Gold Rate Today: चंद घंटों में ₹2000 चढ़ गया सोना, चांदी ₹7500 महंगी...आज कहां पहुंचा सोने-चांदी का रेट

Gold Rate: सोने में बेहिसाब बढ़ोतरी का दौर जारी है. चांदी रुकने का नाम नहीं ले रहा है. सोने-चांदी की कीमतें अपने ऑल टाइम हाई रिकॉर्ड को पार कर चुका है. सोने की कीमत में जारी इस तेजी से 24 कैरेट वाला गोल्ड 1.33 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के पार हो चुका है. वहीं चांदी की कीमत 2,07,550 रुपये प्रति किलोग्राम पहुंत गई है.

आज सोने-चांदी का रेट

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी सोने-चांदी की रेट लिस्ट के मुताबिक सोना एक झटके में 1,805 रुपए चढ़ गया. 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,33,584 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. जबकि चांदी की कीमत 7,483 रुपए बढ़कर 2,07,550 रुपए पर पहुंच गई हैं. अगर इस साल सोने-चांदी की कीमत में तेजी की बात करें तो सोने की कीमत में 57,422 रुपए की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है. वहीं चांदी 1,21,533 रुपए महंगी हो चुकी है.

क्यों महंगा हो रहा है सोना

अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा 2026 में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों और निवेशकों के बीच सुरक्षित निवेश की मांग के चलते सोमवार को सोने की कीमत रिकॉर्ड 4,383.73 डॉलर प्रति औंस तक पहुंच गई. भू-राजनीतिक अनिश्चितताओं और टैरिफ के बीच 2025 में सोने की कीमत में 67 प्रतिशत का जबरदस्त उछाल देखा गया।

विशेषज्ञों के अनुसार, सोने और चांदी की कीमतों में पिछले हफ्ते वृद्धि देखी गई और इस हफ्ते की शुरुआत में नए रिकॉर्ड पर पहुंच गई. यह बढ़त तब आई, जब यूएस फेडरल रिजर्व ने इस साल तीसरी बार ब्याज दर में 25 आधार अंकों की कटौती की घोषणा की.

मेहता इक्विटी लिमिटेड के कमोडिटीज उपाध्यक्ष राहुल कलांत्री ने कहा अमेरिकी महंगाई दर (सीपीआई) में कमी आई, जो 2.7 प्रतिशत पर पहुंच गई. इससे अगले साल ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदें मजबूत हुईं. इस बीच, बैंक ऑफ जापान ने ब्याज दरों में 25 आधार अंकों का इजाफा किया, लेकिन इसके उम्मीद से कम सख्त रुख ने सोने और चांदी की कीमतों को और बढ़ावा दिया.

उन्होंने कहा कि सोने को 4,320 से 4,285 डॉलर के बीच सपोर्ट मिल रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 4,400 से 4,425 डॉलर के बीच है. वहीं चांदी को 66.40 से 65.75 डॉलर के बीच सपोर्ट मिलता दिख रहा है, जबकि रेजिस्टेंस 67.20 से 68.00 डॉलर के बीच है. विश्लेषकों के अनुसार भारतीय रुपए में सोने को 1,33,550 से 1,33,010 रुपए के बीच सपोर्ट और 1,35,350 से 1,35,970 रुपए के बीच रेजिस्टेंस मिल सकता है. वहीं चांदी में 2,07,450 से 2,06,280 रुपए के बीच सपोर्ट, जबकि 2,09,810 से 2,10,970 रुपए के बीच रेजिस्टेंस देखने को मिल सकता है. हालांकि, डॉलर की बढ़ती मजबूती सोने की कीमत के लिए एक बाधा बन सकती है.

यस बैंक के एक नोट के अनुसार, बाजार में अस्थिरता जारी रहने के बावजूद राजनीतिक हालात में सुधार होने की जरूरत है ताकि जोखिम कम हो सके. अधिक जोखिम की स्थिति के चलते केंद्रीय बैंकों ने सोने की खरीदारी जारी रखी है, और यह सोने की कीमतों के लिए लंबे समय तक सकारात्मक प्रभाव डाल सकता है. एमसीएक्स सिल्वर फ्यूचर्स कॉमेक्स के अनुरूप बढ़ रही है और यह 2,07,800 के स्तर से ऊपर बनी हुई है. अगर कीमत इस स्तर से ऊपर रहती है तो इसके 2,10,000 से 2,13,000 रुपए तक जाने की उम्मीद है. इसके अलावा 1,99,200 रुपए के स्तर पर इमीडिएट सपोर्ट है, और अगर इसमें ज्यादा गिरावट आई तो यह 1,91,000 रुपए तक भी जा सकती है.

एनरिच मनी के सीईओ पोनमुडी आर के मुताबिक, इस स्तर के ऊपर बने रहने से सिल्वर में 2,10,000 से 2,13,000 रुपए तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। वहीं इमीडिएट सपोर्ट 1,99,200 रुपए के आसपास है, और यदि बाजार में बड़ी गिरावट आती है, तो इसे 1,91,000 रुपए के आसपास अधिक मजबूत सपोर्ट मिल सकता है.कुल मिलाकर, रुझान सकारात्मक बना हुआ है और किसी भी गिरावट में खरीदारी बढ़ने की संभावना है. आईएएनएस