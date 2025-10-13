Advertisement
trendingNow12960230
Hindi Newsबिजनेस

Gold Rate: धनतेरस-दिवाली पर सोना खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो जान लीजिए कहां तक पहुंचेगी कीमत

सोने की कीमत आसमान छू रही है. दिवाली-धनतेरस पर जो लोग सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनकी टेंशन सोने की ऊंची कीमत है.  सोने की कीमत इस धनतेरस पर कहां जा सकती है, इसे लेकर एक अनुमान सामने आया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 13, 2025, 06:42 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Gold Rate: धनतेरस-दिवाली पर सोना खरीदने का कर रहे हैं प्लान तो जान लीजिए कहां तक पहुंचेगी कीमत

Gold Rate: सोने की कीमत आसमान छू रही है. दिवाली-धनतेरस पर जो लोग सोना खरीदने का प्लान बना रहे हैं, उनकी टेंशन सोने की ऊंची कीमत है.  सोने की कीमत इस धनतेरस पर कहां जा सकती है, इसे लेकर एक अनुमान सामने आया है. विशेषज्ञों का अनुमान है की सोने की मौजूदा शानदार तेजी 2025 में आगे भी जारी रहेगी और इस धनतेरस पर सोने की कीमतें 1.3 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच सकती हैं। 2026 की शुरुआत तक यही कीमतें 1.5 लाख रुपए के आंकड़े को भी छू सकती हैं.  

यह उछाल वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, केंद्रीय बैंकों की मजबूत खरीदारी और ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदों के कारण है, जिससे पीली धातु के लिए निवेशकों की मांग मजबूत बनी हुई है.बाजार विशेषज्ञों ने कहा,  रिकॉर्ड कीमतों पर भी केंद्रीय बैंकों और ईटीएफ की मजबूत खरीदारी, साथ ही आगामी ब्याज दरों में कटौती के बीच फिएट करेंसी में कम होते भरोसे के कारण सोने की कीमतें ऊंची बनी रहेंगी. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (एमसीएक्स) पर, इस हफ्ते दिसंबर कॉन्ट्रैक्ट के लिए सोने की कीमतें 1,22,284 रुपओ प्रति 10 ग्राम तक पहुंच चुकी हैं.

विश्लेषकों ने कहा कि यह तेजी वैश्विक आर्थिक अनिश्चितता, भू-राजनीतिक तनाव और अमेरिकी फेडरल रिजर्व द्वारा ब्याज दरों में कटौती की बढ़ती उम्मीदों के कारण है.उन्होंने कहा कमजोर अमेरिकी डॉलर ने दूसरी मुद्राओं में निवेश करने वाले निवेशकों के लिए सोना अधिक किफायती बना दिया है, जिससे मांग को बढ़ावा मिला है. अमेरिका और चीन के बीच बढ़ते तनाव के बीच सोमवार को सोने और चांदी की कीमतों में तेजी जारी रही. 

Add Zee News as a Preferred Source

सोने की कीमत  

शुरुआती कारोबार में, एमसीएक्स सोना दिसंबर वायदा 1.62 प्रतिशत बढ़कर 1,23,313 रुपए प्रति 10 ग्राम पर कारोबार कर रहा था, जबकि एमसीएक्स चांदी दिसंबर वायदा 3.44 प्रतिशत बढ़कर 1,51,577 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया.वैश्विक स्तर पर हाजिर सोना शुक्रवार को 4,060 डॉलर प्रति औंस के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो लगातार आठवीं साप्ताहिक बढ़त है, जबकि चांदी 1.1 प्रतिशत बढ़कर 51 डॉलर प्रति औंस के स्तर पर पहुंच गई. कीमतों में यह ताजा उछाल ऐसे समय में आया है जब अमेरिका और चीन के बीच व्यापार शुल्कों को लेकर तीखी बयानबाजी हुई है. रविवार को चीन ने अमेरिका से नए शुल्कों की धमकी देना बंद करने और बातचीत पर लौटने का आग्रह किया और नए उपाय लागू होने पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी दी.इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी वस्तुओं पर 100 प्रतिशत शुल्क लगाने की धमकी दी थी और बाद में दूसरे बयान में अपना रुख नरम किया. 

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

TAGS

Gold rate

Trending news

सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
Maharashtra
सुनिए मैं आपसे बात... MLA को आया 'ड्रीम गर्ल' का कॉल, होने वाला था बड़ा धोखा; फिर...
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
Flood Relief Package
दीपावली से पहले बड़ा तोहफा, CM मान ने ₹20 हजार प्रति एकड़ मुआवजा देकर रचा इतिहास
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
Jammu and Kashmir Rajya Sabha Elections
BJP बिना खरीद-फरोख्त के नहीं जीत सकती एक भी सीट... CM उमर फिर बरसे
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
rss
CM ने आरएसएस की शाखाओं पर लगाया बैन, अब बेटा बोला- तालिबान जैसी है संघ की सोच
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
Viral Video
डांस फ्लोर पर महिला को आया हार्ट अटैक, गिरते ही दम तोड़ा; देखें मौत का LIVE Video
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
weather update
48 घंटे में 'गायब' हो जाएगा मॉनसून, इन राज्यों के लिए आया भारी बारिश का अलर्ट
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
Durgapur Rape Case
TMC नेता ने खड़ा किया विवाद, CM ममता के विवादित बयान पर कह दी ये चौंकाने वाली बात
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
Srinagar
पुलिस ने जमात-ए-इस्लामी और हुर्रियत के ठिकानों पर मारा छापा, जानें क्या-क्या मिला?
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
coldrif cough syrup ban
श्रीसन फार्मास्युटिकल्स कंपनी का लाइसेंस रद्द, कफ सिरप में मिला 48 % 'जहर'
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना
Indian politics
फडणवीस सरकार पर फिर फूटा आरोपों का बम, अब इस मुद्दे पर चढ़ी उद्धव की शिवसेना