धनतेरस पर चूक गए तो दिवाली पर खरीद लीजिए सस्ता सोना, सुबह-सुबह गिरे भाव, चांदी भी टूटी, आज गोल्ड-सिल्वर का रेट

Oct 20, 2025, 12:28 PM IST
Gold Price Today on Diwali: सोने की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है. सोने ने 1.30 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को छू लिया. चांदी 2 लाख रुपये के भाव पर पहुंच गया. सोने-चांदी के भाव में तेजी के बीच दिवाली से पहले अच्छी खबर आई. धनतेरस के बाद सोने की कीमत में गिरावट देखने को मिली है. सोना दीवाली के दिन सस्ता हो गया. 20 अक्टूबर को सोने-चांदी के भाव में गिरावट आई. सोना-चांदी दोनों ही सस्ते हो गए. 

सोने-चांदी का आज का भाव  

20 अक्टूबर को दिवाली के दिन देश में सोने की कीमत में गिरावट आई. अगर राजधानी दिल्ली में सोने की कीमत देखें तो सुबह 24 कैरेट गोल्ड की कीमत 131000 रुपये प्रति 10 ग्राम है. हफ्तेभर में 5780 रुपये महंगा हो चुका सोना आज सस्ता हो गया. दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत 131000 रुपये प्रति 10 ग्राम तो  22 कैरेट का भाव 120090 रुपये प्रति 10 ग्राम है.  चांदी की कीमत देखें तो सोमवार को सोने की कीमत में 100 रुपये की गिरावट आई और कीमत गिरकर 1,71,900 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.  

देश के महानगरों में सोने की कीमत  

सोने की कीमत देश के 4 बड़े महानगरों में कुछ इस तरह से है. 

-दिल्ली में 24 कैरेट सोने की कीमत  131000 रुपये प्रति 10 ग्राम.  
-मुंबई में 24 कैरेट सोने की कीमत 130850 रुपये प्रति 10 ग्राम
-चेन्नई में 24 कैरेट वाला सोना आज 130900 रुपये प्रति 10 ग्राम. 
-कोलकाता में 24 कैरेट सोने की कीमत 130850 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.  

हफ्तेभर में सोने-चांदी की कीमत 

इस हफ्ते सोना-चांदी के दाम में काफी बढ़त देखने को मिली. इंडियन बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक 10 ग्राम सोना हफ्तेभर में 8059 रुपए चढ़ा तो वहीं चांदी की कीमत इस दौरान 4730 रुपए रुपये तक चढ़ गई.  14 अक्टूबर को चांदी ₹1,78,100 के ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था. 

