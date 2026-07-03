/Gold Rate: सोने पर चीन की साजिश! अमेरिका से आई रिपोर्ट ने रातों-रात बदला गोल्ड का खेल...रॉकेट की स्पीड से भागे सोने के दाम

Gold Rate Hike 3 July: जो सोना सिर्फ जून में 15000 रुपये से अधिक सस्ता हो चुका था. जिस सोने की कीमत में फरवरी 2026 से जून के बीच 36000 रुपये से अधिक की गिरावट आ गई थी, वो सोना जुलाई आते ही चढ़ने लगा. तेजी भी ऐसी कि एक दिन में सोना 3341 महंगा होने लगा है. जुलाई के शुरुआती दो दिनों में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत में 7 हजार से अधिक की बढ़त देखी जा चुकी है. सोने की इस तेजी ने पीछे चीन और अमेरिका बड़ा खेल कर रहे हैं.
इंटरनेशनल मार्केट में भी सोना लगातार चढ़ रहा है. कोमेक्स गोल्ड की कीमत 4197 डॉलर प्रति औंस से अधिक पर पहुंच गई है. MCX पर सोना आज 1.03 फीसदी की तेजी के साथ 147,262 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. घरेलू बाजार में 24 कैरेट वाला सोना, जो 1 जुलाई को 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर था, आज वो 1.46 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है.
सोने की बढ़ती मांग ने कीमतों पर बड़ा असर डाला है. चीन की ओर से सोने की धड़ाधड़ हो रही खरीदारी ने गोल्ड की मांग बढ़ा दी है. मांग बढ़ने का सीधा संबंध कीमतों से हैं. चीन की तरफ से सोने की बढ़ी डिमांड के चलते सोने की कीमतों में ये तेजी देखी जा रही है. World Gold Council के मुताबिक चीन ने मई 2026 में 163 टन सोने का आयात किया है, जो मार्च 2024 के बाद से सर्वाधिक है. साल 2026 के पहले पांच महीनों में चीन के कुल सोने का आयात 692 टन पर पहुंच गया है, जो पिछले साल से करीब 76 फीसदी अधिक है. जब भी मांग बढ़ती है, कीमतों में तेजी लौटती है. चीन की ओर से ये खरीदारी सोने की कीमतों पर असर डाल रहा है. चीन में सोना इंटरनेशनल प्राइस के मुकाबले डिस्काउंट पर बिक रहा था. पहले 3 से 7 ड़लर प्रति औंस की छूट पर सोने की बिक्री की जा रही थी, जो अब घटकर 2 डॉलर हो गया है. सोने पर घट रहा डिस्काउंट इस बात के संकेत हैं कि खरीदार पहले की तुलना में ज्यादा एक्टिव हुए हैं. ऐसे में सेलर छूट को खत्म करते जा रहे हैं.
सिर्फ चीन ही नहीं सोने की कीमत पर अमेरिका का असर दिखता है. अमेरिका में हो रही आर्थिक गतिविधिया वैश्विक अर्थव्यवस्था पर असर डालती है. वहीं अमेरिकी करेंसी डॉलर की बादशाहत सोने की कीमतों को कंट्रोल करती है. अमेरिका में आए हालिया जॉब डेटा का असर सोने पर असर पड़ा है. अमेरिका लेबर डिपार्टमेंट ने जून के आखिरी हफ्ते का रोजगार डेटा साझा किया. इस बार बाजार को उम्मीद थी कि नई नौकरियों की संख्या ज्यादा रहेगी, लेकिन आंकड़े उम्मीद से उलट आए. कमजोर आंकड़ों ने सोने को ताकत दी और सोना दौड़ पड़ा.
अमेरिका में रोजगार के इन आंकड़ों और महंगाई के डेटा के बाद कयास ल गाए जा रहे हैं कि फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में आक्रामक तौर से ब्याज दरों में बढ़ोतरी नहीं होगी. ब्याज दरों में नरमी के संकेत ने सोने के प्रति निवेशकों का आकर्षण बढ़ा दिया. इसके अलावा डॉलर की कमजोरी ने भी सोने को मजबूती दी है. कुल मिलाकर अमेरिका और चीन ने सोने के साथ खेल कर दिया है, जिसकी वजह से गिरता सोना फिर से चढ़ने लगा.