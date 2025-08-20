लगातार पांचवें द‍िन ग‍िरा सोने का रेट, कहां तक टूटेगा गोल्‍ड? चांदी 2400 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ती
लगातार पांचवें द‍िन ग‍िरा सोने का रेट, कहां तक टूटेगा गोल्‍ड? चांदी 2400 रुपये से ज्‍यादा सस्‍ती

Gold Price Update: सोने और चांदी की कीमत में लगातार ग‍िरावट देखी जा रही है. इसी का असर है क‍ि प‍िछले द‍िनों र‍िकॉर्ड लेवल पर देखे जा रहे सोने और चांदी के दाम में अब नरमी देखी जा रही है. न‍िवेशकों को उम्‍मीद है क‍ि गोल्‍ड की कीमत अभी और नीचे आ सकती है. 

Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 20, 2025, 10:38 PM IST
Gold Price Today: यूक्रेन और रूस की जंग थमने की आहट के बीच सोने और चांदी की कीमत में ग‍िरावट देखी जा रही है. बुधवार के कारोबारी सत्र के दौरान सोने और चांदी की कीमत लगातार पांचवें दिन नीचे आईं. पांच द‍िन से चल रही ग‍िरावट के कारण सोना बुधवार को ग‍िरकर 99,000 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी का रेट 1.12 लाख रुपये से नीचे पहुंच गया. सोने की कीमत में ग‍िरावट से महंगी धातु को खरीदने की प्‍लान‍िंग करने वाले भी खुश हैं. बताया जा रहा है क‍ि लोगों ने कीमत और नीचे आने के इंतजार में अभी खरीदारी कम कर री है. लोग को उम्‍मीद है क‍ि सोने की कीमत और नीचे आ सकती है.

90635 रुपये पर पहुंचा 22 कैरेट वाला गोल्‍ड

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) की तरफ से बुधवार शाम को जारी की गई कीमत के अनुसार बीते 24 घंटे में 24 कैरेट सोने का दाम 222 रुपये कम होकर 98,946 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गया. यह पहले 99,168 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था. वहीं, 22 कैरेट सोने की कीमत घटकर 90,635 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई है. 18 कैरेट सोने का दाम कम होकर 74,210 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया.

यह भी पढ़ें: र‍िकॉर्ड लेवल पर पहुंचने के बाद सोना-चांदी धड़ाम, खुशी से कूद पड़े ज्‍वैलरी खरीदने वाले

24 घंटे में चांदी में 2400 रुपये से ज्‍यादा की ग‍िरावट
सोने के अलावा चांदी की कीमत में भी गिरावट देखी गई. बीते 24 घंटे में चांदी का दाम 2,431 रुपये कम होकर 1,11,194 रुपये प्रति किलो हो गया है. आईबीजेए (IBJA) की तरफ से दिन में दो बार हाजिर बाजार में सोने और चांदी की कीमतें जारी की जाती है. एमसीएक्स (MCX) पर भी सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखने को मिली. गोल्ड के 03 अक्टूबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट का दाम 0.45 प्रतिशत बढ़कर 99,136 रुपए पर था. वहीं, चांदी के 05 सितंबर, 2025 के कॉन्ट्रैक्ट में कीमत 0.08 प्रतिशत बढ़कर 1,11,435 रुपए थी.

निवेशकों को फेड चेयरमैन के भाषण का इंतजार
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कॉमैक्स पर सोने और चांदी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है. सोने की कीमत 0.68 प्रतिशत बढ़कर 3,381 डॉलर प्रति औंस और चांदी की कीमत 0.42 प्रतिशत बढ़कर 37.49 डॉलर प्रति औंस पर है. मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड में एनालिस्ट मानव मोदी ने कहा कि डॉलर के मजबूत होने के कारण सोने की कीमतें तीन हफ्तों के निचले स्तर पर पहुंच गई हैं. अब निवेशक इस हफ्ते के अंत में जैक्सन होल में होने वाले फेड चेयरमैन के भाषण का इंतजार कर रहे हैं.

उन्होंने आगे कहा कि डॉलर इंडेक्स एक हफ्ते के उच्चतम स्तर पर चला गया है, जिससे डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपए की कीमत 87 के नीचे चली गई है. 1 जनवरी से अब तक 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 76,162 रुपए से 22,784 रुपए या 29.91 प्रतिशत बढ़कर 98,946 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी का भाव भी 86,017 रुपए प्रति किलो से 25,177 रुपए या 29.26 प्रतिशत बढ़कर 1,11,194 रुपए पर पहुंच गया है.

यह भी पढ़ें: पूरे हफ्ते के दौरान सोने-चांदी की कीमत में हुआ मामूली बदलाव, बाजार खुलने पर क्‍या होगा एक्शन

क्‍यों आ रही ग‍िरावट?
सोने और चांदी की कीमतें ग्‍लोबल मार्केट से काफी प्रभावित होती हैं. हाल ही में चीन और यूरोप में आर्थिक मंदी की खबरों ने कमोडिटी मार्केट में उतार-चढ़ाव बढ़ाया है. अमेरिकी डॉलर के मजबूत होने से भी सोने की कीमत पर दबाव पड़ा है. यद‍ि डॉलर मजबूत होता है, तो सोना इम्‍पोर्ट करना भारत के लिए महंगा हो जाता है. लेकिन ग्‍लोबल ड‍िमांड कम होने पर कीमतें नीचे आती हैं. दूसरा ज‍ियो-पॉल‍िट‍िकल स्थिरता में रूस-यूक्रेन के बीच तनाव कम होने की खबरों से भी सोने की मांग पर असर पड़ा है. सोने को अस्थिरता के समय सुरक्षित निवेश माना जाता है. जब ग्‍लोबल टेंशन कम होगी तो निवेशक सोने की बजाय दूसरी संपत्तियों में निवेश करते हैं. इससे भी कीमतें नीचे आती हैं.

(इनपुट IANS से भी) 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़.

Gold price Silver price

