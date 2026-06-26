Silver Price Today Update: अमेरिकी डॉलर के मजूबत होने और फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर बढ़ाए जाने की आशंका में न‍िवेशक सोने से लगातार पैसा न‍िकाल रहे हैं. इसका असर यह हुआ क‍ि जून त‍िमाही में सोने के दाम में प‍िछले 10 की सबसे बड़ी ग‍िरावट देखी गई. जनवरी 2026 में र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला सोना इस समय 25 प्रत‍िशत से भी ज्‍यादा ग‍िरकर ट्रेंड कर रहा है. व‍ित्‍तीय वर्ष 2027 की पहली त‍िमाही (अप्रैल से जून 2026) सोना 12 प्रत‍िशत ग‍िर गया है. दिसंबर 2016 के बाद सोने में यह सबसे बड़ी ग‍िरावट है. इसके बावजूद भी आज सोना कॉमेक्‍स (Comex) पर 17 डॉलर टूटकर 4,030 प्रत‍ि औंस पर आ गया. यहीं हाल चांदी की कीमतों का भी है और यह ग‍िरकर 57 डॉलर प्रत‍ि औंस पर आ गई.