Advertisement
trendingNow13050744
Hindi Newsबिजनेससोने पर डरावनी चेतावनी, कीमत जाएगा ₹3 लाख के पार, चीन के समंदर में फटे ‘गोल्ड बम’ से मालामाल हुआ ड्रैगन,पलट गया पूरा खेल

सोने पर डरावनी चेतावनी, कीमत जाएगा ₹3 लाख के पार, चीन के समंदर में फटे ‘गोल्ड बम’ से मालामाल हुआ ड्रैगन,पलट गया पूरा खेल

Gold Rate: सोने की कीमत हर तरफ चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं. चांदी की कीमत कहर मचा रही है. साल 2025 में सोने-चांदी की कीमत ने जो तेजी हासिल की है, उसने सबको दंग कर दिया है. इस साल सोने की कीमत में करीब 60 हजार की तेजी आई है तो वहीं चांदी बीते 12 महीनों में 1,21,710 रुपये महंगी हो चुकी है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Dec 23, 2025, 03:10 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

सोने पर डरावनी चेतावनी, कीमत जाएगा ₹3 लाख के पार, चीन के समंदर में फटे ‘गोल्ड बम’ से मालामाल हुआ ड्रैगन,पलट गया पूरा खेल

Gold Rate: सोने की कीमत हर तरफ चर्चा का मुद्दा बने हुए हैं. चांदी की कीमत कहर मचा रही है. साल 2025 में सोने-चांदी की कीमत ने जो तेजी हासिल की है, उसने सबको दंग कर दिया है. इस साल सोने की कीमत में करीब 60 हजार की तेजी आई है तो वहीं चांदी बीते 12 महीनों में 1,21,710 रुपये महंगी हो चुकी है. अगर आज का रेट देखे तो 24 कैरेट वाला 10 ग्राम सोना आज 2,163 रुपए बढ़कर 1,36,133 रुपए पर पहुंच गया, जबकि चांदी 2,09,250 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई.  

सोने की रफ्तार रहेगी जारी, कीमत मचाएगा शोर 

सोने की कीमत में ये तेजी फिलहाल थमने नहीं वाली है. ऐसे में जो लोग इस बात का इंतजार कर रहे है कि सोना आने वाले दिनों में सस्ता हो सकता है, उन्हें झटका लग सकता है.अमेरिका बाजार जानकारी और मशहूर मार्केट स्ट्रेटेजिस्ट एड यार्डेनी ने सोने को लेकर जो भविष्यवाणी की है, वो बेहतर डरावनी है. अमेरिकी अर्थशास्त्री और यार्डेनी रिसर्च के प्रेसिडेंट एड यार्डेनीने सोने की कीमत को लेकर भविष्यवाणी की है. उन्होंने कहा है कि सोना साल 2029 तक अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10,000 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर छू सकता है, जो फिलहाल 4000 डॉलर प्रति औंस पर है. यानी आने वाले दिनों में सोने की कीमत में गिरावट का इंतजार बेमानी है .सस्ते सोने का इंतजार छोड़ दीजिए! अमेरिका फिर कुछ ऐसा करने वाला है गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में लगेगी आग, टूटेगा 46 साल का रिकॉर्ड

Add Zee News as a Preferred Source

 

भारत में कहां पहुंच सकती है सोने की कीमत  

अगर अमेरिकी अर्थशास्त्री यार्डेनी की भविष्यवाणी सच साबित हुई तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना 10,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच जाएगा. ऐसे में भारतीय बाजार में सोने की कीमत 127% तक ऊपर जा सकती है, यानी साल 2029 तक भारत में सोने की कीमत 3 लाख रुपये तक पहुंच सकती है. उन्होंने कहा कि जिस तरह से जियोपॉलिटिकल टेंशन, ट्रेड वॉर की आशंकाएं, सेंट्रल बैंकों की दमदार खरीदारी और डॉलर की कमजोरी दिख रही है, अमेरिकी फेडरल की ओर से ब्याज दर में कटौती की संभावना बनी हुई है. ब्याज दर घटने से सोने की कीमत में तेजी जारी रहेगी. सोना लगातार चढ़ता रहेगा.  

चीन के हाथ लगा सोने का खजाना  

चीन को सोने का बड़ा भंडार मिला है. चीन में समंदर के नीचे सोने की खान मिली है. साउथ चायना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के शेडोंग प्रांत के यानताई में लाइझोउ के तट पर चीन ने सोने का विशाल भंडार खोल लिया है.लाइझोउ में सोने का कुल भंडार 3900 टन पर पहुंच गया है, जिसकी चीन के कुल सोने के भंडार में 26 फीसदी की हिस्सेदारी है. इस साल ये दूसरी बार है जब चीन को सोने का खान मिला है. इससे पहले नवंबर में चीन के लियाओनिंग प्रांत में 1,444 टन से ज्यादा का सोने का खदान मिला था. चीन में मिले सोने के खदान की कीमत अरबों रुपये की है.  चीन में मिले सोने के इस भंडार से इकोनॉमी को बूस्ट मिलेगा. चीन सोने की ताकत हासिल कर अपनी सुपर पावर को बढ़ाएगा. चीन की इकोनॉमी को बूस्टर डोज मिलेगा.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा! डिटेल्स दे
arrested in spying case
कंबल बेचने वाले कश्मीरी निकले पाकिस्तानी जासूस, अरुणाचल में बड़ा खुलासा! डिटेल्स दे
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
priyanka gandhi
'प्रियंका गांधी को बनाइए प्रधानमंत्री फिर... कांग्रेस सांसद ने क्यों की ऐसी मांग?
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
Rahul Gandhi Berlin Remarks
राहुल गांधी के बर्लिन बयान पर सपा नेता का प्रहार, बोले- घर की बात घर में होनी चाहिए
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
Kerala Bird Flu Alert
क्रिसमस से पहले केरल में बर्ड फ्लू का कहर, कई जिलों में हुई पुष्टि; अलर्ट जारी
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
PM Modi
किसानों के लिए बड़ा संदेश! पीएम मोदी ने दी बेहद खास सलाह, शुरू करें प्राकृतिक खेती
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
John Brittas
'उनकी पार्टी ऐसी दोस्ती को', प्रियंका गांधी ने PM मोदी के साथ पी चाय तो मचा हंगामा
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
Rahul Gandhi
विदेशी आकाओं की तालियां बटोरने के लिए भारत-विरोधी कैंपेन चला रहे राहुल गांधी
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
Mob Lynching
केरल मॉब लिंचिंग मामले में 5 गिरफ्तार, शरीर पर मिले थे 80 से ज्यादा चोट के निशान
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
Shrinagar
क्रिसमस और नए साल से पहले सुरक्षाबलों ने चलाए कश्मीर में सरप्राइज ऑपरेशन; शहर की...
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य
BMC Election
74000 करोड़ की सत्ता पर ठाकरे ब्रदर्स की अग्निपरीक्षा, खतरे में सियासी भविष्य