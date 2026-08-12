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Gold Rate: तेल और होर्मुज के बीच फंसा सोना ₹1.52 लाख के पार, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, पर अभी भी आपके पास सस्ता सोना खरीदने का मौका

Gold-Silver Price 12 August: सोने-चांदी की कीमतों में तेजी लौट आई है. सोना 10 हफ्ते के हाई पर पहुंच गया है. 1.52 लाख रुपये पर पहुंच चुका सोना कहां तक जाएगा? तेल महंगा होने के बावजूद सोना क्यों चढ़ने लगा है?

Written ByBavita Jha
Published: Aug 12, 2026, 10:23 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 10:37 AM IST
Gold Rate: तेल और होर्मुज के बीच फंसा सोना ₹1.52 लाख के पार, चांदी ने भी पकड़ी रफ्तार, पर अभी भी आपके पास सस्ता सोना खरीदने का मौका

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Bavita Jha

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बवीता झा बिजनेस पत्रकार हैं, उन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 15 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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