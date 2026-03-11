Silver Price: इजरायल, अमेरिका और ईरान में चल रहे युद्ध के बीच पहले सोने और चांदी कीमत में नरमी देखी जा रही थी. लेकिन अब पिछले दो दिन से सोना एक बार फिर से हरे निशान के साथ बंद हो रहा है.
Gold and Silver Price: डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जंग को लेकर नरमी का संकेत दिये जाने के बाद लगातार दूसरे दिन सोने के दाम में तेजी दिखाई दी. मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान-अमेरिका-इजरायल संघर्ष से सुरक्षित निवेश की मांग बढ़ गई है, जिससे सोना लगातार चढ़ रहा है. दिल्ली के बाजार में 11 मार्च 2026 (बुधवार) को दो दिन में 24 कैरेट सोने में करीब 1630 रुपये प्रति 10 का इजाफा देखा गया. चांदी के दाम पुराने लेवल के आसपास ही चल रहे हैं. लेकिन पिछले सत्र में दोनों ही बड़ी छलांग लगा चुके हैं.
बाजार के जानकारों का कहना है कि क्रूड ऑयल कीमत में नरमी और डॉलर की कमजोरी से भी सोने को सपोर्ट मिल रहा है. लेकिन जियोपॉलिटिकल टेंशन अहम कारण बनी हुई है. दिल्ली में बुधवार को 24 कैरेट वाले सोने के दाम आज 93 रुपये बढ़कर 16,346 रुपये प्रति ग्राम हो गई, कल इसका दाम 16,253 रुपये प्रति ग्राम था. 10 ग्राम का दाम 163460 रुपये है. सोने में दो दिन से चल रही रैली से निवेशकों में उत्साह है. लेकिन हाई लेवल पर पर बिकवाली का दबाव भी दिख सकता है.
ज्वेलरी में इस्तेमाल होने वाली 22 कैरेट ज्वैलरी के दाम में 85 रुपये की बढ़ोतरी देखी गई और यह चढ़कर 14,985 रुपये प्रति ग्राम पर पहुंच गया. कल यह दाम 14,900 रुपये था. 10 ग्राम का रेट 149850 रुपये (850 रुपये की तेजी) हो गया है. 18 कैरेट सोने के दाम में 69 रुपये की तेजी आई और यह बढ़कर 12,263 रुपये प्रति ग्राम हो गई. चांदी का दाम आज स्थिर रहा और 2.90 लाख रुपये प्रति किलो पर बनी हुई है. मंगलवार को चांदी में 10,000 रुपये की तेजी देखी गई थी. मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ने से सेफ हेवन की डिमांड बढ़ी है. लेकिन आज क्रूड ऑयल में नरमी से चांदी पर दबाव नहीं बढ़ा.
पृथ्वी फिनमार्ट के डायरेक्ट मनोज कुमार जैन से कहा कि क्रूड ऑयल के दाम में कमी और डॉलर की कमजोरी से बुलियन को फायदा हुआ है. लेकिन मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष से सेफ हेवन डिमांड बनी रहेगी. क्रूड कीमत का मूवमेंट बाजार के सेंटीमेंट पर असर डालेगा. यदि टेंशन बढ़ी तो सोना और ऊपर जा सकता है, वरना सुधार आ सकता है. उन्होंने एसआईपी के जरिये निवेश की सलाह दी है.