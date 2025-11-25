Advertisement
बढ़ती मांग से सोने के रेट में फ‍िर लगी 'आग', अगले साल चढ़कर कहां पहुंचेगा रेट?

बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि अनुकूल स्थितियों के चलते 2026 में सोने का औसत दाम 4,538 डॉलर प्रति औंस रह सकता है, जो कि आने वाले समय में 5,000 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचने का अनुमान है.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Nov 25, 2025, 03:54 PM IST
बढ़ती मांग से सोने के रेट में फ‍िर लगी 'आग', अगले साल चढ़कर कहां पहुंचेगा रेट?

Gold Price Outlook: प‍िछले कुछ कारोबारी सत्र से सोने की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही थी. लेक‍िन मंगलवार के कारोबारी सत्र के दौरान ग‍िरावट का स‍िलस‍िला थम गया और सोना 2000 रुपये प्रत‍ि 10 ग्राम से ज्‍यादा चढ़ गया. सोने की कीमत में तेजी शाद‍ियों के सीजन में बढ़ती मांग के कारण आई है. दूसरी तरफ ग्‍लोबल कारकों के चलते कहा जा रहा है क‍ि सोने की कीमत 2026 में चढ़कर 5,000 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने की उम्मीद है. इससे जुड़ी जानकारी एक रिपोर्ट में दी गई है.

अगले साल सोने में और आएगी तेजी

बैंक ऑफ अमेरिका (बोफा) की तरफ से जारी रिपोर्ट में कहा गया कि अनुकूल स्थितियों के चलते 2026 में सोने का औसत दाम 4,538 डॉलर प्रति औंस रह सकता है, जो कि आने वाले समय में 5,000 डॉलर प्रति औंस पर पहुंचने का अनुमान है. अमेरिका में दिसंबर में ब्याज दरों में कटौती संभावना के कारण सोना वैश्विक स्तर पर मजबूत बना हुआ है. अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोना का दाम फिलहाल 4,160 डॉलर प्रति औंस के करीब है.

MCX पर भी सोने की कीमत में तेजी जारी
भारत में मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर भी सोने में तेजी देखी जा रही है. सोने का 5 दिसंबर 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.87 प्रतिशत बढ़कर 1,24,935 रुपए हो गया है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट सोने के 10 ग्राम की कीमत 1,25,342 रुपए है, जो सोमवार को 1,23,308 रुपए थी. बोफा का कहना है कि सोने में तेजी के लिए अतिरिक्त गुंजाइश बाकी है, क्योंकि कीमत बढ़ने के साथ संस्थागत निवेश कमजोर है.

बोफा ने कहा कि अगर वैश्विक कारक पहले की तरह आने वाले समय में भी बने रहते हैं, तो सोना 5,000 डॉलर तक पहुंच सकता है. इन कारकों में सरकारी ऋण स्तर में वृद्धि, अधिक मुद्रास्फीति, कम ब्याज दरें और अपरंपरागत अमेरिकी आर्थिक नीतियों का प्रभाव शामिल है. टैरिफ और महंगाई के चलते बीते एक साल में सोने में करीब 50 प्रतिशत की तेजी देखी गई है.

दुनिया के बड़े निवेश बैंकों में से एक गोल्डमैन सैश का भी कहना है कि सोना अगले साल तक 5,000 डॉलर प्रति औंस तक जा सकता है, जो कि फिलहाल 4,160 डॉलर प्रति औंस के आसपास है. (IANS)

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

