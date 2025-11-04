वेडिंग सीजन से पहले मुंह के बल गिरा सोना, ₹12000 तक सस्ता, चांदी में आई ₹20000 की भारी गिरावट, अभी और गिरेगा या खरीदारी कर लें

Gold Rate Today: देशभर शादियों के सीजन की शुरुआत हो चुकी है. सोने की कीमत में जो आसमान छू रही थी, अब वो गिरने लगा है. सोने की कीमत में बीते 15 दिनों में बड़ी गिरावट देखने को मिली है. बीते 15 दिनों में सोना अपने ऑल टाइम हाई से 12000 रुपये से अधिक सस्ता हो चुका है. वहीं चांदी की कीमत में 20000 रुपये से अधिक की गिरावट देखने को मिली है.

सोने की कीमत में बड़ी गिरावट

भारत में वेडिंग सीजन की शुरुआत हो गई है. शादियों के सीजन में लोगों को महंगे सोने की कीमत चिंता दे रही थी, लेकिन सोने की कीमत में गिरावट का दौर शुरू हो गया है. सोने के दाम गिरने लगे हैं. बीते 15 दिनों में सोना 10 हजार से अधिक सस्ता हो चुका है. वहीं चांदी की कीमत में 20 हजार से अधिक की गिरावट आ चुकी है. इनकी कीमतों में लगातार दूसरे हफ्ते कमी दर्ज की गई है. अगर सिर्फ बीते हफ्ते की बात करें तो 24 कैरेट गोल्ड का भाव 2620 रुपये नीचे आया है. अगर आज सोने की कीमत देखें तो इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की कीमत आज कुछ इस तरह से हैं . जहां 10 ग्राम सोने की बाली खरीदने में छूट रहे पसीने, वहां कौन है, जिसने महीनेभर में खरीद लिया 200 Kg गोल्ड, सोने से लबालब भरी है इसकी तिजोरी

Add Zee News as a Preferred Source

24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट वाले सोने की कीमत

24 कैरेट वाले सोने की कीमत 119916 रुपये प्रति 10 ग्राम.

23 कैरेट वाले सोने की कीमत 119436 रुपये प्रति 10 ग्राम.

22 कैरेट वाले सोने की कीमत 109843 रुपये प्रति 10 ग्राम.

18 कैरेट वाले सोने की कीमत 89937 रुपये प्रति 10 ग्राम.

चांदी की कीमत 145800 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंचा.

सोने की कीमत में क्या आई गिरावट

सोना-चांदी की कीमतें लगाता दूसरे हफ्ते आई गिरावट के पीछे कई वजह शामिल हैं. पहला कारण- अमेरिकी डॉलर के लगातार मजबूत होने से सोने की कीमत पर दवाब बढ़ रहा है और सोना सस्ता हो रहा है. दुनिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होना से निवेशक सोने से पैसा निकालकर शेयर बाजार जैसे हाई रिटर्न वाले एसेट्स में डाल रहे हैं. तीसरी वजह है कि ट्रंप और जिनपिंग की मुलाकात के बाद से अमेरिका और चीन में ट्रेड डील होने की संभावना प्रबल हो गई है. वहीं अमेरिका का भारत, कोरिया और अन्य देशों से ट्रेड डील पर सकारात्मक रुख रखा है, जिससे निवेशक उत्साहित है और सोने के बजाए बाजार का रूख कर रहे हैं. वहीं अमेरिका में फेडरल रिजर्वकी ओर से ब्याज दरों में कमी से बड़े निवेशक बॉन्ड की ओर रुख करने की ओर देख रहे हैं.

क्या अभी और सस्ता होगा सोना

बाजार जानकर इस पर दोनों राय रखते हैं. जानकारों की माने तो आने वाले दिनों में जिस तरह से वैश्विक हालात बन रहे हैं. भारत अमेरिका से ट्रेड डील के लिए आगे बढ रहा है, सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिल सकती है.सोना सस्ता हो सकता है. हालांकि शादियों की वजह से सोने की डिमांड बढ़ने से कीमत में तेजी का रुख भी जारी रहने की संभावना जताई जा रही है. अगर आप शादी-ब्याह के लिए सोना खरीद रहे हैं तो खरीदारी कर सकते हैं. अगर निवेश के लिए कर रहे हैं तो सोने के गिरते भाव का लाभ उठा सकते हैं.