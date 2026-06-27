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Gold Price: जबरदस्‍त ग‍िरावट के बाद सोने ने फ‍िर पकड़ी रफ्तार, 4100 डॉलर के पार पहुंचा भाव

Gold and Silver Price Today: जून त‍िमाही के दौरान सोने के रेट में 12 प्रत‍िशत से ज्‍यादा की ग‍िरावट देखी गई है. इस दौरान इंटरनेशनल मार्केट में गोल्‍ड घटकर 4000 डॉलर प्रत‍ि बैरल से भी नीचे पहुंच गया. लेक‍िन अब फ‍िर से इसके दाम में तेजी देखी जा रही है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jun 27, 2026, 07:51 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 07:51 AM IST
Gold Price: जबरदस्‍त ग‍िरावट के बाद सोने ने फ‍िर पकड़ी रफ्तार, 4100 डॉलर के पार पहुंचा भाव
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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