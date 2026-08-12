/Gold Rate: तेल और होर्मुज के बीच फंसा सोना ₹1.52 लाख के पार, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, पर अभी भी आपके पास सस्ता सोना खरीदने का मौका

Gold Rate: सोने की कीमत में जारी लगातार जारी है. 12 अगस्त को भी इंटरनेशनल मार्केट, घरेलू सर्राफा बाजार में सोने के दाम में तेजी का दौर जारी है. बुधवार को भारत में सोना 10 हफ्तों से हाई पर पहुंच गया. चांदी की कीमत में शुरुआती बाजार में ही 2000 रुपये से अधिक की तेजी आई. ग्लोबाल मार्केट में स्पॉट गोल्ड 31 डॉलर की बढ़त के साथ 4,401.47 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गया.
ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक नई दिल्ली में चांदी की कीमत आज 2000 रुपये महंगी होकर 2,42,000 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गाय, दो महीनों में सिल्वर का हाई वैल्यू है. बीते 6 ट्रेडिंग सेशन में सोने की कीमत में 6.65 फीसदी की तेजी आई है. दिल्ली में सोना 9800 रुपये महंगा हो गया है. 24 कैरेट शुद्धता वाला सोना दिल्ली में 3 अगस्त को 1,47,400 रुपये में बिक रहा था, आज उसकी कीमत 1,57,200 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच चुकी है.
कच्चे तेल की कीमत में बेहताशा तेजी ने बुलियन मार्केट में अनिश्चितता फैला दी है. महंगा तेल महंगाई बढ़ाने का खतरा बढ़ाता है. 12 अगस्त को फिर से ब्रेंट क्रूड 90 डॉलर प्रति बैरल के पार चला गया है. तेल की बढ़ती कीमत के चलते अमेरिकी फेडरल रिजर्व के हाथ बंध जाते हैं. ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद खत्म हो जाती है. ब्याज दर ऊंची रहने का नकारात्मक असर सोने पर पड़ता है. लेकिन इस बार इस डर पर अमेरिका-ईरान युद्ध का डर और होर्मुज से ठप पड़ी जहाजों की आवाजाही हावी हो गया है.
होर्मुज खुलने के आसार कम हो गए हैं, जिसके शिपिंग जोखिम बढ़ती जा रही है. दूसरी ओर हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में भी जहाजों पर हमला कर समुद्री व्यापार पर तनाव बढ़ा दिया है. ऐसे में निवेशक सुरक्षित निवेश के तौर पर सोने की ओर खींच रहे हैं. यानी फिलहाल सोने पर दो विपरीत ताकतों का असर दिख रहा है. इन दोनों के बीच फंसे सोने की नजर अब अमेरिकी CPI डेटा पर टिकी है. चूंकि अमेरिकी महंगाई का आंकड़ा फेड की अगली ब्याज दर नीति को प्रभावित करेगा, इसलिए निवेशक इस डेटा पर टकटकी लगाए बैठे हैं.
इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेटलिस्ट के मुताबिक आज सोने-चांदी की कीमत कैरेट के हिसाब से कुछ इस तरह से रही...
24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,52,803 रुपये प्रति 10 ग्राम
22 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,39,968 रुपये प्रति 10 ग्राम.
18 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 1,14,603 रुपये प्रति 10 ग्राम.
1 किलो चांदी की कीमत 2,35,352 रुपये.
अगर साल 2026 की बात करें, तो सोने-चांदी दोनों की कीमतों में तेजी का दौर रहा. सोना 2026 में अब तक 19000 रुपए महंगा हुआ है. दिसंबर 2025 में सोने की कीमत 1.33 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम के ऊपर था. चांदी की कीमत 31 दिसंबर 2025 को 2.30 लाख रुपए किलो थी, जो अब 2.34 लाख रुपए पर है.
हालांकि सोना अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से करीब 27 हजार सस्ता बिक रहा है. 29 जनवरी को 10 ग्राम सोने की कीमत 1.79 रुपये प्रति 10 ग्राम पर थी. 1 किलो चांदी की कीमत 3.86 रुपये पर थी. यानी सोना अभी भी (1.79-1.52 लाख) 27000 रुपये सस्ता है. इसी तरह से अपने ऑल टाइम हाई से 1.52 लाख रुपये सस्ती है.
कमोडिटी एक्सपर्ट अजय केडिया की माने तो सोना-चांदी अभी भी अपने हाई से काफी कम है. जिसकी वजह से निवेशक इसमें इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं. उनके मुताबिक इस साल सोना 1.60 लाख रुपये के आंकड़े को छू सकता है, जबकि चांदी के लिए यह 2.80 लाख रुपये प्रति किलोग्राम है. कमोडिटी एक्सपर्ट के मुताबिक सोने में एकमुश्त निवेश करने के बजाए थोड़ा-थोड़ा कर पैसा लगाने की रणनीति ज्यादा बेहतर होती है.
केंद्र सरकार ने 13 मई को सोने के इंपोर्ट पर कस्टम ड्यूटी टैक्स को 6 फीसदी से बढ़ाकर 15 फीसदी कर दिया था. सरकार का मकसद सोने के आयात को कम करना छा, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ को कम किया जा सके. सरकार के इस फैसले का असर भी दिखा. सिर्फ सोने का आयात ही कम नहीं हुआ, बल्कि सरकारी खजाने में राजस्व भी बढ़ा है. सरकार ने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाकर 13 मई से 2 अगस्त के बीच सोना से 10,040 करोड़ रुपये और चांदी से 328 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है. सोने पर इंपोर्ट ड्यूटी से बढ़ाने से गोल्ड का आयात कम हुआ है. अप्रैल-जून तिमाही में भारत में सोने की आयात साल-दर-साल 6% गिरकर 131.4 टन पर पहुंच गया है. यानी सोने का आयात कम हुआ और सरकार की तिजोरी भी भरी है.