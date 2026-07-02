Old Gold Jewellery Selling: साल 2026 की शुरुआत में सोने के दाम ने आसमान छू ल‍िया. लेकिन ईरान जंग शुरू होने के बाद इसके दाम में नरमी देखी जा रही है. इस बदलाव के बीच भारतीय परिवारों की तरफ से अपने पुराने सोने के गहनों की ब‍िक्री की गई. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के आंकड़ों के अनुसार, अप्रैल से जून के बीच लोगों ने करीब 50 टन सोने की ब‍िक्री की, यह पिछले साल की समान अवधि के मुकाबले 43 प्रत‍िशत ज्‍यादा है. ज्यादातर लोगों के मन में यह डर है क‍ि कहीं आने वाले समय में कीमतें और ज्यादा न गिर जाएं. इस डर के कारण लोग सोना बेचकर नकदी (कैश) जुटा रहे हैं. सोने के घरेलू बाजार में दाम र‍िकॉर्ड लेवल से 52,000 रुपये (करीब 34 फीसदी) गिर चुके हैं.