Gold Price Record High: सातवें आसमान पर पहुंचा सोना, जानें दिल्ली-मुंबई समेत अन्य शहरों के भाव

Gold Price Record High: त्योहारी सीजन और सुरक्षित निवेश की मांग से सोने के दामों ने नया रिकॉर्ड बना दिया है. भारत में गोल्ड की कीमतें ₹1,16,540 प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गई हैं. चांदी भी ₹1,43,170 प्रति किलो पर ट्रेड कर रही है. इंडिया बुलियन कंपनी के मुताबिक, कीमतें बढ़कर 116,410 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गईं हैं. सोमवार को 1,14,940 रुपये की तुलना में कीमत में 1,470 रुपये की ग्रोथ हुई है.

भारत में सोने की कीमतों ने मंगलवार को नया रिकॉर्ड बना दिया. त्योहारी सीजन की मजबूत मांग और सुरक्षित निवेश (Safe-Haven) की तलाश ने गोल्ड को अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंचा दिया है.

इंडिया बुलियन कंपनी के मुताबिक, सोने के दाम मंगलवार को ₹1,16,410 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गए, जो सोमवार की तुलना में ₹1,470 की बढ़ोतरी है. इससे पहले 23 सितंबर को सोने का भाव ₹1,14,360 तक गया था, लेकिन अब इस लेवल को भी पार कर गया है.

देश के अलग-अलग शहरों में क्या है रेट?

दिल्ली: ₹1,16,000 प्रति 10 ग्राम

मुंबई: ₹1,16,200 प्रति 10 ग्राम

बेंगलुरु: ₹1,16,290 प्रति 10 ग्राम

कोलकाता: ₹1,16,050 प्रति 10 ग्राम

चेन्नई: ₹1,16,540 प्रति 10 ग्राम (सबसे अधिक)

चांदी की चमक भी बढ़ी

वहीं, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) पर 5 दिसंबर डिलीवरी वाले फ्यूचर्स ₹1,16,370 पर ट्रेड हो रहे थे. वैश्विक बाजारों में भी सोने की कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं. वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के अनुसार, शुक्रवार को स्पॉट प्राइस $3,847 प्रति औंस तक पहुंच गए. चांदी ने भी मजबूती दिखाई. इंडिया बुलियन एसोसिएशन के मुताबिक, चांदी का दाम ₹1,43,170 प्रति किलो हो गया, जो सोमवार के मुकाबले लगभग ₹1,000 ज्यादा है. MCX पर 5 अक्टूबर के फ्यूचर्स ₹1,43,120 प्रति किलो पर कारोबार कर रहे थे.

विशेषज्ञों का कहना है कि त्योहारी सीजन और वैश्विक आर्थिक अनिश्चितताओं के बीच सोने और चांदी की कीमतों में निकट भविष्य में और बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है.