Advertisement
trendingNow13137139
Hindi Newsबिजनेसट्रंप के बयान के बाद दूसरे द‍िन उछला सोना, चढ़कर क्‍या हो गया 10 ग्राम गोल्‍ड का दाम?

ट्रंप के बयान के बाद दूसरे द‍िन उछला सोना, चढ़कर क्‍या हो गया 10 ग्राम गोल्‍ड का दाम?

Silver Price: इजरायल, अमेर‍िका और ईरान में चल रहे युद्ध के बीच पहले सोने और चांदी कीमत में नरमी देखी जा रही थी. लेक‍िन अब प‍िछले दो द‍िन से सोना एक बार फ‍िर से हरे न‍िशान के साथ बंद हो रहा है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 11, 2026, 03:53 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

ट्रंप के बयान के बाद दूसरे द‍िन उछला सोना, चढ़कर क्‍या हो गया 10 ग्राम गोल्‍ड का दाम?

Gold and Silver Price: डोनाल्‍ड ट्रंप की तरफ से जंग को लेकर नरमी का संकेत द‍िये जाने के बाद लगातार दूसरे द‍िन सोने के दाम में तेजी द‍िखाई दी. म‍िड‍िल ईस्‍ट में चल रहे ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ गई है, जिससे सोना लगातार चढ़ रहा है. दिल्ली के बाजार में 11 मार्च 2026 (बुधवार) को दो दिन में 24 कैरेट सोने में करीब 1630 रुपये प्रति 10 का इजाफा देखा गया. चांदी के दाम पुराने लेवल के आसपास ही चल रहे हैं. लेकिन पिछले सत्र में दोनों ही बड़ी छलांग लगा चुके हैं.

बाजार के जानकारों का कहना है क‍ि क्रूड ऑयल कीमत में नरमी और डॉलर की कमजोरी से भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है. लेक‍िन जियोपॉलिटिकल टेंशन अहम कारण बनी हुई है. दिल्ली में बुधवार को 24 कैरेट वाले सोने के दाम आज 93 रुपये बढ़कर 16,346 रुपये प्रति ग्राम हो गई, कल इसका दाम 16,253 रुपये प्रत‍ि ग्राम था. 10 ग्राम का दाम 163460 रुपये है. सोने में दो द‍िन से चल रही रैली से निवेशकों में उत्‍साह है. लेकिन हाई लेवल पर पर बिकवाली का दबाव भी दिख सकता है.

22 कैरेट वाले सोने का क्‍या है हाल?

ज्वेलरी में इस्‍तेमाल होने वाली 22 कैरेट ज्‍वैलरी के दाम में 85 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई और यह चढ़कर 14,985 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया. कल यह दाम 14,900 रुपये था. 10 ग्राम का रेट 149850 रुपये (850 रुपये की तेजी) हो गया है. 18 कैरेट सोने के दाम में 69 रुपये की तेजी आई और यह बढ़कर 12,263 रुपये प्रति ग्राम हो गई. चांदी का दाम आज स्थिर रहा और 2.90 लाख रुपये प्रति किलो पर बनी हुई है. मंगलवार को चांदी में 10,000 रुपये की तेजी देखी गई थी. म‍िड‍िल ईस्‍ट में टेंशन बढ़ने से सेफ हेवन की डिमांड बढ़ी है. लेकिन आज क्रूड ऑयल में नरमी से चांदी पर दबाव नहीं बढ़ा.

Add Zee News as a Preferred Source

पृथ्‍वी फ‍िनमार्ट के डायरेक्‍ट मनोज कुमार जैन से कहा क‍ि क्रूड ऑयल के दाम में कमी और डॉलर की कमजोरी से बुलियन को फायदा हुआ है. लेकिन म‍िड‍िल ईस्‍ट में जारी संघर्ष से सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी. क्रूड कीमत का मूवमेंट बाजार के सेंटीमेंट पर असर डालेगा. यद‍ि टेंशन बढ़ी तो सोना और ऊपर जा सकता है, वरना सुधार आ सकता है. उन्‍होंने एसआईपी के जर‍िये न‍िवेश की सलाह दी है.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

Gold Price

Trending news

LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
LPG Crisis
LPG Cylinder Shortage LIVE Updates: सिलेंडर पर किल्लत की अफवाहों के बीच कई शहरों में लंबी कतारें, सरकार का बयान- 'अफवाहों से बचें'; शाम 5 बजे सरकार की प्रेस कॉन्फ्रेंस
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
Harish Rana Euthanasia Case
पलक भी झपकती नहीं... इच्छामृत्यु के फैसले के बाद क्या होगा? हरीश की कहानी झकझोर देगी
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
DNA
'भारत में कोई संकट नहीं, अफवाह फैलाने में लगी है कांग्रेस...', पीएम मोदी की दो टूक
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
Russian Oil
भारत की वजह से दुनिया में काबू में रहीं तेल की कीमतें, US ने इंडिया की जमकर तारीफ की
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
Nishikant Dubey
विचारों की दे दी गई तिलांजलि...निशिकांत ने उद्धव को याद दिलाई 'बाला साहेब' की बात
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
congress
क्यों चुप हैं PM मोदी...?अमेरिका की टिप्पणी ने पारा, कांग्रेस ने सरकार से मांगा जवाब
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Supreme Court News
बेबस पिता की अर्जी पर बेटे का लाइफ सपोर्ट हटेगा, SC ने इच्छामृत्यु की परमिशन दी
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे अमित शाह, 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन
Budget Session Live
Budget Session Phase-2 Live: लोकसभा में स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर जवाब देंगे अमित शाह, 4 बजे होगा गृह मंत्री का संबोधन
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
Mumbai News
तू भी एक दिन फ्रिज में मिलेगी..EX ब्वॉयफ्रेंड से तंग आकर छात्रा ने मौत को लगाया गले
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति
West Bengal Election 2026
गड़बड़ नहीं तो गवर्नर क्यों बदला? ममता बनर्जी को भाजपा के किस 'एजेंडे' पर आपत्ति