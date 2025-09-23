Gold Price Today : नवरात्रि के दूसरे दिन गोल्ड ने बनाया रिकॉर्ड, जानिए क्या है ताजा रेट?
15 सितंबर को सोने की कीमत 1,10,000 रुपये के पार चली गई थी और फेड ब्याज दरों में संभावित कटौती ने इस तेजी को और बढ़ावा दिया था. इस फैसले के बाद बाजार विश्लेषक सोने की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर आशावादी बने हुए हैं.

Written By  Gaurav Singh|Last Updated: Sep 23, 2025, 06:24 PM IST
Gold Price Today : फेस्टिव डिमांड और सुरक्षित निवेश की डिमांड के चलते सोने की कीमतें 1,14,000 रुपये के नए रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गईं हैं. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, भारत में कीमतें सोमवार के 1,11,870 रुपये की तुलना में बढ़कर 1,14,370 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं है. पिछले हफ्ते अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद सोने की कीमतों में और गिरावट आई थी. बुधवार को ये कमोडिटी 3,707.57 डॉलर के नए हाई लेवल पर पहुंच गई थी. 15 सितंबर को सोने की कीमत 1,10,000 रुपये के पार चली गई थी और फेड ब्याज दरों में संभावित कटौती ने इस तेजी को और बढ़ावा दिया था. इस फैसले के बाद बाजार विश्लेषक सोने की लॉन्ग टर्म संभावनाओं को लेकर आशावादी बने हुए हैं.

यह भी पढ़ें : सोने का ब्रेक फेल, चांदी रच रहा इतिहास, क्यों नहीं थम रही गोल्ड की रफ्तार?

गोल्ड ने बनाया नया रिकॉर्ड

MCX  पर गोल्ड 1.6 प्रतिशत बढ़कर 1,13,980 रुपये पर पहुंच गया है, जबकि MCX पर चांदी 0.9 प्रतिशत बढ़कर 1,34,806 रुपये पर पहुंच गई है. घरेलू सोने और चांदी की कीमतें मंगलवार को आल टाइम हाई पर पहुंच गईं हैं. MCX पर, सोना वायदा (3 अक्टूबर) सेशन के दौरान 1,14,179 रुपये पर पहुंच गया, जबकि चांदी सुबह के सेशन में रिकॉर्ड 1,34,990 रुपये पर पहुंच गई. 

यह भी पढ़ें : द‍िवाली से पहले सरकार का बड़ा ऐलान, सरकारी पैसे से नहीं होगा यह काम

सोने की कीमत 

  • नई दिल्ली में सोने की कीमत 1,14,140 रुपये प्रति 10 ग्राम  
  • मुंबई में 1,14,340 रुपये प्रति 10 ग्राम 
  • बेंगलुरु में ये 1,14,430 रुपये प्रति 10 ग्राम 
  • कोलकाता में 1,14,210 रुपये प्रति 10 ग्राम 
  • चेन्नई में सबसे ज्यादा 1,14,690 रुपये प्रति 10 ग्राम       

इस साल कितना महंगा हुआ सोना ?

इस साल अब तक सोने की कीमत में 37000 रुपये से अधिक की तेजी आ चुकी है. साल के शुरुआत में 24 कैरेट वाले सोने की कीमत 76162 रुपए प्रति 10 ग्राम था, जो सिर्फ 9 महीनों में 1 लाख 13 हजार 498 रुपए को पार कर गया है. वहीं चांदी सालभर में 86017 रुपए से चढ़कर 134050 रुपए प्रति किलो पर पहुंच गई.  

क्यों महंगा हुआ सोना?

ट्रंप के टैरिफ प्लान और ट्रे़ड वार को लेकर अनिश्चितता की स्थिति है और निवेशक घबराए हुए हैं. सोना जो सबसे सुरक्षित निवेश माना जाता है, निवेशकों की पहली पसंद बना हुआ है.  वहीं वैश्विक अस्थिरता और टैरिफ संकट के बीच  चीन और रूस जैसे देश बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं, जिसकी वजह से मांग में तेजी आई है और कीमत को बल मिला है. वहीं महंगाई के डर और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में कमी के चलते सोने को लेकर आकर्षण बना हुआ है. 

;