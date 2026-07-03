Gold Price Today Update: कुछ समय पहले तक गिरकर रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाले सोने में अब फिर से तेजी देखी जा रही है. सोने की कीमत में यह तेजी फेरडरल रिजर्व के नए चेयरमैन केविन वॉर्श के बयान के बाद आई है. उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि ब्याज दर में बहुत आक्रमक बढ़ोतरी नहीं होने वाली है. इसके बाद गिरावट से जूझ रहे सोने की कीमत ने यूटर्न लिया. इससे पहले ब्याज दर बढ़ने की आशंका से सोना जून तिमाही में जबरदस्त तरीके से टूट गया था. सोने के दाम में तेजी का सिलसिला गुरुवार के बाद शुक्रवार सुबह भी जारी रहा. शुक्रवार सुबह कॉमेक्स (COMEX Gold) पर सोना 57 डॉलर प्रति औंस चढ़कर 4,182 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. चांदी के दाम में भी एक डॉलर से ज्यादा की तेजी आई और यह चढ़कर 62.425 डॉलर प्रति औंस पर देखी गई.
घरेलू बाजार में भी गुरुवार शाम को सोने-चांदी के दाम में मामूली गिरावट देखी गई थी. एमसीएक्स (MCX) पर भी इसमें मामूली गिरावट देखी गई थी. पिछले दिनों जून के आखिरी दिनों में दाम में गिरावट के बाद निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया था. साल की शुरुआत यानी जनवरी में रिकॉर्ड लेवल पर पहुंचने वाला गोल्ड जून तिमाही 12 प्रतिशत से ज्यादा गिर गया था. चांदी में भी इस दौरान 17 प्रतिशत की गिरावट आई थी. घरेलू बाजार की बात करें तो जनवरी में 1.90 लाख रुपये का हाई टच करने वाला सोना टूटकर 1.39 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया था.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (mcx gold price) पर अगस्त डिलीवरी वाला सोना गुरुवार शाम को मामूली गिरावट के साथ 145758 रुपये प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ. कारोबारी सत्र के दौरान इसने 146666 रुपये का हाई भी टच किया था. चांदी की बात करें तो सितंबर डिलीवरी वाली चांदी में गिरावट देखी गई और यह 233304 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई. इस दौरान इसने 236575 रुपये का हाई भी टच किया. 31 अगस्त को डिलीवरी वाली चांदी में 2487 रुपये चढ़कर 233413 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) पर गुरुवार शाम के समय सोना-चांदी गिरकर बंद हुआ. IBJA की तरफ से गुरुवार शाम 5 बजे जारी किये गए रेट के अनुसार 24 कैरेट वाला सोना 1,43,003 रुपये प्रति 10 ग्राम, 22 कैरेट प्योरिटी वाला सोना 1,30,990 रुपये प्रति 10 ग्राम और 18 कैरेट की प्योरिटी वाला सोना 1,07,252 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. इसके अलावा एक किलो चांदी गिरकर 2,28,850 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
डिस्क्लेमर: सोने-चांदी में निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. अगर आप गोल्ड या सिल्वर में निवेश करना चाहते हैं, तो वित्तीय जानकारों की सलाह जरूर लें.