते के आखिरी दिन बड़ी गिरावट देखी गई और यह कॉमेक्स पर करीब 40 डॉलर टूट गया. हालिया गिरावट के बाद शुक्रवार सुबह सोने को 4,382 डॉलर प्रति औंस पर ट्रेंड करते देखा गया. इसके अलावा चांदी के दाम में भी गिरावट देखी जा रही है.