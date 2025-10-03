Advertisement
trendingNow12945665
Hindi Newsबिजनेस

शेयर पर सोना भारी, पैसा लगाने वाले हुए मालामाल, 200% का बंपर रिटर्न, क्यों चढ़ रहे हैं गोल्ड के तेवर, क्या है खरीदारी का सही समय ?

Gold Price Hike: सोना अपने उच्चतम स्तर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बना रहा है. सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी उसे नई ऊंचाईयों पर पहुंचा रहा है. सोने की कीमत में जारी इस तेजी के चलते अब वो शेयर बाजार पर भारी पड़ने लगा है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 03, 2025, 08:11 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शेयर पर सोना भारी, पैसा लगाने वाले हुए मालामाल, 200% का बंपर रिटर्न, क्यों चढ़ रहे हैं गोल्ड के तेवर, क्या है खरीदारी का सही समय ?

Gold Rate: सोना अपने उच्चतम स्तर के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए नए रिकॉर्ड बना रहा है. सोने की कीमत में लगातार बढ़ोतरी उसे नई ऊंचाईयों पर पहुंचा रहा है. सोने की कीमत में जारी इस तेजी के चलते अब वो शेयर बाजार पर भारी पड़ने लगा है. सोने की कीमत में आए बंपर उछाल ने उसमें पैसा लगाने वालों को मालामाल कर दिया है. सोने-चांदी की कीमतों में जिसने भी पांच साल पहले पैसा लगाया अब वो मालामाल हो चुका है.  

सोने की कीमत में भारी तेजी  

सोने की कीमत में आई तेजी का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि इस साल भर में गोल्ड के रेट में 40000 रुपये तक की तेजी आ चुकी है. जो सोना दिसंबर 2024 तक 780000 रुपये प्रति 10 ग्राम का बिक रहा था, आज वो 116586 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. बीते कुछ सालों में सोना चुपचाप एक ऐसी सूरत दिखा चुका है, जिसकी उम्मीद बहुत लोगों को थी. 

Add Zee News as a Preferred Source

5 सालों में कहां से कहां पहुंच गया सोना 

अगर बीते पांच सालों में सोने की कीमत की तुलना करें तो साल 2020 में सोना 39,000 प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा था. पांच साल बाद 2025 में सोने की कीमत 1 लाख 16 हजार रुपये के भाव को पार कर गया है. यानी सिर्फ पांच सालों में सोने ने 200% से अधिक का रिटर्न दिया है.  यानी अगर आप साल 2020 में सोने में 1 लाख रुपये निवेश करते तो आप उतने में करीब 25.6 ग्राम सोना खरीदा जा सकते थे. अब उतने में बी सिर्फ 10 ग्राम सोना खरीद पाएंगे. यानी सोने ने बीते पांच सालों में निवेशकों को 200 गुना का रिटर्न दिया है.  

शेयर बाजार पर भारी पड़ा सोना 

सोने के रिटर्न की तुलना अगर स्टॉक मार्केट से करें तो सोना उसपर भारी पड़ रहा है. जहां पांच सालों में सोने ने तीन गुना रिटर्न दिया है तो वहीं निफ्टी 50 ने औसतन करीब 17% का सालाना रिटर्न दिया है. यानी अगर किसी ने शेयर बाजार में साल 2020  में लाख रुपये लगाया होगा तो आज उसकी वैल्यू  2.2 लाख तक पहुंच गई होगी. वहीं अगर किसी ने सोने में 1 लाख लगाया होगा तो 2.95 लाख रुपये से अधिक हो गया होगा. सोने को सेफ हेवन माना जाता है. उम्मीद की जाती है कि सोने की कीमत में लगातार तेजी की स्थिति बनी रहेगी. 

सोने का ब्रेक फेल, 9 महीने में ₹37000 चढ़ा भाव, दिवाली तक जाएगा ₹1.5 लाख के पार! कौन बढ़ा रहा गोल्ड की चमक?

आखिर सोना इतना क्यों बढ़ा? 

सोने की कीमत में लगातार तेजी का दौर जारी है. जियोपॉलिटिकल कारण इसकी सबसे बड़ी वजह है. टैरिफ के चलते ग्लोबल परेशानी का दवाब बना हुआ है. वहीं महंगाई और रुपये की कमजोरी के चलते सोने की कीमत को बल मिल रहा है. सुरक्षित निवेश की मांग, रूस-यूक्रेन युद्ध और सप्लाई चेन की समस्याओं के चलते सोने की की कीमतों को बल मिला है.  केंद्रीय बैंकों की ओर से लगातार सोने की खरीदारी जारी है. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक, यह खरीद कई दशकों के उच्च स्तर पर रही. सोने की सुरक्षित निवेश की स्थिति निवेशकों को उसकी ओर खींच रही है. 

 
  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
Mohan Bhagwat
DNA: हिंदुओं को होना होगा संगठित, धर्म की एकता भारत की सुरक्षा की गारंटी है: भागवत
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
DNA Analysis
DNA: एक खत ने कैसे लगाई आग, हिंसा के लिए अमन का 'लेटर' काफी है
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA Analysis
योगी का सनातनी अवतार, उपद्रवियों को चेतावनी...गजवा-ए- हिंद करने वालों को 'जहन्नुम'
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
Dussehra
DNA: हे भगवान..अनर्थ! राम के पुतले को जलाने वाले दानव कौन ? महापर्व पर ये कैसी करतूत
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA Anlysis
विजयादशमी पर देश को जगाने वाला खुलासा,'इस्लाम की मुजाहिद बेटियां'..तैयार हो रही हैं!
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
DNA Analysis
DNA: विजयादशमी पर योगी का विजय रथ...सनातन की शक्ति की जीत, अपराधियों को चेतावनी
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
Tamil Nadu news
तमिलनाडु में मां के सामने बेटी को बनाया हवस का शिकार, बर्खास्त किए गए दो पुलिसकर्मी
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
congress
सरकार को 60 का सिक्का करना था जारी, सावरकर को अंग्रेजों से...खेड़ा का BJP पर निशाना
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
Asaduddin Owaisi
मैं RSS पूरा इतिहास बताऊं तो... PM मोदी के बयान पर क्यों बौखलाए ओवैसी?
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
jammu kashmir news
यह उत्सव नहीं बड़ा परिवर्तन है...जम्मू कश्मीर में जले रावण के पुतले
;