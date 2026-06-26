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Gold Price: 10 साल की सबसे बड़ी ग‍िरावट के बाद भी लगातार टूट रहा सोना, चांदी भी बेहाल; कहां जाकर रुकेगा रेट?

Gold and Silver Price: जनवरी में र‍िकॉर्ड बनाने वाला सोना जून त‍िमाही के दौरान 12 प्रत‍िशत से ज्‍यादा टूट गया है. न‍िवेश के ल‍िहाज से सेफ हेवन माने जाने वाले गोल्‍ड से अब न‍िवेशक दूरी बना रहे हैं. ग‍िरावट का कारण डॉलर का लगातार मजबूत होना है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 26, 2026, 08:26 AM IST|Updated: Jun 26, 2026, 08:26 AM IST
Gold Price: 10 साल की सबसे बड़ी ग‍िरावट के बाद भी लगातार टूट रहा सोना, चांदी भी बेहाल; कहां जाकर रुकेगा रेट?
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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