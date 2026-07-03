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Gold Price: गिरावट से जूझ रहे सोने ने लगातार दूसरे द‍िन लगाई छलांग, चढ़कर यहां पहुंचा 10 ग्राम का रेट

Silver Price: फेड र‍िजर्व की तरफ से ब्‍याज दर पर क‍िये गए इशारे के बाद सोने के साथ ही चांदी के दाम में भी तेजी देखी जा रही है. 3900 डॉलर प्रत‍ि औंस से भी नीचे पहुंचने वाला सोना फ‍िर से 4200 डॉलर के आसपास कारोबार कर रहा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 03, 2026, 07:16 AM IST|Updated: Jul 03, 2026, 07:20 AM IST
Gold Price: गिरावट से जूझ रहे सोने ने लगातार दूसरे द‍िन लगाई छलांग, चढ़कर यहां पहुंचा 10 ग्राम का रेट
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

About the Author

Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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