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Hindi NewsबिजनेसGold Price: ईरान वॉर के बीच सोने के दाम में आई तेजी, भारतीय बाजार को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?

Gold Price: ईरान वॉर के बीच सोने के दाम में आई तेजी, भारतीय बाजार को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?

Gold and Silver Price: ग्‍लोबल मार्केट में देखी जा रही तेजी के बीच शुक्रवार को बाजार खुलने के बाद भारतीय बाजार में भी सोने-चांदी के रेट में तेजी देखने को म‍िल सकती है. इससे पहले गुरुवार शाम को एमसीएक्‍स पर दोनों कीमती धातुओं में ग‍िरावट देखी गई थी.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Mar 27, 2026, 06:53 AM IST
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Gold Price: ईरान वॉर के बीच सोने के दाम में आई तेजी, भारतीय बाजार को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?

Gold Price Outlook: जब से इजरायल और ईरान के बीच युद्ध शुरू हुआ है, तब से सोने और चांदी की कीमत में उठापटक का दौर बना हुआ है. तीन द‍िन पहले की ही बात है जब सोने के रेट में 40 साल के दौरान एक कारोबारी सत्र की सबसे बड़ी ग‍िरावट देखी गई. इसी तरह चांदी के दाम में भी बड़ी ग‍िरावट देखने को म‍िली. लेक‍िन अगले ही द‍िन ईरान के ख‍िलाफ अमेर‍िकी राष्‍ट्रपत‍ि डोनाल्‍ड ट्रंप के नरम रुख से सोने-चांदी के दाम में तेजी आई. सोने-चांदी के दाम में यह तेजी क्रूड ऑयल की कीमत में नरमी के बाद देखी गई.

रामनवमी के द‍िन यानी 26 मार्च को जब देश के बाजारों में ट्रेड‍िंग बंद थी तो शाम के समय खुले एमसीएक्‍स (MCX) पर चांदी की कीमत में लोअर सर्क‍िट लग गया. शाम 5 बजे MCX पर जैसे ही ट्रेड‍िंग शुरू हुई तो यह कीमती धातु 5.88 फीसदी टूटकर 2,24,605 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. इसी तरह ट्रेड‍िंग शुरू होने के साथ ही एमसीएक्‍स पर सोना 3064 रुपये सस्‍ता हो गया. 
लेक‍िन अब सवाल यह है क‍ि ईरान के ख‍िलाफ अमेर‍िका के रुख में नरमी आने के बाद आज भारतीय बाजार में सोने का रुख क्‍या रहेगा?

सोने और चांदी दोनों के दाम में म‍िला-जुला रुख

दुन‍ियाभर के बाजार की बात करें तो ईरान के ख‍िलाफ अमेर‍िकी रुख में नरमी आने के बाद सोने-चांदी के रेट में तेजी देखी जा रही है. अमेर‍िकी बाजार में शुक्रवार सुबह सोने और चांदी दोनों के दाम में म‍िला-जुला रुख देखा जा रहा है. सुबह करीब 6.30 बजे यूएस बुल‍ियन मार्केट में सोना 2.60 डॉलर प्रत‍ि औंस की तेजी के साथ 4,378.90 डॉलर प्रत‍ि औंस पर कारोबार करते देखा गया. चांदी की बात करें तो यह मामूली ग‍िरावट के साथ 67.70 डॉलर प्रत‍ि औंस पर देखी गई. यूके के बाजार में सोना चढ़कर 3,286.36 पाउंड प्रत‍ि औंस और चांदी 50.81 पाउंड प्रत‍ि औंस पर देखा गया.

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आज भारतीय बाजार को लेकर क्‍या है उम्‍मीद?

भारतीय बुल‍ियन बाजार में गुरुवार शाम को ग‍िरावट के साथ बंद हुए सोने-चांदी में आज तेजी की उम्‍मीद की जा रही है. इसका कारण ईरान के ख‍िलाफ अमेर‍िकी रुख में नरमी और क्रूड ऑयल के दाम में आ रही ग‍िरावट को माना जा रहा है. आमतौर पर जंग और वैश्‍व‍िक तनाव के बीच सोने की कीमत में तेजी देखी जाती है. लेकिन ईरान और इजरायल वॉर के बीच सोना और चांदी क्रैश हो रहे हैं. इसका कारण न‍िवेशकों के बीच 'सेफ हेवन' कहे जाने वाले सोने में न‍िवेश को लेकर कम रुच‍ि है. न‍िवेशकों की तरफ से लगातार प्रॉफ‍िट बुक‍िंग की जा रही है, ज‍िससे सोने के दाम टूट रहे हैं. अब ग्लोबल संकेतों में सोने की कीमत में तेजी आने के बाद शुकवार को भारतीय बाजार में तेजी की उम्‍मीद है. 

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Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

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