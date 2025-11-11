गोल्ड का यूटर्न,अमेरिका से आई खबर और भारत में गिरते सोने के चढ़ गए तेवर, सातवें आसमान पर भाव,चांदी ₹156000 के पार

Advertisement
घर में शादी होने वाली है. सोने की खरीदारी करनी है. लोग इंतजार ही करते रहे कि सोना और सस्ता होगा, लेकिन पीली धातु ने चकमा दे दिया. सोने की कीमत ने यूटर्न ले लिया. जो सोना सस्ता हो रहा था, अचानक उसकी कीमतों में बड़ी तेजी आने लगी है. सोना ताबड़तोड़ चढ़ने लगा है.

Nov 11, 2025
Gold and Silver Price today: घर में शादी होने वाली है. सोने की खरीदारी करनी है. लोग इंतजार ही करते रहे कि सोना और सस्ता होगा, लेकिन पीली धातु ने चकमा दे दिया. सोने की कीमत ने यूटर्न ले लिया. जो सोना सस्ता हो रहा था, अचानक उसकी कीमतों में बड़ी तेजी आने लगी है. सोना ताबड़तोड़ चढ़ने लगा है. 1.19 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचकर सोने ने वापस अपना रास्ता बदल लिया और सिर्फ 3 दिनों में चढ़कर वापस 1.24 लाख रुपये पर पहुंच गया.  

सोना फिर से होने लगा महंगा  

सोने-चांदी की कीमत में बड़ी तेजी लौट आई है. सोने-चांदी की कीमतों में आई गिरावट का सिलसिला अब थम गया है. गोल्‍ड और सिल्‍वर अब दोबारा उछालदेखने को मिल रहा है. एकदिन में सोने की कीमतों में करीब 1900 रुपए का इजाफा देखने को मिला है.जबकि चांदी की कीमतों में करीब 2400 रुपए की तेजी देखने आई है.इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार 10 ग्राम सोना  1,24,147 रुपए पर पहुंच गया है. वहीं, चांदी  1,54,338 रुपए प्रति किलोग्राम पहुंच गई है.  

सोने की कीमत में तेजी के पीछे कौन ?  

वैश्विक बाजारों से सकारात्मक संकेत और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से अगले महीने होने वाली बैठकों में ब्याज दरों में कटौती की उम्मीद ने सोने की कीमतों को बल दिया है. वहीं 40 दिनों के बाद अमेरिका में शटडाउन खत्म होने के संकेत मिले है. लंबे शटडाउन ने एक बार फिर से गोल्ड में जान भरने का काम किया है.अमेरिकी शटडाउन के कारण अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता फैल गई है, जिसकी बदौलत सेफ हेवन सोने में आकर्षण बढ़ा है.  फेडरल रिजर्व की ओर से महंगाई के आंकड़ों के अनुमान से कम किया गया है. जॉब मार्केट में अस्थिरता देखने को मिल रही है. ऐसे में ब्याज दरों में कटौती की प्रबल संभावना बनी हुई है. वहीं फेडरल रिजर्व के गवर्नर स्टीफन मिरान ने भी ब्याज दरों में कटौती की सिफारिश की है. उन्होंने आर्थिक नरमी को रोकने के लिए ब्याज दरों में और कटौती की वकालत की है. अमेरिका में ब्याज दरों में कटौती की खबरों ने सोने की कीमतों को बल दिया है. 

MCX पर सोने की कीमत  

मल्‍टी कमोडिटी एक्‍सचेंज यानी MCX पर आज 24 कैरेट सोना 1,318 रुपये चढ़कर 1,25,288 रुपये प्रति 10 ग्राम और चांदी की कीमत 2,365 रुपये महंगी होगर 1,56,056 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई. बाजार जानकारों की माने तो अगले कुछ दिनो तक उतार-चढ़ाव देखने को मिलेगा.  

Bavita Jha

बवीता झा
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड शेयर बाजार ...और पढ़ें

