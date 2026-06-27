Silver Price Today Update: डॉलर के मजूबती और फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर बढ़ाए जाने की आशंका से सोने की कीमत में जून त‍िमाही में जबरदस्‍त ग‍िरावट देखी गई. इस कीमती धातु के दाम में ग‍िरावट का स‍िलस‍िला यह रहा क‍ि इसमें इन तीन महीनों के दौरान प‍िछले 10 साल की सबसे बड़ी ग‍िरावट देखी गई. इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में दाम घटकर 4000 डॉलर प्रत‍ि औंस से नीचे पहुंच गया. घरेलू बाजार की बात करें तो 24 कैरेट वाले सोने का दाम 1.39 लाख रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर आ गया. र‍िकॉर्ड लेवल तक टूटने के बाद सोने के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है. कॉमेक्‍स (COMEX Gold) पर सोना 55.40 डॉलर प्रत‍ि औंस चढ़कर 4,103 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. चांदी के दाम में भी तेजी देखी जा रही है और यह 59.16 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखी गई.