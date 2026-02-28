ईरान पर हमले से सोने में महा-विस्फोट , एक झटके में चांदी ₹16000 महंगी, सोना फिर से छुएगा आसमान ?

Iran attack Impact on Gold: मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई है. अमेरिका के समर्थन से इजरायल ने ईरान पर हमला कर दिया है. ईरान की ओर से भी जवाबी कार्रवाई जारी है. ईरान के खिलाफ युद्ध के आगाज ने ग्लोबल टेंशन को और बढ़ा दिया है. ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल के हमले ने निवेशकों की चिंता और बढ़ा दी है. सोना-चांदी, जो पहले ही महंगाई का रिकॉर्ड तोड़ रहे थे, इस युद्ध के बाद उसमें और बड़ी तेजी की उम्मीद है. तेहरान पर हुए हमले का असर ग्लोबल कमोडिटी मार्केट पर भी देखा जा रहा है.

सोने-चांदी की कीमत क्या है ?

MCX पर सोने की कीमत बढ़कर 1.62 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम पर ट्रेड कर रही है, जबकि चांदी की कीमतों ने ऐतिहासिक छलांग लगाई है. एक ही झटके में 15,580 प्रति किलोग्राम की तूफानी तेजी के साथ चांदी का भाव 2,75,249 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है. चांदी के भाव में 6 फीसदी की रिकॉर्ड तेजी आई है, जो आगे और बढ़ने वाली है. बता दें कि 29 जनवरी को सोना अपने ऑल टाईम हाई पर पहुंच गया था. सोने की कीमत 1,93,096 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी की लाइफ टाइम हाई कीमत 4.20 लाख रुपए पर पहुंच गई थी. Iran Attack: ईरान पर हमला, मिडिल ईस्ट की जंग से तेल की ‘लाइफलाइन’ पर महासंकट, भारत में ₹200 के पार जाएगा पेट्रोल ? शेयर-सोना हर जगह भूचाल

ईरान पर हमले का सोने-चांदी पर क्या होगा असर ?

शनिवार को अमेरिका के समर्थन के साथ इजरायल ने ईरान पर मिसाइलें दागीं. हमले में राष्ट्रपति के कार्यालय-आवास, इंटेलिजेंस दफ्तर, एयरपोर्ट, सरकारी आवासों को निशाना बनाया गया. इस हमले ने मिडिल ईस्ट में जंग की शुरुआत कर दी है. रूस-यूक्रेन की जंग, अफगानिस्तान-पाकिस्तान के बीच तनाव और अब इजरायल की ओर से ईरान पर हमले ने जियोपॉलिटिकल टेंशन को चरम पर पहुंचा दिया है. जब भी ग्लोबल टेंशन बढ़ता है तो सोने-चांदी की कीमतों में सबसे पहले तेजी आने लगती है. सोना जो सबसे सेफ हैवन समझा जाता है, उसकी ओर निवेशकों का रुझान बढ़ने लगता है और मांग में तेज आने से दाम बढ़ने लग जाते हैं. इस बार भी हालात वैसे ही हैं.

भू-राजनीतिक अस्थिरता के समय, निवेशकों के लिए सोना और चांदी सबसे सुरक्षित विकल्प बन जाते हैं. वैश्विक टेंशन बढ़ने से शेयर बाजार में जैसे-जैसे जोखिम बढ़ जाता है, निवेशक बाजार छोड़कर अपनी पूंजी को सोने में लगाने लगते हैं. मतलब साफ है कि आने वाले दिनों में सोने-चांदी की कीमतों में और तेजी देखने को मिलने वाली है.

सोने-चांदी में तेजी के दूसरे फैक्टर्स क्या हैं ?

ईरान पर हमले के अलावा अमेरिका की ओर से टैरिफ पर स्पष्टता के अभाव में निवेशकों के बीच अस्थिरता वाली स्थिति बनी हुई है. ग्लोबल टेंशन की वजह से अमेरिकी डॉलर कमजोर हो रहा है. कमजोर डॉलर सोने-चांदी की कीमत को बल देता है. इसके अलावा दुनिया भर के सेंट्रल बैंक सोने-चांदी की खरीदारी कर रहे हैं. महंगाई और आर्थिक अस्थिरता से बचने के लिए सेंट्रल बैंकों की ओर से खरीदारी की जा रही है. मांग बढ़ने से दाम में तेजी स्वाभाविक है. चांदी में सुरक्षित निवेश के साथ-साथ उसके इंडस्ट्रियल यूज की वजह कीमतों में मजबूती आ रही है. एक्सपर्ट मान रहे हैं कि जब तक मिडिल ईस्ट में शांति नहीं लौटती, तब तक सोने-चांदी की कीमतें ऊंची रहने की पूरी उम्मीद है.