Gold Price Today: म‍िड‍िल ईस्‍ट में अमेर‍िका और ईरान के बीच जारी तनाव कम होने का नाम नहीं ले रहा. इस बीच अमेर‍िका ने नाकेबंदी को जारी रखते हुए सीजफायर को आगे बढ़ाने का ऐलान क‍िया है. राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप ने कहा सीजफायर तब तक जारी रहेगा, जब तक ईरान कोई ठोस प्रस्ताव पेश नहीं करता. यह जंग जब से शुरू हुई है तब से ही सोने-चांदी के दाम एक न‍िश्‍च‍ित दायरे में ट्रेंड कर रहे हैं. न दाम में ज्‍यादा ग‍िरावट है और न ही ज्‍यादा तेजी. इंटरनेशनल मार्केट में 22 अप्रैल को सोने के दाम में फ‍िर से तेजी देखी जा रही है और यह 24.17 डॉलर प्रत‍ि औंस चढ़कर 4,744.75 डॉलर पर देखा गया. इससे पहले अंतरराष्‍ट्रीय बाजार में सोने के कीमत में ग‍िरावट देखी गई थी.

MCX पर सोने की कीमत

एमसीएक्‍स (MCX) पर भी मंगलवार रात बंद हुए रेट में सोने-चांदी में ग‍िरावट देखी गई थी. इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार मंगलवार को सोना-चांदी म‍िले-जुले रुख के साथ बंद हुआ था. IBJA की वेबसाइट पर द‍िन में दो बार रेट जारी क‍िया जाता है. मंगलवार शाम 5.30 बजे बंद हुए रेट के अनुसार IBJA पर 24 कैरेट वाला सोना चढ़कर 152355 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसी तरह चांदी का दाम 250513 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुए. 23 कैरेट वाला सोना 151745 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और 22 कैरेट वाला सोना 139557 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर बंद हुआ.

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इस साल सोने-चांदी का हाल

सोना साल के शुरुआती करीब चार महीने में 19 हजार रुपये और चांदी 21000 रुपये तक चढ़ चुके हैं. अमेर‍िका और ईरान की जंग के कारण सोना के दाम में फरवरी के बाद से गिरावट देखी जा रही है. 29 जनवरी 2026 को सोना और चांदी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच गए थे. उस द‍िन सोने का दाम 1.82 लाख प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया था. इसी द‍िन चांदी चार लाख रुपये के आंकड़े को पार कर गई थी. इससे पहले 31 दिसंबर 2025 को सोने के रेट 1.33 लाख रुपये प्रत‍ि 10 का था.

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