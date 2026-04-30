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फेड र‍िजर्व के फैसले के बाद सोने के दाम में उछाल, अपने शहर में देखें आज का क्‍या है रेट

Fed Reserve Meeting: फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर को लगातार तीसरी बार पुराने लेवल 3.5 फीसदी से 3.75 फीसदी पर बरकरार रखा गया है. इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर सोने-चांदी के दाम में तेजी देखी जा रही है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Apr 30, 2026, 07:32 AM IST
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Gold Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग का असर दुन‍ियाभर में देखने को म‍िल रहा है. अमेरिका ईरान पर 'लंबे समय तक' ब्लॉकेड की तैयारी कर रहा है. इस बीच प‍िछले कई द‍िन से ग‍िरावट का सामना कर रहे गोल्‍ड के दाम में तेजी देखी जा रही है. सोने में यह तेजी यूएस फेड र‍िजर्व की तरफ से लगातार तीसरी बार ब्‍याज दर को पुराने लेवल पर ही स्‍थ‍िर रखने के बाद आई है. दूसरी तरफ यूएस और ईरान के बीच तनाव बना हुआ है. दोनों देशों के बीच दो बार की शांत‍िवार्ता व‍िफल हो चुकी है. इस बीच सोने की कीमत में इंटरनेशनल लेवल पर गुरुवार को तेजी देखी जा रही है.

कॉमेक्‍स (Comex) पर गुरुवार सुबह सभी मेंटल को हरे न‍िशान के साथ कारोबार करते देखा गया. गोल्‍ड 26.50 डॉलर प्रत‍ि औंस की तेजी के साथ 4,588 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गया. इसी तरह चांदी भी 1.27 डॉलर प्रत‍ि औंस चढ़कर 72.845 डॉलर प्रत‍ि औंस पर ट्रेंड कर रही है. एक द‍िन पहले बुधवार को घरेलू बाजार में सोने और चांदी दोनों के ही रेट में ग‍िरावट आई थी. यह ग‍िरावट एमसीएक्‍स पर भी देखी गई थी.

सोने-चांदी का आज का रेट?

बुधवार शाम को https://ibjarates.com/ की तरफ से जारी रेट के अनुसार सोने-चांदी के दाम ग‍िरावट ग‍िरावट देखी गई. इस दौरान 24 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 147973 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी के दाम में भी ग‍िरावट देखी गई और यह 236300 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई. इसके अलावा 23 कैरेट वाले सोना ग‍िरकर 147380 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम, 22 कैरेट गोल्‍ड 135543 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. बुधवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान MCX पर गोल्ड और स‍िल्‍वर दोनों के दाम भी टूट गए.

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आपके शहर में क्‍या हैं रेट

  • आगरा---15,1530 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अहमदाबाद----15,1430 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अमृतसर---15,1530 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • अयोध्‍या---15,1530 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भुवनेश्‍वर---15,1370 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • भोपाल---15,1430 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • चंडीगढ़---15,1530 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • इंदौर---15,1430 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

  • लखनऊ---15,1530 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

साल 2026 में सोने में क्‍या हुआ?

इस साल की शुरुआत में जनवरी के महीने में सोना चढ़कर र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंच गया था. लेक‍िन फरवरी से जंग शुरू होने के बाद इसकी कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है. इससे पहले सोना लगातार महंगा होता रहा था. साल 2026 में अब तक सोना 18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है. दिसंबर 2025 में 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपये के आसपास था, जो अब बढ़कर 1.51 लाख रुपये पर पहुंच गया है. इसी तरह चांदी भी 2.30 लाख रुपये से बढ़कर 2.40 लाख रुपये प्रति किलो हो गई है. 29 जनवरी 2026 को सोने और चांदी दोनों ने अपना सबसे ऊंचा रिकॉर्ड स्तर छुआ था.

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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