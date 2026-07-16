/₹36000 सस्ता हो चुका, अभी और गिरेंगे सोने के दाम ? साल 2026 में गोल्ड रेट को लेकर आई रिपोर्ट, जानिए कहां तक जाएगा भाव

Gold Price Outlook: 29 जनवरी 2026 को सोना अपने उच्चतम स्तर पर पहुंच गया, लेकिन उसके बाद से सोने की गिरावट से सबको हैरान किया. जहां खाड़ी युद्ध से तेल में तबाही मची, कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए तो दूसरी ओर वैश्विक संकट के बीच भी सोना लगातार गिरता रहा.हालात ऐसे बने कि जनवरी से लेकर अब तक सोना 36000 रुपये से अधिक गिर चुका है .चांदी का हाल इससे भी बुरा है. सिल्वर अपने ऑल टाइम हाई से 1.66 लाख रुपये तक गिर चुकी है. इस बीच सोना खरीदने वालों के लिए एक और अच्छी खबर आई है.
अगर आप भी सोना खरीदने की तैयारी कर रहे हैं और मन में यह सवाल है कि इस साल सोने की कीमत चढ़ेगी या और गिरने वाली है, तो ये खबर आपको बहुत राहत देने वाली है. सोने की कीमत को लेकर आई ताजा रिपोर्ट में साफ हो गया है कि इस साल सोने के दाम में बड़ी तेजी नहीं लौटने वाली है.
सोने के दाम गिर रहे हैं. हालांकि बीच-बीच में थोड़ी रिकवरी भी देखने को मिल रही है,लेकिन इस बात की संभावना बहुत कम है कि जनवरी 2026 वाले अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को वापस छू ले. अंतरराष्ट्रीय बाजार पर नजर रखने वाली फिच सॉल्यूशंस (Fitch Solutions) की रिसर्च यूनिट ‘बीएमआई’ (BIM) ने अपनी ताजा रिपोर्ट में सोने की कीमत को लेकर बड़े दावे किए है. अपनी रिपोर्ट में BMI ने कहा है कि साल 2026 के लिए सोने की कीमत में बड़ी तेजी का उम्मीद कम है. सोने की औसत कीमत के अनुमान को भी उन्होंने घटाकर 4,600 डॉलर से 4,400 डॉलर प्रति औंस कर दिया है.
ग्लोबल मार्केट में आज भी सोना 19 डॉलर गिरकर 4,037.33 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया है कि सोना अपने रेट से 9 फीसदी तक की रिकवरी कर सकता है, लेकिन बड़े उछाल की उम्मीद कम है. सोने में इस साल की सुस्ती की 5 वजहों का भी जिक्र किया गया है...
पहली वजह: डॉलर का ताकत बढ़ा रहा सोने की मुश्किल
अमेरिकी डॉलर की बढ़ रही ताकत सोने की मुश्किल बढ़ा रहा है. सोना और डॉलर एक दूसरे की विपरीत दिशा में काम करते हैं. जब भी अमेरिकी डॉलर मजबूत होता है, सोने की मांग कम होने लगती है, क्योंकि दूसरी करेंसियों के सोना खरीदना महंगा हो जाता है. अपनी रिपोर्ट में BMI ने डॉलर इंडेक्स 98 से 102 के दायरे में रहने का अनुमान लगाया है, लेकिन अगर ये चढ़कर 105 से 110 तक पहुंचता है, तो सोने की कीमत में और बड़ा ब्रेक लग सकता है.
दूसरी वजह: ब्याज का गणित
अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दर सोने की चाल को निर्धारित करती है. अगर फेडरल रिजर्व महंगाई को काबू में लाने के लिए ब्याज दरे बढ़ाता है, तो सोने में ब्रेक लग सकता है. चूंकि सोना अपने निवेशकों को कोई ब्याज या डिविडेंड नहीं देता है, इसलिए निवेशक सोने से दूर होने लगते हैं.
तीसरी वजह: जियोपॉलिटिकल तनाव का डर
वैश्विक बाजार मौजूदा जियोपॉलिटिकल तनाव के कारण डरे हुए थे. बाजार में अस्थिरता है, लेकिन जिस तरह से अमेरिका और ईरान के बीच फिर से स्थिति संभलने लगी है, निवेशक सोने जैसे सुरक्षित निवेश को छोड़कर शेयर बाजार का रुख करने लगे हैं. ऐसा होने पर सोने के प्रति आकर्षण और मांग कम होगा और कीमतों पर दबाव दिखेगा.
चौथी वजह: महंगाई कम,तो मांग भी कम
पिछले साल वैश्विक तनाव के बीच सोना खूब चढ़ा था, लेकिन इस साल हालात बदल गए हैं. अपनी रिपोर्ट में BIM ने कहा है कि खाड़ी युद्ध में अमेरिका-ईरान के बीच सहमति बनने से सोने को मिलने वाला'सेफ हेवन' का सपोर्ट भी कमजोर पड़ सकता है. होर्मुज का रास्ता खुलने से सोने की मांग कम होगी. कच्चे तेल की कीमत घटेगी, जिससे महंगाई कम होगी. महंगाई कम होने से सोने की मांग भी कम हो सकती है.
पांचवीं वजह: संभल रही है वैश्विक अर्थव्यवस्था
BIM की रिपोर्ट में 2026 में वैश्विक अर्थव्यवस्था की ग्रोथ 2.4% रहने का अनुमान लगाया है. उसके मुताबिक अमेरिका-ईरान के बीच समझौता होने से वैश्विक कारोबार और एनर्जी सप्लाई की टेंशन कम होगी. ग्लोबल इकोनॉमी संभलने पर निवेशक सोने के बाद शेयर बाजार जैसे जोखिम वाले एसेट्स में बेहतर रिटर्न के लिए बढ़ने लगेंगे, जिससे सोने पर दबाव बढ़ेगा.
हालांकि इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि सोना क्रैश हो जाएगा या सोने की कीमत में बड़ी गिरावट आएगी. दुनियाभर के केंद्रीय बैंकों की ओर से जारी सोने की खरीदारी सोने की कीमत को संभाल रहे हैं. चीन, पोलैंड, भारत समेत कई देशों के केंद्रीय बैंक सोने का भंडार बढ़ाने के लिए लगातार खरीदारी कर रहे हैं.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी गोल्ड रेटलिस्ट के मुताबिक 24 कैरेट से लेकर 18 कैरेट तक सोने की कीमत कुछ इस तरह से हैं. आज बता दें कि सोना सस्ता हुआ है, हालांकि बुधवार को इसकी कीमत में बड़ी गिरावट देखने को मिली थी.
24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,41,202 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,29,861 रुपये प्रति 10 ग्राम
18 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,06,328 रुपये प्रति 10 ग्राम
29 जनवरी 2026 को सोना अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गया था. सोने की कीमत 1.76 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी थी. चांदी की कीमत 3.86 लाख रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया था. यानी सोना अपने ऑल टाइम हाई से करीब 36000 रुपये और चांदी 1.66 लाख रुपये गिरकर 2.20 लाख रुपये पर पहुंच गया.