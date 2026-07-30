/Gold Price Update: देर रात अमेरिका से आई खबर और सुबह-सुबह सोने में हो गया खेल, जानिए 10 ग्राम सोने का आज का रेट

Gold Price Latest Update: अमेरिका-ईरान युद्ध के बाद से ही सोने-चांदी की कीमतों में उलटफेर जारी है. जो सोना 29 जनवरी तक रिकॉर्ड बना रहा था, आज वो लगातार गिरता जा रहा है. 29 जुलाई की रात अमेरिका में हुई अहम बैठक ने सोने की कीमत में फिर से फेरबदल कर दिया. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक के बाद वैश्विक बाजार में सोने की कीमत में तेजी लौटी है.
अमेरिकी फेडरल रिजर्व ने एक बार फिर से ब्याज दरों में कोई भी बदलाव नहीं करने का फैसला किया है. फेड ने अपनी बेंचमार्क ब्याज दर को 3.50% से 3.75% के दायरे में बरकरार रखा है. नए फेड चेयरमैन केविन वॉर्श के सामने महंगाई को 2% के लक्ष्य तक लाने की चुनौती और बढ़ गई है. इस खबर के बाद इंटरनेशनल मार्केट में सोने की कीमत में फिर से तेजी देखने को मिली है. स्पॉट गोल्ड आज 12.57 डॉलर की तेजी के साथ 4,078 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया है. हालांकि बाजार इस तेजी के बहुत देर तक बरकरार नहीं रख सका. कुछ ही घंटों में सोने में गिरावट दिखने लगी. स्पॉट गोल्ड के रेट में 12 डॉलर तक की गिरावट दिखने लगी और करीब 9.30 बजे गोल्ड 4,058.32 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
पहले वैश्विक बाजार की बात करते हैं. फेडरल रिजर्व ने ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया है. निवेशक अब फेड चेयर केविन वार्श की महंगाई दर पर की गई टिप्पणी का आंकलन कर रहे हैं. गुरुवार को शुरुआती कारोबार में स्पॉट गोल्ड बढ़कर 4,080.38 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. इसी तरह से अगस्त डिलीवरी वाले अमेरिकी गोल्ड फ्यूचर्स 1.1% बढ़कर 4,078 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया. हालांकि बाद में उसमें गिरावट आई और गोल्ड 4,058.32 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
घरेलू बाजार में सोने की कीमत 1,47,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई. चांदी की कीमत 500 रुपये की बढ़त के साथ 2,25,300 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई है. MCX पर सोने की कीमत में तेजी लौटी है. 10 ग्राम सोना 570 रुपये चढ़कर 1,42,192 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया. चांदी की कीमत में गिरावट देखी जा रही है. MCX पर सिल्वर के रेट 852 रुपये गिरकर 2,16,652 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गए हैं.