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₹36000 सस्ता हो चुका, अभी और गिरेंगे सोने के दाम ? साल 2026 में गोल्ड रेट को लेकर आई रिपोर्ट, जानिए कहां तक जाएगा भाव

Gold Rate in 2026: खाड़ी युद्ध और महंगे तेल के बावजूद सोना लगातार गिर रहा है. सोने की कीमत जनवरी के बाद से अब तक 36000 रुपये तक गिर चुकी है. अब एक रिपोर्ट आई है, जिसने बताया है कि साल 2026 में सोना सस्ता होगा या महंगा?

Written ByBavita Jha
Published: Jul 16, 2026, 08:21 AM IST|Updated: Jul 16, 2026, 08:24 AM IST
₹36000 सस्ता हो चुका, अभी और गिरेंगे सोने के दाम ? साल 2026 में गोल्ड रेट को लेकर आई रिपोर्ट, जानिए कहां तक जाएगा भाव

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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