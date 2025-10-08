Gold Price: सोने के रेट यहीं नहीं रुकेंगे, 2026 में चढ़कर कहां पहुंचेगा दाम; सुनकर ही हो जाएंगे हैरान

Gold Price Today: सोने की कीमत भारतीय बाजार में हर दिन रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है. बुधवार को बंद हुए कारोबारी सत्र में गोल्ड का दाम IBJA के अनुसार चढ़कर 122098 रुपये पर पहुंच गया. चांदी भी इस दिन 152700 रुपये प्रति किलो पर बंद हुई.
Trending Photos
Gold Price Prediction 2026: सोने की कीमतें हर दिन नया रिकॉर्ड बना रही हैं. गोल्ड की कीमत को लेकर की जा रहीं सभी भविष्यवाणियां सही साबित हो रही हैं. फिर भी इसकी कीमतें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं. गोल्डमैन सैक्स (Goldman Sachs) ने हाल ही में सोने की कीमत को लेकर अपनी भविष्यवाणी को बढ़ा दिया है. गोल्डमैन सैक्स की तरफ से दावा किया गया है कि दिसंबर 2026 तक गोल्ड प्राइस 4,900 डॉलर प्रति औंस हो जाएगा. पहले यह अनुमान 4,300 डॉलर का था. यह बदलाव इसलिए हुआ है क्योंकि पश्चिमी देशों में गोल्ड एक्सचेंज-ट्रेडेड फंड्स (ETF) में इनवेस्टमेंट लगातार बढ़ रहा है.
केंद्रीय बैंकों की खरीदारी में बढ़ोतरी की उम्मीद
इसके अलावा केंद्रीय बैंकों की तरफ से सोने की खरीदारी में भी बढ़ोतरी होने की उम्मीद है. अमेरिका में सोने की कीमत बुधवार को 4000 डॉलर प्रति औंस को पार कर गई. साल के शुरुआती 9 महीने के दौरान ही सोने की कीमत में 51% की तेजी दर्ज की गई है. सोने के दाम में आ रही भारी तेजी का कारण केंद्रीय बैंकों की तरफ से भारी खरीदारी, गोल्ड ETF में बढ़ता इनवेस्टमेंट और अमेरिकी डॉलर की कमजोरी के साथ ही जियो-पॉलिटिकल टेंशन के बीच रिस्क से बचने के लिए निवेशकों की बढ़ती रुचि है.
80 मीट्रिक टन की औसतन खरीद
गोल्डमैन सैक्स की तरफ से अनुमान जताया गया कि साल 2025 में केंद्रीय बैंक औसतन 80 मीट्रिक टन और 2026 में 70 मीट्रिक टन सोने की खरीद करेंगे. तेजी से बढ़ते मार्केट के बीच केंद्रीय बैंक अपने भंडार को सोने की तरफ विविधता देने की कोशिश कर रहे हैं. गोल्डमैन सैक्स ने उम्मीद जताई कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 के मिड तक ब्याज दर में 100 बेसिस प्वाइंट की कटौती कर सकता है, इससे भी गोल्ड ETF में इनवेस्ट बढ़ेगा. प्राइवेट सेक्टर के सोने में निवेश सोने के बाजार को बढ़ावा दे सकता है.
दूसरी तिमाही में 1,249 टन की मांग रही
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की 2025 की दूसरी तिमाही की रिपोर्ट के अनुसार सोने की कुल मांग 1,249 टन रही. यह पिछले साल के मुकाबले 3% ज्यादा है. सोने की ऊंची कीमत के बावजूद निवेशकों की रुचि बनी रही. इस तिमाही में गोल्ड ETF में 170 टन का इनवेस्ट हुआ, जबकि 2024 की दूसरी तिमाही में थोड़ा नुकसान हुआ था. एशियाई फंड्स की तरफ से 70 टन का योगदान दिया गया, जो कि अमेरिकी निवेश के बराबर था. साल 2025 की पहली छमाही में ग्लोबल गोल्ड ETF की डिमांड 397 टन रही, जो 2020 के बाद सबसे ज्यादा रही.