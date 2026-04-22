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Hindi Newsबिजनेसडोनाल्‍ड ट्रंप ने सीजफायर आगे बढ़ाया तो चमका सोना, चेक करें अपने शहर का लेटेस्‍ट रेट

डोनाल्‍ड ट्रंप ने सीजफायर आगे बढ़ाया तो चमका सोना, चेक करें अपने शहर का लेटेस्‍ट रेट

Gold Price in Delhi: एक द‍िन पहले इंटरनेशनल मार्केट में सोने-चांदी के दाम में ग‍िरावट देखी जा रही थी. लेक‍िन अब ट्रंप की तरफ से सीजफायर का ऐलान क‍िये जाने के बाद सोने और चांदी दोनों के भाव चढ़ गए हैं. आइए देखते हैं आज का रेट-

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 22, 2026, 07:23 AM IST
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Gold Price Today: म‍िड‍िल ईस्‍ट में अमेर‍िका और ईरान के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इस बीच अमेर‍िका ने नाकेबंदी को जारी रखते हुए सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा सीजफायर तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं करता. यह जंग जब से शुरू हुई है तब से ही सोने-चांदी के दाम एक न‍िश्‍च‍ित दायरे में ट्रेंड कर रहे हैं. न दाम में ज्‍यादा ग‍िरावट है और न ही ज्‍यादा तेजी. इंटरनेशनल मार्केट में 22 अप्रैल को सोने के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है और यह 24.17 डॉलर प्रत‍ि औंस चढ़कर 4,744.75 डॉलर पर देखा गया. इससे पहले अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में सोने के कीमत में ग‍िरावट देखी गई थी.

MCX पर सोने की कीमत

एमसीएक्‍स (MCX) पर भी मंगलवार रात बंद हुए रेट में सोने-चांदी में ग‍िरावट देखी गई थी. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार मंगलवार को सोना-चांदी म‍िले-जुले रुख के साथ बंद हुआ था. IBJA की वेबसाइट पर द‍िन में दो बार रेट जारी क‍िया जाता है. मंगलवार शाम 5.30 बजे बंद हुए रेट के अनुसार IBJA पर 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 152355 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह चांदी का दाम 250513 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुए. 23 कैरेट वाला सोना 151745 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और 22 कैरेट वाला सोना 139557 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ.

यह भी पढ़ें: सीजफायर बढ़ने से क्रूड ऑयल में मामूली तेजी; आज क्‍या है पेट्रोल-डीजल का रेट

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इस साल सोने-चांदी का हाल

सोना साल के शुरुआती करीब चार महीने में 19 हजार रुपये और चांदी 21000 रुपये तक चढ़ चुके हैं. अमेर‍िका और ईरान की जंग के कारण सोना के दाम में फरवरी के बाद से गिरावट देखी जा रही है. 29 जनवरी 2026 को सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे. उस द‍िन सोने का दाम 1.82 लाख प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया था. इसी द‍िन चांदी चार लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी. इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को सोने के रेट 1.33 लाख रुपये प्रत‍ि 10 का था.

आपके शहर में सोने के रेट (24 कैरेट)

  • आगरा---155440 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अहमदाबाद----155340 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अमृतसर---155440 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अयोध्‍या---155440 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भुवनेश्‍वर---155290 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भोपाल---155340 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • चंडीगढ़---155440 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • इंदौर---155340 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • लखनऊ---155440 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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