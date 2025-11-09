Gold Price Prediction: सोने की कीमत में सितंबर और अक्टूबर के महीने में जबरदस्त तेजी के बाद इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है. एक्सपर्ट की तरफ से सोने की कीमत एक बार फिर से नीचे आने की उम्मीद जताई गई है.
Gold Price Today: सोने के दाम 1979 के बाद सबसे मजबूत सालाना प्रदर्शन की तरफ हैं. साल दर साल की बात करें तो सोने की कीमत 50% से ज्यादा चढ़ गई हैं. पिछले दिनों 4,390 डॉलर प्रति औंस तक पहुंचने के बाद सोने में गिरावट आई है. रिकॉर्ड हाई से 10% पीछे हटने के बावजूद यह तीसरी वीकली गिरावट की तरफ से है. बुलियन मार्केट के जानकारों का कहना है कि मौजूदा कारक बरकरार रहे तो आने वाले समय में सोने में और गिरावट आ सकती है. आने वाले हफ्ते में सोने के दाम में कुछ सुधार की गुंजाइश देखी जा रही है.
गोल्ड की शॉर्ट टर्म दिशा तय होगी
हालांकि, सोने की पूरी चाल महंगाई के आंकड़ों, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ को लेकर सुनवाई, फेड अधिकारियों की तरफ से की जाने वाली घोषणा और चीनी डेटा पर निर्भर करेगी. जेएम फाइनेंशियल के प्रणव मेर ने कहा कि इन कारणों से गोल्ड की शॉर्ट टर्म दिशा तय करेंगे. कॉमेक्स दिसंबर डिलीवरी गोल्ड फ्यूचर पिछले हफ्ते 13.3 डॉलर (0.33%) चढ़कर 4,009.8 डॉलर प्रति औंस पर बंद हुआ. पूरे हफ्ते सोने के रेट 4,000 डॉलर प्रति औंस के करीब रहे. अमेरिकी लेबर मार्केट और मॉनीटरी पॉलिसी की उम्मीद से गोल्ड में उतार-चढ़ाव आया है.
दो दशक में सबसे ज्यादा नौकरी कटौती की घोषणा
अमेरिकी कंपनियों ने अक्टूबर के महीने में दो दशक में सबसे ज्यादा नौकरी कटौती की घोषणा की. इससे दिसंबर के महीने में ब्याज दर में कटौती की संभावना बनी है. एमके ग्लोबल की रिया सिंह ने बताया कि इससे सोने में अस्थायी तेजी आई लेकिन फेड के मिले-जुले संकेत और सरकारी शटडाउन से महंगाई के डेटा ने उत्साह को कम किया. सोने में तेजी का कारण रेट कटौती, 2025 में अब तक 600 टन से ज्यादा सेंट्रल बैंक की खरीदारी और गोल्ड ईटीएफ में लगातार इनफ्लो रहा है.
एंजेल वन के प्रथमेश माल्या ने ईटी से बातचीत में कहा कि बेसिक कारण मजबूत हैं लेकिन अस्थिरता जल्द नई रैली ला सकती है. अमेरिकी फेड अधिकारियों के बयान से आगे की दिशा तय होगी. जानकारों का मानना है कि नीतिगत संकेत बाजार की अस्थिरता को आने वाले समय में बढ़ा सकते हैं.