Gold Price Today: महंगा हुआ सोना, करवाचौथ पर 1,24,300 रुपये के पार, जानिए अपने शहर का रेट

Gold Price Today : आज यानी 10 अक्टूबर को करवाचौथ पर सोना एक बार फिर महंगा हो गया है. सोने कि कीमतों में ये बढ़ोतरी लगातार 5वें दिन देखने को मिली है. बता दें देश की राजधानी दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड का दाम 124310 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है. वहीं, दूसरे शहरों में भी कीमतों में इजाफा देखने को मिला है. MCX पर सोना दिसंबर वायदा 0.38 प्रतिशत बढ़कर 1,20,951 रुपये प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि चांदी दिसंबर वायदा सपाट था.

2025 में सोने की कीमतें करीब 51% बढ़ी

गोल्ड की कीमतों में इस साल करीब 51% तक की तेजी देखी जा चुकी है. अमेरिकी डॉलर का कमजोर होना, ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें, दुनिया भर के सेंट्रल बैंकों की खरीदारी और जियोपॉलिटिकल अनिश्चितता इसकी प्रमुख वजहें रही हैं.

क्यों बढ़ रही हैं कीमतें?

देश में फेस्टिव सीजन के चलते सोने की डिमांड लगातार बढ़ रही है. आम लोगों को धनतेरस और दिवाली पर कीमतों में जबरदस्त उछाल की उम्मीद है. अमेरिकी सरकार के शटडाउन और फेडरल रिजर्व की ओर से ब्याज दरों में और कटौती की उम्मीदें गोल्ड को और मजबूती दे रहे हैं. वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों की ओर से बड़े पैमाने पर गोल्ड की खरीद ने भी कीमतों में बढ़ोतरी में कंट्रीब्यूट किया है जिससे कीमतें आसमान छू रही हैं.

