Gold Price: क्रूड में नरमी के बाद चढ़ने लगा सोने-चांदी का दाम, चेक करें अपने शहर का 24 K का रेट

Gold Rate: अमेरिका और ईरान के बीच नरमी की खबर से सोने-चांदी के रेट में फिर से तेजी देखी जा रही है. ग्लोबल मार्केट से लेकर घरेलू बाजार तक में सोना-चांदी उछल गया है. बुधवार शाम को तेजी के साथ बंद हुए गोल्ड को गुरुवार सुबह हरे निशान के साथ कारोबार करते देखे गया.
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Gold-Silver Price: अमेरिका और ईरान के बीच तनाव कम होने की खबर और क्रूड ऑयल में गिरावट के बाद सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है. सोने के दाम में कमी आने से शादी वाले घरों में राहत देखी जा रही थी. लेकिन एक बार फिर से दोनों कीमती धातुओं के दाम में तेजी देखी जा रही है. अमेरिका और ईरान के बीच चल रही जंग में यूएस की तरफ से प्रोजेक्ट फ्रीडम को होल्ड पर रखने के बीच सोना फिर से चमकने लगा है. बुधवार को सोने के दाम में एमसीक्स से लेकर कॉमेक्स और स्पॉट मार्केट में तेजी देखने को मिली.
कॉमेक्स पर गुरुवार सुबह सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है और यह चढ़कर 4,697.60 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी की कीमत में भी गुरुवार सुबह तेजी देखी गई और यह 77.590 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई. MCX पर सोने की कीमत की बात करें तो इसमें भी तेजी देखी जा रही है और यह 152219 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी का दाम भी चढ़कर बुधवार को 253800 रुपये प्रति किलो के भाव पर बंद हुआ.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के अनुसार बुधवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर एक बार फिर से डेढ़ लाख रुपये के पार चला गया. 24 कैरेट गोल्ड के दाम हरे निशान के साथ 150636 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुए. 23 कैरेट वाले गोल्ड के रेट 150033 रुपये प्रति 10 ग्राम और 22 कैरेट के दाम 137983 रुपये प्रति 10 ग्राम पर देखे गए. 18 कैरेट के रेट की बात करें तो यह 112977 रुपये प्रति 10 ग्राम पर रहा.
ग्लोबल मार्केट सोने की कीमत में फिर से तेजी लौटने का कारण अमेरिका का नरम रुख है. ट्रंप ने ईरान के साथ समझौते करने की पेशकश की है. उन्होंने दो दिन के अंदर प्रोजेक्ट फ्रीडम को खत्म कर दिया. होर्मुज में फंसे जहाजों को निकालने का काम बंद करके अब वह ईरान के साथ अब डील पर फोकस कर रहे हैं. अमेरिका के इस फैसले के बाद सोना फिर से चढ़ने लगा है. डॉलर कमजोर होने से विदेशी खरीदारों के लिए सोना खरीदना सस्ता हो जाता है, जिसकी वजह से सोने की मांग में बड़ी तेजी आई.
आगरा---15,1440 रुपये प्रति 10 ग्राम
अहमदाबाद----15,1340 रुपये प्रति 10 ग्राम
अमृतसर---15,1440 रुपये प्रति 10 ग्राम
अयोध्या---15,1440 रुपये प्रति 10 ग्राम
भुवनेश्वर---15,1310 रुपये प्रति 10 ग्राम
भोपाल---15,1340 रुपये प्रति 10 ग्राम
चंडीगढ़---15,1440 रुपये प्रति 10 ग्राम
इंदौर---15,1340 रुपये प्रति 10 ग्राम
लखनऊ---15,1440 रुपये प्रति 10 ग्राम