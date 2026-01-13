Advertisement
दुबई भूल जाइए, इस देश में ₹200 से भी कम में मिल रहा 1 ग्राम सोना, भारत में मची खलबली!

Gold Price in Venezuela: भारत में सोने के दाम 1.40 लाख रुपये के पार चले गए हैं. लेक‍िन दुबई की पहचान हमेशा सस्‍ते सोने को लेकर रही है. लेक‍िन एक देश ऐसा भी है जहां, चाय और कॉफी के प्‍याले ज‍ितना दाम 1 ग्राम गोल्‍ड का है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Jan 13, 2026, 03:29 PM IST
Gold Price in Dubai: भारत में सोने के दाम भले ही आसमान छू रहे हैं लेक‍िन कुछ देशों में गोल्‍ड आज भी इतना सस्‍ता है क‍ि आपके ल‍िये यकीन करना मुश्‍क‍िल हो जाएगा. भारत में लोग सस्‍ता सोना खरीदने के बारे में सोच रहे हैं, हर पल यही सोच रहे हैं क‍ि सस्‍ता गोल्‍ड म‍िल जाए तो मजा ही आ जाए. वैसे तो दुबई सस्‍ते गोल्‍ड के लि‍ए मशहूर है और यही कारण है क‍ि इसे दुबई को 'सोने का शहर' कहा जाता है, वहां पर टैक्‍स फ्री गोल्‍ड म‍िलता है. लेकिन अब एक देश ने सस्‍ते सोने के मामले में सबको पीछे छोड़ द‍िया है.

दुबई से सस्‍ता सोना कहां पर?

जी हां, आप भी सोच रहे होंगे क‍ि आख‍िर दुबई से सस्‍ता सोना कहां पर म‍िल रहा है? आपको बता दें वेनेजुएला में सोना इतना सस्‍ता है क‍ि एक ग्राम सोना खरीदने के ल‍िये आपको चाय या कॉफी के पैसे ही चुकाने पड़ेंगे. वेनेजुएला की आर्थिक संकट और हाइपर इन्फ्लेशन के कारण वहां की मुद्रा (बोलीवर) की कीमत करीब-करीब खत्म हो चुकी है. यहां की लोकल खदानों से न‍िकलने वाले सोने को लोग अपनी रोजमर्रा की जरूरत में सामान आद‍ि लेने के लि‍ए इस्तेमाल करते हैं.

भारत में 1 ग्राम का दाम 14 हजार के पार
इस समय भारत में 1 ग्राम 24 कैरेट गोल्‍ड का दाम करीब 14048 रुपये है. लेक‍िन वेनेजुएला में यही 1 ग्राम गोल्‍ड महज 181.65 रुपये के बराबर है. यानी भारत के मुकाबले 75-80 गुना तक सस्‍ता सोना म‍िल रहा है. इतना सस्‍ता गोल्‍ड होने पर आप भी सोच रहे होंगे क‍ि आख‍िर कारण क्‍या है? क्‍या आप भी इतना सस्‍ता गोल्‍ड अपने देश ला सकते हैं? आइए जानते हैं ऐसे ही सवालों के जवाब-

दुबई से भी सस्ता, लेकिन क्यों?
दुबई में सोना टैक्स-फ्री और प्‍योर म‍िलता है. लेकिन वेनेजुएला में आर्थिक मंदी ने सोने को 'सस्ती मुद्रा' बना दिया है. लोग यहां मजबूरी में सोने को कैश की तरह यूज करते हैं. यही कारण है क‍ि इसकी ग‍िरकर काफी नीचे आ गई है. साल 2026 में ग्लोबल इकोनॉमिक शिफ्ट के बाद वेनेजुएला नए 'गोल्‍ड हब' में शुमार हो गया है.

क्‍या आप वेनेजुएला से ला सकते हैं सोना?
अगर आप भी वेनेजुएला में सोना सस्‍ता म‍िलने के कारण खरीदने का सपना देख रहे हैं तो भारतीयों को यह जान लेना चाह‍िए क‍ि वहां से सोना भारत लाने के कस्‍टम न‍ियम काफी सख्‍त हैं. विदेश में एक साल से ज्यादा रहने वाले यात्री (पुरुष) 20 ग्राम और महिलाएं 40 ग्राम ज्वेलरी ड्यूटी-फ्री ला सकते हैं. लेक‍िन सिक्के या बिस्किट पर इस तरह की छूट नहीं मिलती. छह महीने से ज्यादा विदेश में रहने वाले लोग एक क‍िलो तक सोना ला सकते हैं. लेकिन इस पर 6 से लेकर 15% तक की कस्टम ड्यूटी लगती है. डायमंड, मोती या जेम स्टोन वाली ज्वेलरी पर न‍ियम अलग हैं. वेनेजुएला में सोना सस्ता जरूर है, लेकिन वहां से सोना भारत लाने से पहले कस्टम न‍ियमों को लेकर अच्‍छी तरह जानकारी कर लें. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

Gold Price

