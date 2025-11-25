Advertisement
trendingNow13017672
Hindi Newsबिजनेस

शादियों के सीजन ने बढ़ाया सोने का भाव, गिरती कीमत पर लगा ब्रेक, 1 प्रतिशत चढ़ा रेट, 10 ग्राम गोल्ड का आज का रेट

सोने की डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में तेजी लौट आई है. शादियों से सीजन के चलते सोने की खरीदारी बढ़ी है. ऐसे में मांग बढ़ने से दाम चढ़ गए हैं.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Nov 25, 2025, 01:05 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शादियों के सीजन ने बढ़ाया सोने का भाव, गिरती कीमत पर लगा ब्रेक, 1 प्रतिशत चढ़ा रेट, 10 ग्राम गोल्ड का आज का रेट

Gold-Silver Rate: सोने की डिमांड बढ़ने की वजह से इसकी कीमतों में तेजी लौट आई है. शादियों से सीजन के चलते सोने की खरीदारी बढ़ी है. ऐसे में मांग बढ़ने से दाम चढ़ गए हैं. सोना-चांदी एक फीसदी तक महंगा हो गया है.फेडरल रिजर्व के ब्याज दरों में कटौती और फेस्टिव सीजन की मांग बढ़ने से सेंटीमेंट को बढ़ावा मिला, जिसके चलते सोने की कीमतें मंगलवार को मजबूती के साथ खुलीं.  वेडिंग सीजन का असर सोने की कीमतों पर दिखा. 

सोना-चांदी दोनों हुआ महंगा 

शुरुआती कारोबार में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर सोने की दिसंबर वायदा कीमतें सुबह 11 बजकर 5 मिनट पर 1,25,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बनी हुई थीं.  इसी तरह, चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही थी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर चांदी की दिसंबर वायदा कीमतें 1,56,900 प्रति किलोग्राम पर बनी हुई थीं.  एनालिस्ट ने कहा, रुपए में गोल्ड का सपोर्ट लेवल 1,23,150 रुपए -1,22,580 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है, वहीं रेजिस्टेंस 1,24,650 रुपए-1,25,200 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बना हुआ है.

Add Zee News as a Preferred Source

चांदी की कीमत भी चढ़ी  

 चांदी का सपोर्ट लेवल 1,53,650रुपए -1,52,800 रुपए प्रति किलोग्राम और रेजिस्टेंस 1,56,140 रुपए- 1,57,000रुपए प्रति किलोग्राम पर बना हुआ है. सोना-चांदी की अंतरराष्ट्रीय कीमतों में मजबूत रैली के चलते घरेलू बाजारों में यह शार्प मूव देखा जा रहा है.यूएस फेड के ब्याज दरों में कटौती को लेकर बढ़ती उम्मीदों ने निवेशकों को सेफ-हेवन एसेट्स गोल्ड की ओर शिफ्ट के लिए प्रेरित किया, जिसके चलते अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सोने की कीमतें पिछले सत्र में 2 प्रतिशत तक बढ़ गईं.  

सोना अक्सर लो-इंटरेस्ट रेट वाले एनवायरमेंट में बेहतर प्रदर्शन करता है, क्योंकि यह कीमती धातु बॉन्ड और डिपॉजिट की तरह ब्याज जेनरेट नहीं करती. जब ब्याज दरें कम होती हैं और दूसरे निवेशों से रिटर्न घटता है तो निवेशकों के लिए सोना एक आकर्षक विकल्प बन जाता है. भारत में शादियों के इस सीजन में सोने को लेकर मांग बढ़ जाती है, जिसके चलते भी कीमतों में तेजी देखी जाती है.  

निवेशकों का ध्यान अब अमेरिका के महत्वपूर्ण आर्थिक डेटा पर बना हुआ है, जिसमें रिटेल सेल, बेरोजगारी दावे और प्रोड्यूसर प्राइस इंफ्लेशन के आंकड़ें शामिल हैं. इन आंकड़ों को लेकर हालिया अमेरिका शटडाउन के चलते देरी हुई और अब ये आंकड़े फेड के अलगे पॉलिसी फैसले को प्रभावित कर सकते हैं. एक्सपर्ट्स का कहना है कि सेंटीमेंट पॉजिटिव बना हुआ है और प्राइस वोलैटिलिटी आगामी ग्लोबल इकोनॉमिक इंडीकेटर पर निर्भर करेगी. आईएएनएस 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold

Trending news

अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
#Hyderabad
अमेरिका का वीजा हुआ रिजेक्ट तो महिला डॉक्टर ने कर लिया सुसाइड, मां का बड़ा खुलासा
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
Hyderabad News
'मैं नहीं चाहती मेरा कोई बच्चा US जाए...', बेटी की मौत से टूटे मां के अरमान
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
Jammu Kashmir
जम्मू-कश्मीर: अब जेल से नए गुर्गे नहीं तैयार कर सकेंगे आतंकी, प्रशासन का बड़ा फैसला
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
Gujarat news
अंधविश्वास का भयानक खेल; बेटे के नाम पर 15 जीवों की बलि देने के फिराक में था परिवार
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
benjamin netanyahu
इजरायली पीएम नेतन्याहू का क्यों अचानक टल गया भारत का दौरा? इसके पीछे की क्या है वजह
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
Hayli Gubbi Volcano Eruption
इथियोपिया का आग उगलता ज्‍वालामुखी भारत के लिए क्‍यों बन सकता है खतरा?
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Sindh
पाकिस्तान के सिंध में कितनी है हिंदुओं की आबादी? PAK की जनसंख्या में इसका क्या रोल
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
hammer
Hammer vs Katana! इंडियन आर्मी को मिलने वाले घातक हथियारों की क्या हैं खासियतें?
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
Volcanic
इथियोपिया के ज्वालामुखी की राख पहुंची भारत, राजस्थान-दिल्ली समेत इन राज्यों में खतरा
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट
EWS
ये कैसी गरीबी? EWS के नाम पर NEET PG उम्मीदवार खरीद रहे हैं करोड़ों की सीट