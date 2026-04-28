Gold Price Today: अमेर‍िका और ईरान के बीच चल रही जंग से म‍िड‍िल ईस्‍ट में तनाव बना हुआ है. दोनों देशों के बीच दो बार की शांत‍िवार्ता व‍िफल हो चुकी है. इस बीच सोने की कीमत में उठा-पटक देखी जा रही है. अब कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट में उम्‍मीद की जा रही है क‍ि यूएस-ईरान के बीच शांत‍ि समझौता हो सकता है. इसके बाद इंटरनेशनल लेवल पर सोने के दाम में तेजी देखी जा रही है. मंगलवार सुबह कॉमेक्‍स (Commex) पर सोने का दाम 8 डॉलर प्रत‍ि औंस उछलकर 4,702 डॉलर प्रत‍ि औंस पर पहुंच गई. चांदी में भी तेजी देखी जा रही है और यह 75.58 डॉलर प्रत‍ि औंस पर कारोबार कर रही है.

आज क्‍या रहा सोने-चांदी का रेट?

भारतीय बाजार की बात करें तो https://ibjarates.com/ की तरफ से जारी रेट के अनुसार सोमवार रात को सोने-चांदी के दाम ग‍िरावट के साथ बंद हुए थे. ibja की वेबसाइट पर जारी रेट के अनुसार सोमवार शाम को 24 कैरेट वाला सोना ग‍िरकर 151186 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी भी ग‍िरकर 243720 रुपये प्रत‍ि क‍िलो पर बंद हुई. 23 कैरेट वाले गोल्‍ड का दाम 150581 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम और 22 कैरेट का रेट 138486 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम पर रहा. इसके अलावा सोमवार को बंद हुए कारोबारी सत्र के दौरान MCX पर गोल्ड और स‍िल्‍वर दोनों के दाम टूट गए. अगर अमेर‍िका और ईरान के बीच सहमत‍ि बनती है तो इंटरनेशनल मार्केट में सोना-चांदी एक बार फ‍िर से ऊपर चढ़ सकता है.

आपके शहर में क्‍या हैं रेट

आगरा---15,4570 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम Add Zee News as a Preferred Source

अहमदाबाद----15,4470 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

अमृतसर---15,4570 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

अयोध्‍या---15,45700 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

भुवनेश्‍वर---15,4420 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

भोपाल---15,4470 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

चंडीगढ़---15,4570 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

इंदौर---15,4470 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

लखनऊ---15,4570 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम

आज सोने-चांदी में क्‍या हुआ अपडेट?

इस साल फरवरी के बाद से सोने की कीमतों में लगातार गिरावट देखी जा रही है. हालांकि, इसके पहले सोना लगातार महंगा होता रहा था. साल 2026 में अब तक सोना 18,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक महंगा हो चुका है. दिसंबर 2025 में 10 ग्राम सोना 1.33 लाख रुपये के आसपास था, जो अब बढ़कर 1.51 लाख रुपये पर पहुंच गया है. इसी तरह चांदी भी 2.30 लाख रुपये से बढ़कर 2.40 लाख रुपये प्रति किलो हो गई है.29 जनवरी 2026 को सोने और चांदी दोनों ने अपना सबसे ऊंचा रिकॉर्ड स्तर छुआ था. उसके बाद से सोना करीब 25,000 रुपये और चांदी लगभग 1.46 लाख रुपये सस्ती हो चुकी है. उस दिन 10 ग्राम सोना 1.76 लाख रुपये और 1 किलो चांदी 3.86 लाख रुपये तक पहुंच गई थी.