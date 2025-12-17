Gold Price Update: सोने और चांदी कीमत में तेजी थमने का नाम नहीं ले रही है. हर दिन दोनों ही कीमती धातुएं तेजी का नया रिकॉर्ड बना रही हैं. शादियों के मौसम में भी ज्वैलर की दुकानों पर सन्नाटा पसरा है. इसका कारण लगातार ऊंची होती कीमतें हैं, जो आम आदमी की पहुंच से काफी दूर हो गई.
Gold Silver Price Hike: सोने और चांदी कीमत में तेजी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलरी एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार बुधवार को 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में जबरदस्त तेजी देखी गई और यह बढ़कर 1,32,713 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. हालांकि स्पॉट मार्केट में रेट इससे कही ज्यादा है. मुंबई में 24 कैरेट गोल्ड चढ़कर 1,33,850 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट 1,22,690 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.
शादी के सीजन के दौरान डिमांड में गिरावट
चांदी स्पॉट मार्केट में 2,08,000 रुपये प्रति किलो पर मिल रही है. शादी के सीजन में रिकॉर्ड हाई के बाद डिमांड में गिरावट आई है, लेकिन कीमतें ऊपर बनी हुई हैं. दिल्ली के स्पॉट मार्केट के रेट चढ़कर 1,34,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखे गए. चेन्नई में 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,34,720 रुपये देखा गया. शादी के सीजन के दौरान भी सोने की कीमत में तेजी देखे जाने से डिमांड में गिरावट आई है. भारतीय डीलर पिछले हफ्ते 34 डॉलर प्रति औंस तक का डिस्काउंट दे रहे थे.
इन चीजों पर निर्भर करते हैं रेट
ज्वेलर्स खरीदारी नहीं कर रहे क्योंकि दुकानों पर कस्टमर कम आ रहे हैं. पिछले हफ्ते शुक्रवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान घरेलू दाम रिकॉर्ड 1,32,776 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए. शादियों के सीजन में सोना गिफ्ट करना परंपरा है, लेकिन कीमत के रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने से इस पर असर पड़ा है. भारत में सोने के रेट खासतौर पर इंटरनेशनल मार्केट, इम्पोर्ट ड्यूटी, टैक्स और रुपये-डॉलर एक्सचेंज रेट से तय होते हैं. भारत में गोल्ड कल्चर और इनवेस्टमेंट के लिहाज से काफी अहम है. शादियां-त्योहारों में इसकी खास भूमिका रहती है.
चांदी में एक ही दिन में 9000 रुपये की तेजी
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलरी एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेट के अनुसार https://ibjarates.com 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 132713 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. वहीं, चांदी में एक ही दिन में करीब 9000 रुपये प्रति किलो की तेजी देखी गई. इसके साथ ही चांदी का रेट चढ़कर 200750 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. 23 कैरेट वाले सोने का दाम मंगलवार को 1,31,607 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखा गया. इसी तरह 22 कैरेट वाला सोना 121037 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखा गया. चांदी के रेट में भी पिछले कुछ दिन से लगातार तेजी देखी जा रही है. सिल्वर प्राइस एक ही दिन में 9000 रुपये प्रति किलो की तेजी के साथ दो लाख के पार चली गई.