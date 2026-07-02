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सोना ₹52000 टूटने के बाद धड़ाधड़ ज्‍वैलरी क्‍यों बेच रहे भारतीय, सामने आई चौंकाने वाली हकीकत

Gold Jewellery Import: IBJA की तरफ से जारी आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून 2026 के बीच लोगों ने करीब 50 टन सोने की ब‍िक्री की है. यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 43 प्रत‍िशत ज्‍यादा है.

Written ByKriyanshu Saraswat
Published: Jul 02, 2026, 01:57 PM IST|Updated: Jul 02, 2026, 02:31 PM IST
सोना ₹52000 टूटने के बाद धड़ाधड़ ज्‍वैलरी क्‍यों बेच रहे भारतीय, सामने आई चौंकाने वाली हकीकत
Image Credit: file picSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Kriyanshu Saraswat

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाला के साथ कर‍ियर की शुरुआत. प‍िछले 16 साल में अमर उजाला, दैनिक जागरण, ह‍िन्‍दुस्‍तान और टाइम्‍स इंटरनेट जैसे प्रत‍िष्‍ठ‍ित संस्‍थानों में काम का लंबा अनुभव. इस दौरान ऑटो, टेक्‍नोलॉजी और लाइफ स्‍टाइल लीड के तौर पर भी काम क‍िया. यूपी से ताल्‍लुक रखने वाले क्र‍ियांशु ने पत्रकार‍िता में पोस्ट ग्रेजुएट हैं.

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