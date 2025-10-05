Advertisement
उल्टी पड़ी Gold की चाल, हाई 'तेवर' वाले सोने को नहीं मिल रहा भाव, जानिए दीवाली पर सस्ता या महंगा होगा सोना ?

Gold Rate on Diwali 2025:  सोने के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. गोल्ड की कीमतें रोज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही है. हालात ये है कि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,833 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुकी है. अभी इसमें तेजी का दौर जारी रहने की उम्मीद है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Oct 05, 2025, 12:15 PM IST
उल्टी पड़ी Gold की चाल, हाई 'तेवर' वाले सोने को नहीं मिल रहा भाव, जानिए दीवाली पर सस्ता या महंगा होगा सोना ?

Gold Rate on Diwali: सोने के तेवर कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. गोल्ड की कीमतें रोज अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ रही है. हालात ये है कि 10 ग्राम सोने की कीमत 1,16,833 रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुकी है. अभी इसमें तेजी का दौर जारी रहने की उम्मीद है. ऐसे में सबसे ज्यादा टेंशन उन लोगों को है, जो जिनके घर शादी-ब्याह है या फिर जो दिवाली-धनतेरस पर सोने की खरीदारी का इंतजार कर रहे हैं.  

सोने की कीमत चढ़ी तो नहीं मिल रहा भाव  

आम तौर पर त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की डिमांड बढ़ जाती है. लोग शुभ मौके पर सोने की खरीदारी करते हैं, लेकिन इस बार सोने की कीमत इतनी ज्यादा है कि लोग जूलरी शोरूम से दूरी बना रहे हैं. सोने की खरीदारी के लिए लोगों का बजट हिल रहा है. इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक कीमत में तेजी की वजह से इस साल दशहरे पर सोने की मांग में भारी गिरावट देखने को मिली है. पिछले साल के मुकाबले इस साल सोने की खरीदारी में 25 फीसदी की गिरावट देखने को मिली है.जहां बीते साल दशहरे पर 24 टन सोना बिका था, इस साल वो गिरकर मात्र 18 टन रह गया. यही हाल धनतेरस और दीवाली पर भी देखने को मिल सकता है.  इस साल दशहरे पर सोने की कीमत 1.16 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम थी, जबकि बीते साल दशहरे के मौके पर सोना 78,000 रुपये प्रति 10 ग्राम का बिका था.   

दीवाली पर सस्ता या महंगा होगा सोना  

 मांग में आई गिरावट की मुख्य वजह सोने की आसमान छूती कीमतें  है. बाजार जानकारों की माने तो फिलहाल सोने की कीमत में गिरावट की कई उम्मीद नहीं है. इस धनतेरस-दिवाली पर सोने के भाव 1,22,000 रुपये प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकता है, वहीं चांदी की कीमत 1,50,000 रुपये  प्रति किलोग्राम को पार कर सकती है.   क्रैश होने वाला है शेयर बाजार,सोना बना दोधारी तलवार...वॉरेन बफे का यू-टर्न तो गोल्ड पर RBI की चेतावनी, कहा- कच्चे तेल जैसा होगा हाल

क्यों महंगा हो रहा है सोना  

वैश्विक अनिश्चितताएं, रूस-यूक्रेन और इज़राइल-हमास संघर्ष और दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों द्वारा सोने की लगातार खरीददारी के चलते सोने की कीमत में लगातार तेजी का दौर जारी है. सोना जो ही सेफ हेवन माना जाता है, निवेशक इस अनिश्चितता के माहौल में शेयर से पैसा निकालकर सोने में लगा रहे हैं. मांग बढ़ने के कीमत में तेजी आ रही है. केंद्रीय बैंक की नरम नीतियों, भू-राजनीतिक चिंताओं और बढ़ती मांग से इस तेजी को बल मिल रहा है  

सोने की आज की कीमत  

इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट पर जारी रेट लिस्ट के मुताबिक 5 अक्तूबर को सोने-चांदी की कीमत कुछ इस तरह से है... 

-24 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,16,833 रुपये प्रति 10 ग्राम
-22 कैरेट वाले सोने की कीमत 1,07,019 रुपये प्रति 10 ग्राम
-18 कैरेट वाले सोने की कीमत 87,625 रुपये प्रति 10 ग्राम है. 
-चांदी की कीमत 1,45, 010 रुपये प्रति किलोग्राम है. 

